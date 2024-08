The Last Of Us temporada 2: Todo lo que sabemos sobre esta serie de Max

The Last of Us season 2 is expected to arrive sometime in early 2025

The Last of Us temporada 2: información clave - No se ha revelado la fecha de lanzamiento exacta

- Podría estrenarse a principios de 2025

- Los miembros clave del elenco regresarán

- Nuevos miembros del elenco revelados en enero y febrero

- Contará parte de la historia del segundo videojuego

- El resto de la trama de The Last of Us Part II se cubrirá en la temporada 3, que aún no se ha anunciado

- Contendrá puntos de la historia que no se ven en los juegos

La segunda temporada de The Last of Us está llegando a su final, bueno, desde una perspectiva de filmación, al menos. Los informes sugieren que la filmación finalizará el 21 de agosto, por lo que, si estás leyendo esta guía después de esa fecha, esperamos que así sea para que podamos comenzar la cuenta regresiva para su lanzamiento.

Mientras esperamos a que HBO confirme una fecha de lanzamiento oficial, ¿qué sabemos del segundo capítulo de The Last of Us? }

A continuación, se incluyen spoilers completos de la temporada 1 de The Last of Us y de la serie de videojuegos de Naughty Dog del mismo nombre. También se incluyen posibles spoilers de la temporada 2 de uno de los mejores programas de Max.

The Last of Us temporada 2 fecha de estreno: lo que sabemos

The journey continues. #TheLastOfUs will return for another season on @HBOMax. pic.twitter.com/FQNG6vhk1dJanuary 27, 2023

La segunda temporada de The Last of Us no tiene fecha de estreno exacta, pero su calendario de rodaje parece estar llegando a su fin. El rodaje comenzó a principios de febrero y, según el sitio web del Gremio de Directores de Canadá, la filmación finalizará el 21 de agosto. Desafortunadamente, no veremos la próxima entrega de la serie antes de que finalice 2024. Habrá una larga fase de posproducción que completar una vez que finalice el rodaje, por lo que será en algún momento a principios de 2025 antes de que esté con nosotros.

¿Nuestra predicción? No está descartado que se estrene en enero o febrero de 2025. HBO suele estrenar una de sus series de gran presupuesto después del cambio de año, como hizo con la primera temporada de The Last of Us y True Detective: Night Country en enero de 2022 y enero de 2023 respectivamente. A menos que la segunda temporada no esté lista, o si HBO opta por estrenar algo más antes, la segunda entrega de The Last of Us parece una buena apuesta para empezar 2025 con fuerza, en nuestra opinión.

The Last of Us temporada 2 trailer: ¿hay alguno?

Coming to Max in 2024-2025 | The Penguin, The White Lotus, The Last of Us and More - YouTube Watch On

No, pero las primeras imágenes de la segunda temporada de The Last of Us se transmitieron como parte de un avance de Max Sizzle que destacó su próxima alineación de emocionantes programas de HBO. Las primeras imágenes aparecen casi tres meses después de que se revelaran las primeras imágenes de la segunda temporada de The Last of Us .

Sinceramente, no hay mucho que ver de esto. Sin embargo, vemos bien a Joel (Pedro Pascal) conversando con el personaje sin nombre de Catherine O'Hara mientras le dice "La salvé" (a Ellie (Bella Ramsey) en el final de la temporada 1 de The Last of Us . También hay breves vistazos de Ellie huyendo de un chasqueador en un tren abandonado, Isaac Dixon (Jeffrey Wright) apuntando con un arma a alguien, Dina (Isabel Merced) sosteniendo una lámpara hacia algo y Abby (Kaitlyn Dever) atrapada en una valla de metal, que parece ser una escena copiada al carbón de la escena inicial de The Last of Us Part II y también vemos a los Serafitas.

