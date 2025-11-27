Nintendo Switch 2:n ohjain sai Steam-tuen
Myös GameCuben ohjain sai yhteensopivuuden
- Valve julkaisi Steam Client Beta -päivityksen
- Mukana on tuki Nintendo Switch 2:n Pro Controllerille
- Myös GameCube-ohjain päätyi tuen piiriin
Nintendo Switch 2:n Pro Controlleriin tykästyneet saivat hyviä uutisia, kun Valve kertoi lisänneensä ohjaimelle yhteensopivuuden Steamiin.
Kuten päivityspaketin tiedot kertovat, Steam Client Beta tarjoaa tuen Switch 2:n ohjaimelle. Toimivuus vaatii USB-piuhan käyttöä.
Samalla kertaa lisättiin yhteensopivuus GameCube-ohjaimelle. Tässäkin tapauksessa Bluetooth-yhteys jää kuitenkin haaveeksi, sillä ohjainta on käytettävä USB-kaapelin välityksellä.
Steam tarjoaa tuen lukuisille peliohjaimille, joista tyypillisimpiä näkyjä ovat Xbox- ja PlayStation-ohjaimet. Niin ikään alkuperäinen Switchin Pro Controller, sen Joy-Con-kapulat sekä useat Switch Onlinen klassikko-ohjaimet ovat tuettuna. Viimeksi mainittujen piiriin lukeutuvat N64-, NES-, SNES- ja Sega Mega Drive -kontrollerit.
Samassa yhteydessä on hyvä mainita Valven vahvistaneen Steam Machine -laitteen, joka pohjautuu samaan käyttöjärjestelmään kuin Steam Deck. Tehoja on kuitenkin kuusi kertaa enemmän kuin käsikonsolilla.
Myös VR-laitteistojen ystäviä hemmoteltiin, kun Steam Frame vahvistettiin. Viimeisimpänä vaan ei vähäisimpänä paljastettiin uusi Steam Controller -ohjain.
Steam Machine, Steam Frame sekä Steam Controller julkaistaneen vuonna 2026.
Rekisteröidy saadaksesi uutisia, arvosteluja, mielipiteitä, huipputeknisiä tarjouksia ja paljon muuta.
Markus Mesiä on teknologia- ja pelitoimittaja, joka on viimeisen vuosikymmenen aikana kirjoittanut useisiin kotimaisiin medioihin. Sydämen asioita ovat pelien lisäksi ennen kaikkea musiikki ja urheilu. Viimeksi mainittu tosin lähinnä kotisohvalta katsottuna ja analysoituna.