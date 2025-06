6 nuevas películas de terror en Netflix, HBO Max y más en junio de 2025

Ha llegado otro mes, lo que significa que los mejores servicios de streaming han actualizado sus crecientes bibliotecas. También es otro mes fuerte para el terror.

En junio hay mucho a lo que hincarle el diente, como Shudder Originals, una de mis películas favoritas de Jordan Peele y una de las películas de zombis de Danny Boyle antes del estreno de 28 años después.

Aquí tienes ocho películas de terror que no deberías perderte en junio

Us

Us - Official Trailer [HD] - YouTube Watch On

¿Cuándo? : Junio 1

¿Dónde?: Netflix (US, UK); Paramount+ (AU)

Aunque no alcanza el nivel de Get Out, el segundo largometraje de Jordan Peele sigue siendo impresionante. Es mi favorita de las tres películas de terror que ha dirigido, sobre todo por las impresionantes interpretaciones dobles de los protagonistas.

Lupita Nyong'o, Winston Duke, Shahadi Wright Joseph y Evan Alex encabezan el reparto en el papel de una familia de cuatro miembros que son atacados por sus amenazantes dobles.

Barbarian

BARBARIAN | Official Trailer | In Theaters September 9 - YouTube Watch On

¿Cuándo?: Junio 1

¿Dónde?: Netflix (US); rent or buy (UK, AU)

Con las próximas armas de terror de Zach Cregger captando la atención de todo el mundo, ¿por qué no echar un vistazo a su primera película de terror Barbarian?

Lo que comienza como una historia aparentemente simple de un B&B desordenado desciende a un caos absoluto lleno de sustos efectivos y momentos impactantes. Me encantó esta película y, como resultado, estoy deseando ver cómo es la última propuesta de Cregger. Barbarian también cuenta con un gran reparto, que incluye a Georgina Campbell, Bill Skarsgård y Justin Long.

Por desgracia, no se puede ver actualmente en el Reino Unido ni en Australia, pero espero que eso cambie.

A Nightmare on Elm Street

A Nightmare on Elm Street (1984) Official Trailer - Wes Craven, Johnny Depp Horror Movie HD - YouTube Watch On

¿Cuándo?: Junio 1

¿Dónde?: HBO Max (US); compra o renta (UK, AU)

La emblemática película de terror de Wes Craven llega a Max si te apetece disfrutar de un poco de terror ochentero cursi pero brillante.

Me encanta volver a ver Pesadilla en Elm Street y te animo a que hagas lo mismo. Si aún no la has visto, su llegada a Max significa que es mucho más fácil buscar esta icónica película.

¿Necesitas más películas de terror? Echa un vistazo a las 4 películas de terror que puedes ver en Netflix.

Alien

Alien Trailer HD (Original 1979 Ridley Scott Film) Sigourney Weaver - YouTube Watch On

¿Cuándo?: Junio 1

¿Dónde?: Hulu (US); Disney+ (UK, AU)

Otro clásico absoluto llega a Hulu a tiempo para su nueva serie Alien: Earth, la siguiente entrega de la terrorífica franquicia de ciencia ficción.

Por qué no volver al punto de partida y revivir el icónico Alien de Ridley Scott, que ha dado lugar a numerosas secuelas y spin-offs, incluido el exitoso videojuego Alien: Isolation.

Ya está disponible en Hulu y Disney+ en varios territorios.

28 Weeks Later

28 WEEKS LATER Trailer (2007) - YouTube Watch On

¿Cuándo?: Junio 1

¿Dónde?: Hulu (US); Disney+ (UK, AU)

Hulu/Disney+ está sincronizando perfectamente las cosas, ya que 28 Semanas Después está disponible para ver en streaming antes de que la última película de Danny Boyle, 28 Años Después, llegue a los cines.

Resulta frustrante que 28 días después aún no esté disponible en EE.UU. y el Reino Unido, aunque los espectadores australianos pueden verla en Fetch. Aun así, puedes ponerte al día con la segunda entrega ahora que está disponible en Hulu y Disney+.

Tengo muchas esperanzas puestas en 28 años después, y bien podría ser el acontecimiento de terror del año, así que estoy deseando ver la película anterior en streaming.

Cloverfield

Cloverfield (2008) Trailer #1 | Movieclips Classic Trailers - YouTube Watch On

¿Cuándo?: Junio 1

¿Dónde?: Paramount+ (worldwide)

Soy un gran fan de las películas de metraje encontrado, y Cloverfield es un icono por algo. Desde el 1 de junio se puede ver en streaming en muchos territorios a través de Paramount+, y recomiendo encarecidamente esta película.

Desde la campaña de marketing viral hasta el producto final, Cloverfield me cautivó y me gusta volver a verla a menudo porque es una historia tensa y apasionante, y una película de terror y monstruos a la vez.

Además, tiene una gran secuela, 10 Cloverfield Lane, que se puede ver en Prime Video.