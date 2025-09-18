Logitech G -mallisto laajenee RS50-kilvanajolaitteistolla – mukana kaikki autopeleihin vaadittavat lisälaitteet
Vahva Trueforce-tärinäpalaute muistuttaa ajovirheistä
- Logitech G julkaisi modulaarisen RS50-rattiohjaimen
- Mukana rattirunko, poljinosat sekä muita laitteita
- Myynnissä Logitechin verkkokaupassa
Logitechin pelipuolena paremmin tunnettu Logitech G on laajentanut valikoimaansa uudella rattiohjaimella. Valmistaja on jo aiemmin ollut tuttu näky parhaiden rattiohjainten listallamme, eikä uutuusmallin kurvaaminen joukon jatkeeksi vaikuta ennalta kovinkaan mahdottomalta.
RS50-mallisto sisältää rattirungon, G RS Pedals -poljinosan, ohjauspyörän sekä RS Wheel Hub -sovittimen. Laitteet ovat ostettavissa erikseen Logitechin verkkokaupasta.
Logitech G RS50 Wheelbase kustantaa 299 euroa (PC) tai 399 euroa (PlayStation/PC). Logitech G RS50 System taasen kustantaa Xbox/PC- ja PlayStation/PC-versioina 649 euroa.
Logitech G RS Pedals -polkimet ilmestyvät loppuvuoden aikana 149 euron hintalapun kera. Logitech G RS Clutch Module -kytkinpolkimista joutuu kustantamaan 39 euroa, kun taas Logitech G RS Shifter & Handbrake -vaihde/jarrukahva on ostettavissa 159 eurolla. Logitech G RS Track Wheel ja Logitech G RS Round Wheel puolestaan maksavat 79 euroa.
Rattirungossa oleva Trueforce-teknologia tarjoaa käyttäjälle tärinäpalautetta jopa 8 Nm voimalla. Valmistaja lupaa sen seuraavan pelistä saatavaa tietoa jopa 4 000 kertaa sekunnissa. Lisäksi rattirunko mahdollistaa jopa 2 700 asteen kääntösäteen.
Osa ominaisuuksista voi tuntua poskettomilta, mutta nämä ovat tarpeen yhä suositummiksi tulleissa simulaattoreissa. Erityisesti Euro Truck Simulator 2 on antanut tekijöille syyn kasvattaa kääntösädettä. Luonnollisesti toimintoa voi kustomoida G Hub -tukisovelluksella halutulla tavalla.
RS Pedals -polkimet tarjoavat peräti 75 kilogramman jarrutuspaineen, jotta hidastaminen tuntuisi mahdollisimman autenttiselta. Hallin ilmiötä hyödyntävän kaasupolkimen taasen luvataan tarjoavan tarkan, portaattoman ja johdonmukaisen painallusvasteen.
Poljinten toimintaa, liikerataa ja asetuksia voi muokata sekä lisätarvikkein että ohjelmistolla. Poljinkorkeutta on mahdollista säätää käyttöalustan mukaan. Polkimia voi täydentää erillisellä RC Clutch Module -kytkinpolkimella.
