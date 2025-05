5 de los mayores anuncios de streaming del Discovery Upfront 2025 de Warner Bros., desde las series de HBO Max hasta el nuevo tráiler de Superman

Upfronts 2025 de Warner Bros. Discovery estuvo lleno de sorpresas con algunas de las mejores series de Max, ¿te lo perdiste? No te preocupes, aquí tenemos todos los detalles.

Ha habido un montón de información nueva en todos los ámbitos, con noticias tanto de las series como de las plataformas de emisión y streaming de WBD mientras los peces gordos de la compañía subían al escenario.

Los anuncios se suceden a gran velocidad, por lo que es fácil perderse las grandes noticias, pero aquí desglosamos las cinco más interesantes del día, con regresos de Westeros, desconcertantes cambios de marca, nuevos servicios de streaming y mucho más.

1. Superman recibe un nuevo tráiler

Superman | Official Trailer | DC - YouTube Watch On

El mismísimo Hombre de Acero encabeza la lista con un nuevo tráiler -que puedes ver más arriba- de la próxima película de James Gunn, Superman.

Protagonizada por David Corenswet como Supes, Rachel Brosnahan como Lois Lane y Nicholas Hoult como Lex Luthor, la nueva película es una visión completamente nueva del Gran Explorador Azul, aunque con todas las travesuras multiversales que están ocurriendo últimamente en el cine de superhéroes, no descartaríamos alguna conexión con el supuestamente muerto DCEU.

El último tráiler muestra mucho de lo que hemos visto antes, incluyendo la Fortaleza de la Soledad y el debut en la gran pantalla del supercainita Krypto, y muestra aún más los temas con los que Gunn parece estar jugando en torno a la condición de Kal-El como inmigrante y justiciero.

Gunn ha dado en el clavo en todas las historias de superhéroes a las que se ha dedicado hasta ahora, y yo estaré allí para ver cómo amanece la nueva oferta cinematográfica de DC el 11 de julio.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

2. A Knight of the Seven Kingdoms se retrasa hasta 2026

(Image credit: HBO)

Malas noticias para los fans de la saga Canción de Hielo y Fuego: el estreno de A Knight of the Seven Kingdoms se retrasa a 2026.

Basada en la novela de George R. R. Martin El caballero del seto, la nueva serie sigue las aventuras de Ser Duncan el Alto (Peter Claffey) y su escudero Egg (Dexter Sol Ansell) mientras viajan por la tierra ficticia entre Juego de tronos y La casa del dragón.

Aunque se esperaba que llegara este año, la tercera entrega ambientada en Poniente lo hará en «invierno» de 2026, lo que nos deja a nosotros, dulces niños de verano, con la esperanza de que el invierno llegue cuanto antes.

3. El objetivo de alto valor de TNT lidera la programación de televisión de la cadena

(Image credit: Apple TV Plus)

WBD también ha anunciado un gran número de series que aterrizarán en sus cadenas el año que viene, entre ellas High Value Target, antes conocida como Debriefing the President.

La serie, basada en el libro de John Nixon que detalla el interrogatorio de Saddam Hussein, está protagonizada por Joel Kinnaman en el papel de Nixon, un analista de la CIA que se convirtió en el primer estadounidense en identificar positivamente al dictador tras su captura.

Otros nuevos programas presentados durante el Upfront fueron Guy's Flavortown Games, presentado por Guy Fieri, Renovating the Bachelor Mansion, de HGTV, y Dancing With Sharks, de Discovery, un programa especial de la Semana del Tiburón con un título ridículo. El documental de asesinatos They Know What They Did hace un guiño a la franquicia de slasher que pronto retomará la narradora Jennifer Love Hewitt, mientras que la franquicia 90 Day de TLC continúa expandiéndose con 90 Day: Hunt for Love.

También regresan Rick y Morty, Harry Potter: Los magos de la pastelería y Mis aventuras con Superman, mientras que el éxito de Max The Pitt se emitirá en TNT antes de su segunda temporada.

4. Max vuelve a llamarse HBO Max

(Image credit: HBO Max)

Tal vez la noticia más sorprendente de los upfronts fue el anuncio de que el servicio de streaming insignia de la WBD volvería a incluir el apodo HBO en su nombre.

Inicialmente, el servicio se llamaba HBO Max cuando se lanzó en 2020, aprovechando la reputación de HBO como sede de lo mejor de la televisión estadounidense. En 2023, WBD eliminó el prefijo y cambió el nombre del streamer a simplemente Max, alejándose del enfoque en la televisión de prestigio e introduciendo una programación más variada, llegando incluso a eliminar de su biblioteca algunos de los mayores éxitos de HBO, como Westworld.

Pero ahora esas tres letras están a punto de volver, y el servicio volverá a llamarse HBO Max tras su relanzamiento este verano. Al parecer, WBD se ha dado cuenta de que el camino a seguir podría ser el de primar la calidad sobre la cantidad: «Ningún consumidor dice hoy que quiere más contenidos, pero la mayoría dice que quiere mejores contenidos». Esto parece implicar un cambio para WBD, con la readición de HBO al nombre que implica un reenfoque hacia el tipo de televisión de prestigio que hizo que la red fuera capaz de afirmar con valentía "No es TV. Es HBO".

5. CNN presenta su nuevo servicio de streaming

(Image credit: CNN)

Tras el malogrado CNN+, la cadena de noticias entra de nuevo en el mundo del streaming con un nuevo servicio que llegará en otoño.

Tras un lanzamiento inicial en EE.UU., la plataforma estará disponible en todo el mundo, y su director ejecutivo, Mark Thompson, la califica como «el primer servicio de streaming verdaderamente nuevo». El servicio de streaming incluirá CNN.com, que recientemente pasó a ser de pago, e incluirá canales en directo, noticias y programación exclusiva.

Los actuales abonados al cable y al satélite podrán acceder al servicio sin coste adicional, y CNN, al menos de momento, seguirá estando presente en Max tras su cambio de marca.