Cómo conseguir un descuento Max para estudiantes y ahorrar un 50% mensualmente

¿Sabían que hay una forma de ahorrarse hasta el 50% de la suscripción de Max? Así como lo leen y a continuación les compartimos los detalles.

Cuando las suscripciones a servicios de streaming empiezan a acumularse, no queda bien en tu cuenta bancaria, por eso es mejor aprovechar un práctico descuento para estudiantes. Con la oferta de descuento para estudiantes de Max, puedes ahorrar un 50% en la suscripción a uno de los mejores servicios de streaming y la mitad del precio normal de "$149" pesos mexicanos.

Si eres lector habitual de TechRadar, sabrás que Max es uno de nuestros favoritos por su amplia biblioteca de películas y series, que incluye éxitos como The Last of Us, The White Lotus y Big Little Lies, tres de las mejores series de Max.

Debes tener en cuenta que la oferta de descuento para estudiantes de Max está disponible para su plan básico con anuncios, y sólo para estudiantes residentes en EE.UU. Para tener acceso a esta oferta, necesitarás tener una dirección de correo electrónico de estudiante que tendrás que verificar con una cuenta UNiDAYS. Así que si eres estudiante y tienes todas las credenciales pertinentes, estás un paso más cerca de conseguir una gran oferta de streaming.

(Image credit: Max)

Cómo conseguir un descuento en Max para estudiantes: Herramientas y requisitos

El descuento Max para estudiantes está disponible a través de UNiDAYS, en el que tendrás que inscribirte utilizando tus credenciales del colegio/universidad. Deberás proporcionar una dirección de correo electrónico de estudiante, tu fecha de nacimiento y tu nombre tal y como aparece en tus registros escolares.

Debes estar matriculado en una universidad acreditada por el Título IV de EE.UU y territorios participantes.

El descuento sólo está disponible para el plan Max 'Básico con anuncios'.

Pasos para obtener un descuento Max estudiante

Visita https://www.max.com/student

Conéctate a UNiDAYS, o crea una cuenta si aún no tienes una.

Verifica tu condición de estudiante y espera tu código único

Canjea tu código en Max y empieza a ver el streaming

Max básico con anuncios: con un descuento especial para estudiantes.

Disfruta de las películas de Warner Bros. y de los programas de HBO, así como de la biblioteca de telerrealidad de Discovery, todo en uno. Si te registras a través de UNiDAYS, los estudiantes pueden obtener un 50% de descuento en el plan «Básico» de Max con anuncios, que reduce el pago mensual un 50% ¡Anotado!

Guía paso a paso para obtener un descuento Max para estudiantes

1. Go to Max (Image: © Future) El descuento para estudiantes de MAX está disponible a tevés de https://www.max.com/student y puedes acceder a él desde cualquier dispositivo y navegador. Sin embargo es importante mencionar que solo está disponible para algunos territorios como Estados Unidos.

2. Inicie sesión en UNiDAYS o cree una cuenta con su dirección de correo electrónico de estudiante. (Image: © Screenshot: Future) Max te pedirá que inicies sesión con una cuenta UNiDAYS existente o que te registres para obtener una nueva y luego inicies sesión con los datos de tu nueva cuenta. Una vez que hayas iniciado sesión e introducido los datos de tu colegio/universidad, comenzará el proceso de verificación.

3. Esperar la verificación Para considerar tu cuenta elegible para un código de descuento Max para estudiantes, UNiDAYS procesará tus datos y te enviará un código único para canjear con Max online.

4. Obtén tu código y canjéalo, luego comienza tu aventura de streaming con Max Una vez que tus datos hayan sido verificados a través de UNiDAYS y recibas tu código, canjéalo en línea en Max y fluye.