The Last of Us temporada 2 elenco confirmado

Bella Ramsey regresará como Ellie en la temporada 2 (Image credit: HBO)

Aquí está el elenco de la temporada 2 de The Last of Us hasta ahora, incluidas varias contrataciones confirmadas e informadas que interpretarán personajes principales vistos en The Last of Us Part II de Naughty Dog:

Pedro Pascal como Joel

Bella Ramsey como Ellie

Gabriel Luna como Tommy

Kaitlyn Dever como Abby

El joven Mazino como Jesse

Isabela Merced como Dina

Jeffrey Wright como Isaac

Danny Ramírez como Manny

Tati Gabrielle como Nora

Ariela Barer como Mel

Spencer Lord como Owen

Catherine O'Hara (por definir)

Los primeros tres actores repiten sus papeles de la primera temporada del programa, y se les unirá en la categoría de jugador principal Kaitlyn Dever de No One Will Save You como Abby , la deuteragonista del segundo juego y antagonista principal de la temporada 2 (y probablemente la temporada 3). Dever se une en el frente de los recién llegados con la estrella de Beef , Young Mazino, quien interpretará a uno de los amigos de Ellie, Jesse, e Isabela Merced de Alien: Romulus como otra de las compañeras (y novia) de Ellie, Dina.

La participación de O'Hara fue confirmada por HBO en febrero, aunque no hay información sobre la identidad de su personaje. En mayo, HBO también reveló que Wright formaría parte del proyecto; el actor de voz de Marvel fue elegido para interpretar a Isaac Dixon, líder del Frente de Liberación de Washington y un aliado clave de Abby en The Past of Us Part II.

En marzo, Deadline reveló más detalles del reparto (uno de ellos aún no confirmado por HBO). Según se informa, Ramírez, Gabrielle, Barer y Lord firmarán para papeles secundarios. El cuarteto interpretará a otros miembros del Frente de Liberación de Washington que también aparecieron en The Last of Us Part II.

The Last of Us season 2 especulación sobre la historia

Joel todavía le oculta a Ellie ese secreto de la temporada 1 al comienzo de la temporada 2. (Image credit: HBO)

A continuación se muestran spoilers de la temporada 1 de The Last of Us y del videojuego de Naughty Dog The Last of Us Part II.

Los detalles de la historia son escasos, pero, basándonos en The Last of Us Part II y lo que sucedió en el final de la temporada 1, tenemos una buena idea de las historias en las que se centrará la temporada 2. Nos abstendremos de revelar ningún spoiler importante del segundo juego (no somos tan crueles), pero hay algunos aspectos sin spoilers que podemos comentar.

En primer lugar, la temporada 2 no será tan larga como su predecesora. Como informamos en junio, el co-showrunner Craig Mazin reveló que el próximo capítulo de The Last of Us Part II solo tendrá siete episodios. Mazin dijo que el "punto de quiebre natural de la temporada 2 se sintió como si viniera después de siete episodios". Teniendo en cuenta que él y el co-creador Neil Druckman planean contar la historia de The Last of Us Part II en dos temporadas, esa parece una razón tan buena como cualquier otra para hacer que la próxima entrega sea más corta.

En cuanto al tiempo transcurrido entre el final de la temporada 1 y el estreno de la temporada 2, The Last of Us Part II se desarrolla cinco años después del primer juego, por lo que se espera un salto temporal similar en la adaptación televisiva. Joel y Ellie se han mudado de nuevo al campamento de Wyoming para estar con el hermano de Joel, Tommy, también, que es donde probablemente comenzará la temporada 2.

Sin embargo, las cosas no serán color de rosa entre la pareja. En el episodio 9 de la temporada 1, Joel decidió no contarle a Ellie lo que realmente sucedió en el campamento de las Luciérnagas, es decir, que iban a matarla para desarrollar una cura para la infección por Cordyceps. Ellie es completamente inmune a la enfermedad, por eso las Luciérnagas estaban tan ansiosas por ponerle las manos encima.

Cuando Joel se entera de su verdadero plan, los masacra para salvar la vida de Ellie. Es una decisión comprensible, especialmente a la luz de lo que le sucedió a su propia hija Sarah en el episodio de apertura de la temporada 1. Aun así, aparentemente ha confiado a la humanidad a continuar su lucha contra la infección con sus acciones egoístas y, como lo demuestra el primer video, todavía se siente culpable por no haberle contado la verdad a Ellie cinco años antes.

