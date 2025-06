Estoy casi seguro que al igual que yo, has pasado tardes en las que te tardas mucho más en elegir qué ver en Netflix que lo que dura realmente la película, serie o documental que quieres.

A veces, el algoritmo simplemente no funciona y, sin embargo, Netflix tiene muchísimas más opciones de las que muestra en su desplazamiento básico. Todas las películas y series de Netflix están etiquetadas con una elaborada serie de géneros, algunos de los cuales son realmente específicos, como «Películas de terror de vampiros», «Películas de béisbol» o «Películas románticas independientes». El problema es que no puedes navegar por estos géneros para adaptarlos a tu estado de ánimo.

¿O puedes...? Sí, más o menos. No sé por qué he intentado mantenerte en suspense. Quizá he estado viendo demasiadas entradas del género «Thrillers independientes de Halloween».

Tienes que utilizar los códigos secretos de Netflix, que te permiten ver todo lo etiquetado con uno de estos géneros. Cada género tiene un número corto asociado, y navegando a la parte correcta del sitio web de Netflix, puedes echar un vistazo a través de ellos.

Tenemos una guía aparte sobre cómo usar los códigos secretos de Netflix, pero te la voy a contar aquí y luego te daré la lista completa de opciones de códigos secretos que conocemos.

Cómo utilizar los códigos secretos de Netflix

(Image credit: Future)

Lamentablemente, debes planear buscar estos códigos desde tu navegador web. Se ha descubierto que algunos códigos funcionan desde la barra de búsqueda de la aplicación de Netflix, así que puedes intentarlo, pero muchos no. Está garantizado que todos funcionan en la web.

Para empezar, ve a Netflix en tu navegador web e inicia sesión. A continuación, copia y pega lo siguiente en la barra de URL, pero no pulses Intro todavía:

https://www.netflix.com/browse/genre/

A continuación, añade el código del género que quieres ver al final de la URL. Por ejemplo, «Películas de artes marciales» tiene el código «8985». Por tanto, si desea navegar por ese género, la URL completa debe ser:

https://www.netflix.com/browse/genre/8985

Otro ejemplo es «Educación para niños», que tiene el código «10659». La URL completa sería:

https://www.netflix.com/browse/genre/10659

Una vez que hayas cargado estas páginas web, podrás ver todo lo que hay disponible en esos géneros y añadirlo a tu lista de favoritos. Luego, cuando entres en la aplicación de tu teléfono o Smart TV, todo lo que te haya gustado estará esperándote.

La lista de códigos secretos de Netflix

Bien, ahora que ya tienes las habilidades, ¡aquí tienes los números que necesitas para desbloquear todos estos géneros!

