Nintendo Switch 2:n ohjain sai Steam-tuen

Myös GameCuben ohjain sai yhteensopivuuden

Nintendo Switch 2 Pro Controller
(Kuva: Future)
  • Valve julkaisi Steam Client Beta -päivityksen
  • Mukana on tuki Nintendo Switch 2:n Pro Controllerille
  • Myös GameCube-ohjain päätyi tuen piiriin

Nintendo Switch 2:n Pro Controlleriin tykästyneet saivat hyviä uutisia, kun Valve kertoi lisänneensä ohjaimelle yhteensopivuuden Steamiin.

Kuten päivityspaketin tiedot kertovat, Steam Client Beta tarjoaa tuen Switch 2:n ohjaimelle. Toimivuus vaatii USB-piuhan käyttöä.

Samalla kertaa lisättiin yhteensopivuus GameCube-ohjaimelle. Tässäkin tapauksessa Bluetooth-yhteys jää kuitenkin haaveeksi, sillä ohjainta on käytettävä USB-kaapelin välityksellä.

Steam tarjoaa tuen lukuisille peliohjaimille, joista tyypillisimpiä näkyjä ovat Xbox- ja PlayStation-ohjaimet. Niin ikään alkuperäinen Switchin Pro Controller, sen Joy-Con-kapulat sekä useat Switch Onlinen klassikko-ohjaimet ovat tuettuna. Viimeksi mainittujen piiriin lukeutuvat N64-, NES-, SNES- ja Sega Mega Drive -kontrollerit.

Samassa yhteydessä on hyvä mainita Valven vahvistaneen Steam Machine -laitteen, joka pohjautuu samaan käyttöjärjestelmään kuin Steam Deck. Tehoja on kuitenkin kuusi kertaa enemmän kuin käsikonsolilla.

Myös VR-laitteistojen ystäviä hemmoteltiin, kun Steam Frame vahvistettiin. Viimeisimpänä vaan ei vähäisimpänä paljastettiin uusi Steam Controller -ohjain.

Steam Machine, Steam Frame sekä Steam Controller julkaistaneen vuonna 2026.

Markus Mesiä
