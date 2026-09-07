Según se informa, A24 está trabajando en "Backrooms 2", con el regreso de Kane Parsons; esto es lo que sabemos hasta ahora sobre la secuela de este éxito de terror

"Backrooms" es una de las mejores películas de terror de 2026, además de ser la película más taquillera de A24 hasta la fecha. Así que no es de extrañar que estemos a punto de volver a adentrarnos en el universo de Creepypasta, tras su enorme éxito.

Backrooms encontró su hogar en streaming en HBO Max, pero parece que no nos detendremos ahí. Según informes de Dread Central, Kane Parsons ha firmado para realizar una secuela de Backrooms, a la que simplemente se le conoce como Backrooms 2.

A24 no lo ha confirmado oficialmente en un comunicado de prensa ni en una publicación en redes sociales, así que tendremos que esperar pacientemente a ver qué tiene que decir el estudio al respecto.

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Así que, por ahora, se considera que Backrooms 2 se encuentra aún en etapas muy tempranas. Pero hay muchas oportunidades para desarrollar la historia, considerando lo popular que es The Backrooms. De hecho, me siento bastante optimista respecto a una nueva película de seguimiento.

(Image credit: A24)

En mi reseña de *Backrooms*, me costó mucho encontrarle fallas a la primera película porque, personalmente, me pareció que estaba muy bien hecha. Kane Parsons tuvo la oportunidad de dar vida a su serie de YouTube y a su universo narrativo, junto a algunos actores reconocidos como Chiwetel Ejiofor y Renate Reinsve, y estoy seguro de que tiene muchas más ideas por desarrollar.

Tanto *Backrooms* como *Obsession* dominaron la taquilla durante un tiempo, lo que demuestra que el público sigue entusiasmado con las películas de terror. Si se está preparando otra película de *Backrooms*, tengo muchas ganas de ver qué tal le va en comparación con su predecesora.

Recientemente, *Backrooms* ha inspirado otras películas que están por estrenarse, y los estudios y directores ahora están volviendo a sumergirse en las clásicas creepypastas en busca de inspiración. Una de ellas es la próxima película de Warner Bros, *Siren Head*, que adaptará la creación de Trevor Henderson.

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Las historias de Creepypasta y las leyendas de Internet parecen ser una gran fuente de inspiración para las películas de terror en este momento, y hay mucho que esperar en los próximos meses.

Si estás buscando algo para ver ahora mismo, te recomiendo que leas mi artículo sobre películas de terror para ver en streaming en septiembre de 2026.

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