¿Cuánto tiempo pasará antes de que Joel le cuente a Ellie lo que realmente sucedió? (Image credit: Liane Henstcher/HBO)

En otros lugares, hay nuevos intrusos que buscan vengar las muertes de la temporada 1, y un evento específico culminará en una muerte catastrófica e impactante (si lo sabes, lo sabes). Otros personajes restantes tendrán que forjar nuevas alianzas, hay un nuevo culto religioso en escena, los Seraphites, con el que Ellie y compañía deben lidiar, una nueva fuerza de milicia ex Fireflies llamada Washington Liberation Front y otro grupo aterrador que esclaviza a la gente llamado Rattlers. En general, nuestros héroes se enfrentarán a una temporada secuela estresante, violenta y emotiva.

"Es más oscura", dijo Ramsey a Vanity Fair en junio de 2023. "Es realmente una historia sobre venganza y una continuación de la primera temporada sobre los peligros del amor incondicional".

Si eso suena como si la temporada 2 ignorara a los Infectados a favor de la acción entre humanos, no te preocupes. Hablando con Variety en marzo pasado, Mazin y Druckmann dijeron sobre los Infectados, cuyo diseño se inspiró en brotes de soja , según el supervisor de animación de efectos visuales del programa, que habrá una mayor variedad de monstruos hambrientos de carne de los que nuestros héroes y villanos deberán preocuparse esta temporada.

Habrá más versiones de los Infectados en la temporada 2 (Image credit: Liane Henstcher/HBO)

De la misma manera que la temporada 1 amplió el universo y los personajes de la franquicia, su continuación hará lo mismo. Anteriormente, Druckmann le dijo a TechRadar que " no podríamos haber contado esta historia en el juego", el cambio de línea de tiempo de la adaptación televisiva se realizó para" ayudar a que la historia sea más real" y el tercer episodio de la serie le permitió " ir en una dirección diferente" a lo que se desarrolla en los juegos.

Por lo tanto, existe un precedente para que Naughty Dog, HBO y Sony Pictures Television (las tres compañías productoras del programa) realicen cambios cuando sea necesario. En una conversación con Deadline , Druckmann dijo que el equipo ejecutivo del programa está jugando con cuánto podría cambiar en la próxima entrega de la adaptación televisiva, y adelantó: "Los ritmos y los personajes de cada momento pueden permanecer iguales o pueden cambiar. Haremos lo que sea necesario con esa historia a medida que se transfiera de un medio a otro".

Además de los comentarios de Druckmann, Mazin también sugirió que no veremos todas las historias de The Last of Us Part II en la temporada 2 (hablaremos más sobre eso en breve). Finalmente, en noviembre de 2023, Druckmann confirmó que la temporada 2 contendrá material completamente nuevo que no se vio en los juegos , por lo que habrá contenido nuevo en el que los fanáticos de toda la vida podrán sumergirse.

¿Será The Last of Us temporada 2, lo última temporada?

Pedro Pascal and @BellaRamsey in #TheLastOfUs Season 2, now in production. Coming to @HBO and @StreamOnMax in 2025. pic.twitter.com/g8khQYhzoXMay 15, 2024

A pesar de que solo hay dos videojuegos (Druckmann dice que Naughty Dog tiene un "concepto" en mente para The Last of Us Part III, por si sirve de algo), la serie podría potencialmente durar tres temporadas. Como dijo Francesca Orsi de HBO a Deadline: "Creo que Craig y Neil todavía están averiguando dónde van a llegar a su fin. Hemos escuchado vagamente que habrá una idea de temporada 3, pero en este punto, lo estamos tomando temporada por temporada. No hay garantía en este momento de que tengamos una temporada 3, pero sé que ambos tienen una visión para la temporada 3. Si eso se presta para hacer más [temporadas], aún no lo sé ".

Afortunadamente, Mazin ha confirmado sus planes para la temporada 3 en una entrevista independiente con Deadline , diciendo: "[El segundo juego] va a ser más de una temporada. Hay más historia, así que este programa no terminará con la temporada 2 a menos que la gente no lo vea y nos cancelen". Y no hay prácticamente ninguna posibilidad de que eso suceda, en nuestra opinión. Una vez que se dé luz verde a una tercera temporada, os lo haremos saber.