Acción y aventura: 1365

- Comedias de Acción: 43040

- Thrillers de acción: 43048

- Acción con un toque romántico: 81647318

- Aventuras: 7442

- Películas de acción asiáticas: 77232

- Acción y aventuras clásicas: 46576

- Películas de cómics y superhéroes: 10118

- Acción y aventuras policíacas: 9584

- Acción y aventuras extranjeras: 11828

- Películas de artes marciales: 8985

- Acción y aventura militar: 2125

- Acción y aventura de espías: 10702

- Westerns 7700

Animación: 4698

• Animación para adultos: 11881

Anime: 7424

• Anime de acción: 2653

• Comedias de anime: 9302

• Dramas de anime: 452

• Fantasía de anime: 11146

• Largometrajes de anime: 3063

• Terror de anime: 10695

• Ciencia ficción de anime: 2729

• Series de anime: 6721

Películas infantiles y familiares: 783

• Cuentos de animales: 5507

• Disney: 67673

• Educación para niños: 10659

• Películas familiares: 51056

• Música infantil: 52843

• Televisión infantil: 27346

• Películas basadas en libros infantiles: 10056

• Películas para edades de 0 a 2 años: 6796

• Películas para edades de 2 a 4 años: 6218

• Películas para edades de 5 a 7 años: 5455

• Películas para edades de 8 a 10 años: 561

• Películas para edades de 11 a 12 años: 6962

• Caricaturas de TV: 11177

Clásicos: 31574

• Comedias clásicas: 31694

• Dramas clásicos: 29809

• Películas extranjeras clásicas: 32473

• Ciencia ficción y fantasía clásicas: 47147

• Thrillers clásicos: 46588

• Películas clásicas de guerra: 48744

• Westerns clásicos: 47465

• Épicas: 52858

• Cine negro: 7687

• Películas mudas: 53310

Comedia: 6548

• Comedias oscuras: 869

• Comedias extranjeras: 4426

• Comedias nocturnas: 1402

• Falsos documentales: 26

• Comedias políticas: 2700

• Comedias románticas: 5475

• Sátiras: 4922

• Comedias locas: 9702

• Comedias slapstick: 10256

• Comedias deportivas: 5286

• Stand-up: 11559

• Comedias para adolescentes: 3519

Documentales: 6839

• Documentales biográficos: 3652

• Documentales de crimen: 9875

• Documentales extranjeros: 5161

• Documentales históricos: 5349

• Documentales militares: 4006

• Documentales de música y conciertos: 90361

• Documentales políticos: 7018

• Documentales religiosos: 10005

• Documentales de ciencia y naturaleza: 2595

• Documentales sociales y culturales: 3675

• Documentales deportivos: 180

• Documentales de viajes y aventura: 1159

(Continúa en el siguiente mensaje debido a la longitud...)

Drama: 5763

• Dramas biográficos: 3179

• Dramas clásicos: 29809

• Dramas de tribunales: 52858

• Dramas criminales: 6889

• Dramas basados en libros: 4961

• Dramas basados en hechos reales: 3653

• Dramas extranjeros: 2150

• Dramas LGBT+: 500

• Dramas independientes: 384

• Dramas militares: 11

• Dramas de época: 12123

• Dramas políticos: 6616

• Dramas románticos: 1255

• Dramas sobre el mundo del espectáculo: 5012

• Dramas de temas sociales: 3947

• Dramas deportivos: 7243

• Películas para llorar: 6384

• Dramas adolescentes: 9299

Terror: 8711

• Películas B de terror: 8195

• Criaturas terroríficas: 6895

• Películas de culto de terror: 10944

• Terror en las profundidades: 45028

• Terror extranjero: 8654

• Terror ridículo: 4021

• Comedia de terror: 89585

• Terror sofisticado: 3261672

• Películas de monstruos: 947

• Historias satánicas: 6998

• Slasher y asesinos seriales: 8646

• Terror en pueblos pequeños: 81496215

• Terror sobrenatural: 42023

• Terror de supervivencia: 2939659

• Gritos adolescentes: 52147

• Películas de vampiros: 75804

• Películas de hombres lobo: 75930

• Películas de zombis: 75405

Música: 1701

• Musicales clásicos: 32392

• Country, western y folk: 1105

• Musicales de Disney: 59433

• Jazz y música ligera: 10271

• Música infantil: 52843

• Música latina: 10741

• Musicales: 13335

• Conciertos de rock y pop: 3278

• Musicales del mundo del espectáculo: 13573

• Musicales de teatro: 55774

• Conciertos urbanos y de baile: 9472

• Conciertos de música del mundo: 2856

Romance: 8883

• Películas románticas clásicas: 31273

• Romance peculiar: 36103

• Comedias románticas: 5475

• Dramas románticos: 1255

• Favoritas románticas: 502675

• Películas románticas extranjeras: 7153

• Películas románticas independientes: 9916

• Películas románticas subidas de tono: 35800

(Continúa en el siguiente mensaje…)

