Samsung Galaxy XR esiteltiin: tässä ovat sen viisi tärkeintä teknologiaa

Meta Quest 3 ja Apple Vision Pro ovat monelle tuttuja, mutta tämän syksyn mielenkiintoisin tulokas on tyystin uusi Samsung Galaxy XR -headset. Laite kulki aiemmin nimellä Project Moohan.

Kansainvälisen toimituksemme Lance Ulanoff pääsi jo kokeilemaan headsettiä käytännössä, eikä ensivaikutelma tuottanut pettymystä. Artikkelissa korostettiin tuotteen tyylikästä muotoilua sekä kevyttä rakennetta, jotka yhdessä Vision Prota huokeamman hinnan kanssa lupaavat hyvää.

Monille kiinnostavinta on kuitenkin varsinainen teknologia, joten pureuduimme Samsung Galaxy XR:n sisältämään rautaan. Nämä viisi teknologiaa ovat laitteen ykkösjuttuja.

1. Korkeatarkkuuksinen näyttö

Tämä voi kuulostaa itsestään selvältä asialta, mutta näyttö on kaikkien VR- ja AR-lasien tärkein asia. Sen avulla laite joko onnistuu luomaan uskottavat puitteet käytölle tai sitten ei.

Galaxy XR hyödyntää 4K Micro-OLED-näyttöä, jonka värisyvyyden sekä kontrastin luvataan olevan huippuluokkaa. Resoluutio on peräti 3 553 x 3 840, mikä tarkoittaa yli 27 miljoonaa pikseliä. Tarkkuus on siis parempi kuin mihin Apple Vision Pro pystyy.

Sen sijaan Apple vetää pidemmän korren 120 hertsin virkistystaajuudellaan, mikä on hiukan parempi kuin Galaxy XR:n 90 Hz. Lukema on silti sen verran hyvä, ettei monien kilpailevien VR-lasien tutuksi tuomat ongelmat pitäisi olla näkyviä.

Näytön näkökentäksi kerrotaan 109 astetta vaakasuunnassa ja 100 astetta pystysuunnassa, joten kuvan pitäisi vaikuttaa immersiiviseltä. Lisäksi Samsung lupaa mallin kattavan 95 % DCI-P3 -väriavaruudesta, mikä on enemmän kuin riittävästi leffakäyttöön sekä muihin tarpeisiin.

2. Tehokas suoritin ja hyvät kamerat

Galaxy XR hyödyntää Snapdragon XR2+ Gen 2 -suoritinta, joten se soveltuu sekä jatketun todellisuuden että tekoälyn tarpeisiin. Paperilla se on 15 % nopeampi kuin Snapdragon XR2 Gen 2 -siru, joka on tuttu Meta Quest -headsetistä.

Numerot itsessään eivät viittaa erityisen merkittävään parannusloikkaan, mutta ne mahdollistavat silti edistyneemmän kokemuksen virtuaalisen sekä jatketun todellisuuden luomiseen. Lisäksi lisäteho auttaa kameroiden sekä sensorien käyttämisessä. Onpa mukana myös tuki tilaäänelle sekä liikeohjauksellekin.

Kun nyt kamerat ja sensorit tulivat puheeksi, mainittakoon niistä pari sanaa. Laitteessa on kaksi korkean resoluution läpivalaisukameraa, jotka mahdollistavat todellisen maailman katsomisen. Lisäksi mukana on kuusi ulospäin suunnattua seurantakameraa sekä neljä silmänseurantakameraa.

Kokonaisuuden kruunaavat viisi asennontunnistinyksikköä, syvyysanturi sekä valotaajuustunnistin.

Kaiken tämän huomioiden on selvää, että Snapdragon XR2 -sirun tehot olisivat tulleet nopeasti vastaan.

3. Sisäänrakennettu tekoäly

Yhteistyö Qualcommin ja Googlen kanssa tarkoittaa myös satsausta tekoälyyn. Ei siis ihme, että AI-toiminnot ovat isossa osassa Galaxy XR -laitteistoa.

Siinä on sisäänrakennettu Google Gemini, joten headset tunnistaa paitsi puhekomennot sekä käyttäjän tekemät kyselyt mutta myös lasien kameroiden näkemät esineet. Lopputuloksena käyttäjälle tarjotaankin entistä enemmän informaatiota.

Gemini teki meihin erityisesti vaikutuksen pelikäytössä, sillä sen avulla seikkailuun on saatavissa reaaliaikaisia neuvoja. Se, mitä Samsung tarkoittaa "parempia pelikokemuksia" -maininnallaan, on kuitenkin vielä epäselvää.

Ulanoff kertoi testijakson osoittaneen Geminin olevan käytössä hyödyllinen ja nopea. Jos tämä toimii myös testitilaisuuden ulkopuolella, voi Galaxy XR olla monelle ensimmäinen todella kiinnostava askel AI-maailmaan.

4. Android XR -alustan ensiesiintyminen

Android XR -alusta on Googlen ja Qualcommin kanssa kehitetty kokonaisuus, mikä mahdollistaa Galaxy XR:n monet tekoälytoiminnot sekä ominaisuudet. Osa toiminnoista on tuttuja Android-puhelimista. Mukana on esimerkiksi Circle to Search -toiminto, joka voi olla etenkin jatketun todellisuuden ympäristössä todella hyödyllinen.

Laitteesta on myös pääsy Google Kuvat -työkaluun, jonka avulla Galaxy XR -käyttäjä voi ikuistaa valokuvia ja videoita sekä tuoda ne 3D-ympäristöön.

Kuten Android-laitteissa on tavattu nähdä, Google Maps on luonnollisesti mukana. Sen avulla maailmaa ja karttoja voi tutkia uudenlaisella tavalla 3D-renderöidyssä ympäristössä. Lisäksi Geminiltä voi pyytää neuvoja sijaintitiedoista, kohteista sekä muista maamerkeistä.

Android XR tuskin korvaa perinteistä Androidia lähivuosina, mutta Galaxy XR osoittaa Googlen alustan käytön olevan mahdollista hyvin uudenlaisella tavalla.

5. Hyvä akkukesto

Tämä ei ehkä ole iso asia, mutta Samsung XR:n akkukestoa on pyritty miettimään käyttäjälähtöisesti. Vaikka akkua ei voi vaihtaa lennosta toiseen, laitteelle luvataan jopa 2,5 tunnin käyttöaika videotoistossa.

Lukema on varsin hyvä ja todennäköisesti monessa peruskäytössä riittävä. Lisäksi akkua voi käyttää käänteiseen lataukseen, jolloin muihin laitteisiin saa hätätapauksessa lisävirtaa kesken kaiken.

Kaikkinensa Galaxy XR vaikuttaa ainakin paperilla teknisesti edistyneeltä kokonaisuudelta, joka kestää vaivatta vertailun Meta Questin sekä Apple Vision Pron asettamaan haasteeseen. Vaikka laitteet käyttävätkin eri alustoja ja tämän vuoksi vertailu ei ole täysin suoraviivaista, on Samsungilla hyvät mahdollisuudet menestyä taistossa.