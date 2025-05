Dos remakes de videojuegos de Netflix han recibido noticias interesantes de sus creadores

La película de Gears of War de Netflix ya tiene director

El cineasta detrás de la película de Bioshock de Netflix ha proporcionado una actualización positiva sobre su guión.

¿Eres fan de Bioshock o Gears of War? De ser así, esta noticia te alegrará el día. Así que no te pierdas ningún detalle.

Dos películas de videojuegos muy esperadas de Netflix han recibido importantes actualizaciones.

Las adaptaciones de Bioshock y Gears of War del gigante del streaming llevan años atrapadas en un infierno de desarrollo. Pero, con la aparición de nueva información sobre ambos proyectos, parece que habrá un impulso hacia adelante en el par en un futuro próximo.

En lo que respecta a la adaptación de Netflix de la querida franquicia Bioshock de 2K Games, el director Francis Lawrence ha hablado recientemente de forma positiva sobre el desarrollo de su guión. Durante una conversación con IGN que tuvo lugar el 6 de mayo pero que no se publicó hasta ayer (15 de mayo), Lawrence admitió que el progreso de la película había sido "complicado" últimamente pero, antes de una reunión con su nuevo guionista, se mostró confiado en que la mayor parte de los problemas del proyecto habían quedado atrás.

"Es una adaptación complicada, así que hay muchas cosas que resolver y hacer bien", dijo Lawrence, cuyos créditos anteriores incluyen la serie de películas Los Juegos del Hambre. Ha habido cambios de régimen en Netflix, así que las cosas se estancan y se reactivan, se estancan y se reactivan, pero creo que estamos en un buen momento, sinceramente".

"Acabo de recibir un [nuevo] borrador [del guión]», añadió. «[Y] tenemos una reunión con el guionista [Justin Rhodes] mañana [7 de mayo]".

La película de Gears of War del streamer se reveló inicialmente en noviembre de 2022 (Image credit: Xbox Game Studios)

En cuanto a la película de Netflix sobre Gears of War, que también está en el aire desde hace tiempo, The Hollywood Reporter ha afirmado que David Leitch está en conversaciones para dirigir el proyecto.

Leitch, cuya película más reciente fue The Fall Guy (2024), protagonizada por Ryan Gosling, no ha firmado oficialmente para dirigirla. Sin embargo, se supone que está negociando con Netflix para embarcarse en la adaptación de gran presupuesto.

Si Leitch firma, su productora 97North coproduciría la película junto con The Coalition. Se trata del estudio propiedad de Xbox que en 2014 sustituyó a Epic Games en el desarrollo de la franquicia de videojuegos homónima. Se dice que Jon Spaihts, que coescribió los guiones de las dos primeras películas de Dune, Una película de Minecraft y Passengers, escribirá el guión de la película de Gears of War.

Jugando con el sistema

Netflix ha tenido éxito con sus adaptaciones televisivas de franquicias de videojuegos muy queridas, como Arcane (Image credit: Netflix/Riot Games/Fortiche Production)

Netflix no ha ocultado su deseo de convertir su plataforma de streaming en el centro de referencia para todo lo relacionado con los videojuegos.

De hecho, el mejor servicio de streaming del mundo no sólo se ha convertido en los últimos años en el hogar de una serie de originales de videojuegos de Netflix y títulos clásicos de terceros, como la franquicia Grand Theft Auto. También quiere dejar su huella en la edad de oro de las adaptaciones cinematográficas de videojuegos.

Desde producciones rentables como Minecraft Movie y The Super Mario Bros. Movie hasta las películas favoritas de los fans, como la serie de Sonic the Hedgehog, las principales empresas de entretenimiento del mundo están apostando fuerte por las adaptaciones de videojuegos a la gran pantalla.

No es de extrañar, por tanto, que Netflix quiera su parte del pastel. El titán del streaming ya ha demostrado que puede producir programas de televisión inspirados en videojuegos que no te puedes perder, como su multipremiada y popular serie de animación Arcane, de League of Legends, o su reimaginación de las franquicias Devil May Cry y Castlevania, de Capcom. Si has visto alguna de ellas, no te sorprenderá saber que han aparecido en nuestra lista de las mejores series de Netflix de los últimos años.

Así pues, se han sentado las bases para que el streamer pueda crear nuevas películas de Netflix que estén influenciadas por series de videojuegos como Gears y Bioshock, o que sean traducciones directas de las mismas. Por supuesto, hay quienes (entre los que me incluyo) siguen sin fiarse de ambos proyectos, después de todo, han languidecido en el purgatorio del desarrollo durante años.

Sin embargo, si Lawrence y Leitch (en caso de que firme) consiguen ponerlos en marcha y ofrecer versiones que respeten el tono, el ambiente y el estilo de estas aclamadas franquicias, seré el primero en sugerir que merecen un lugar en nuestra guía de mejores películas de Netflix. Ahora, ¿podrías poner en marcha los engranajes de desarrollo de estos proyectos, por favor, Netflix?