Ciencia Ficción y Fantasía: 1492

• Acción de ciencia ficción y fantasía: 1568

• Ciencia ficción de alienígenas: 3327

• Ciencia ficción y fantasía clásicas: 47147

• Ciencia ficción y fantasía de culto: 4734

• Películas de fantasía: 9744

• Ciencia ficción y fantasía extranjeras: 6485

• Aventuras de ciencia ficción: 6926

• Dramas de ciencia ficción: 3916

• Terror de ciencia ficción: 1694

• Thrillers de ciencia ficción: 11014

Deportes: 4370

• Películas de béisbol: 12339

• Películas de basquetbol: 12762

• BMX y deportes extremos: 4582

• Películas de boxeo: 12443

• Carreras y automovilismo: 49944

• Películas de futbol americano: 12803

• Artes marciales, boxeo y lucha: 6695

• Películas de futbol (soccer): 12549

• Comedias deportivas: 5286

• Documentales deportivos: 180

• Dramas deportivos: 7243

• Deportes y fitness: 9327

Thrillers: 8933

• Thrillers de acción: 43048

• Thrillers clásicos: 46588

• Thrillers criminales: 10499

• Thrillers extranjeros: 10306

• Películas de gánsteres: 31851

• Thrillers independientes: 3269

• Misterios: 9994

• Thrillers políticos: 10504

• Thrillers psicológicos: 5505

• Thrillers de ciencia ficción: 11014

• Thrillers de espías: 9147

• Thrillers subidos de tono: 972

• Thrillers sobrenaturales: 11140

Series de TV: 83

• Series británicas: 52117

• Realities británicos suaves: 81240711

• Series clásicas: 46553

• Series policiacas: 26146

• Series de culto: 74652

• TV de comida y viajes: 72436

• TV infantil: 27346

• Series coreanas: 67879

• Series militares: 25804

• Miniseries: 4814

• Reality shows: 9833

• Ciencia y naturaleza en TV: 52780

• Series adolescentes: 60951

• Acción y aventura en TV: 10673

• Comedias de TV: 10375

• Documentales de TV: 10105

• Dramas de TV: 11714

• Terror en TV: 83059

• Misterios de TV: 4366

• Ciencia ficción y fantasía en TV: 1372

(Sigue en el siguiente bloque…)

Extranjeras: 7462

• Películas africanas: 3761

• Películas árabes: 107456

• Películas argentinas: 100310

• Cine de arte: 29764

• Películas australianas: 5230

• Películas belgas: 262

• Películas de Bollywood: 5480

• Películas brasileñas: 100373

• Películas británicas: 10757

• Películas canadienses: 107519

• Películas chinas: 3960

• Películas extranjeras clásicas: 32473

• Películas holandesas: 10606

• Películas de Europa del Este: 5254

• Acción y aventura extranjeras: 11828

• Comedias extranjeras: 4426

• Documentales extranjeros: 5161

• Dramas extranjeros: 2150

• Películas extranjeras LGBT+: 8243

• Películas extranjeras de terror: 8654

• Ciencia ficción y fantasía extranjeras: 6485

• Thrillers extranjeros: 10306

• Películas francesas: 58807

• Películas alemanas: 58886

• Películas griegas: 61115

• Películas indias: 10463

• Películas irlandesas: 58750

• Películas italianas: 8221

• Películas japonesas: 10398

• Películas coreanas: 5685

• Películas latinoamericanas: 1613

• Películas de Medio Oriente: 5875

• Películas de Nueva Zelanda: 63782

• Películas románticas extranjeras: 7153

• Películas rusas: 11567

• Películas escandinavas: 9292

• Películas del sudeste asiático: 9196

• Películas españolas: 58741

Películas de culto: 7627

• Películas B de terror: 8195

• Películas cursis: 1252

• Comedias de culto: 9434

• Terror de culto: 10944

• Ciencia ficción y fantasía de culto: 4734

LGBT+: 5977

• Películas extranjeras LGBT+: 8243

• Comedias LGBT+: 7120

• Documentales LGBT+: 4720

• Dramas LGBT+: 500

• Series LGBT+: 65263

• Películas románticas LGBT+: 3329

Cine independiente: 7077

• Películas experimentales: 11079

• Acción y aventura independientes: 11804

• Comedias independientes: 4195

• Dramas independientes: 384

• Thrillers independientes: 3269

• Películas románticas independientes: 9916

(Sigue con Navidad y Halloween…)

Navidad: 107985

• Películas navideñas infantiles y familiares: 1474017

• Clásicos navideños: 1394522

• Comedias navideñas: 1394524

• Documentales navideños: 1421050

• Películas navideñas basadas en libros: 1394529

• Películas navideñas para edades de 5 a 7 años: 1477201

• Películas navideñas para edades de 8 a 10 años: 1477204

• Películas navideñas para edades de 11 a 12 años: 1477206

• Películas navideñas para toda la familia: 1394528

• Películas de terror navideñas: 1394523

• Series navideñas: 1394525

• Navidad acogedora: 81346420

• Películas familiares navideñas europeas: 1527063

• Más travieso que bueno: 81354837

• Comedias románticas navideñas: 1394526

• Películas románticas navideñas: 1394527

• Navidad retorcida: 2300975

Halloween: 81612176

• Favoritas de Halloween: 36103

• Películas de Halloween infantiles y familiares: 10056

• Terror de culto de Halloween: 10944

• Comedia de terror de Halloween: 89585

• Thrillers independientes de Halloween: 9916

• Películas de monstruos de Halloween: 947

• Misterios de Halloween: 9994

• Terror de ciencia ficción de Halloween: 1694

• Gritos adolescentes de Halloween: 52147

• Terror sobrenatural: 42023