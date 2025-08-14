El nuevo diseño de Netflix ya está disponible para Apple TV 4K.

Desde su lanzamiento en mayo, ha suscitado reacciones encontradas.

Además de la nueva experiencia de usuario, hay nuevos sonidos que, por el momento, no se pueden desactivar.

Si lo sabemos, Netflix es un mejores servicios de streaming actualmente, y su nuevo diseño, el cual se califica como "gran salto adelante" llega finalmente a Apple TV.

Tal y como han observado algunos usuarios en Reddit y en la App Store de tvOS de Apple, el nuevo diseño es una remodelación de la página de inicio y añade sonidos, y llega oficialmente a los dispositivos de streaming Apple TV y Apple TV 4K, tras su debut en otras plataformas.

Sin embargo, es probable que se trate de una situación de «te gusta o no te gusta», estés preparado o no. Los suscriptores han expresado abiertamente su disgusto por el rediseño, en particular por el cambio en la pantalla de inicio, a la que muchos se han acostumbrado (un clásico desplazamiento por filas), sin una razón clara. Netflix defendió el nuevo diseño en junio de 2025 y parece que el rediseño de la interfaz de usuario sigue adelante según lo previsto.

El nuevo diseño de Netflix comienza con una barra superior rectangular principal que rotará entre contenidos, posiblemente nuevas temporadas que llegarán pronto o las mejores selecciones, pero que sigue teniendo filas debajo, principalmente la importantísima función «Seguir viendo».

Al igual que otros servicios de streaming, incluido Amazon Prime Video, hay una barra superior centrada con búsqueda, Inicio, Programas, Películas, Géneros y Mi Netflix; en esta última encontrarás tu lista, continuar viendo y otras selecciones que Netflix cree que te interesarán.

Teniendo en cuenta que se trata de la llegada del nuevo aspecto de Netflix a Apple TV, después de haber llegado a otros dispositivos de streaming como Roku y televisores inteligentes, esto no supone la llegada de nada nuevo, solo para las plataformas tvOS de Apple. Netflix sigue comprometido a no admitir ni integrarse como canal dentro de la aplicación Apple TV, a pesar de los deseos de muchos, incluido yo mismo, de que lo haga. Quizás recuerdes que hubo un breve periodo en el que Netflix habilitó esta funcionalidad en febrero de 2025, pero fue efímero... muy efímero.

Sin embargo, la gente no ha tardado en expresar sus opiniones sobre el nuevo aspecto de Netflix en Apple TV, y muchos han compartido sus primeras impresiones en el subreddit r/appletv. Una queja que ha surgido varias veces es la relacionada con los sonidos que Netflix ha habilitado para desplazarse e incluso hacer clic en diferentes contenidos.

Parece que los pitidos pueden resultar repetitivos y, al parecer, no hay forma de desactivarlos. Esto ocurre incluso si se desactivan los sonidos del menú en la configuración de tvOS, ya que Netflix aparentemente lo anula y no se ve afectado por ello.

Otros simplemente han calificado la interfaz de usuario renovada como «horrible» o «asquerosa», y otros esperan que su implementación sea lenta. Aquí también se utiliza una buena dosis de sarcasmo y, aunque Netflix afirma que muchos suscriptores no expresan lo mucho que les gusta, parece que los más críticos siguen estando satisfechos con el nuevo aspecto.

Una forma de hacer un poco más felices a los suscriptores que ven Apple TV 4K sería integrarlo con la aplicación Apple TV, pero no creo que Netflix capte la indirecta.