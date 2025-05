Una nueva filtración de Marvel podría haber revelado los villanos de Spider-Man: Brand New Day - y serían tres

Una nueva filtración de Marvel habría revelado qué villanos aparecerán en Spider-Man 4

Tres miembros de la galería de pícaros del cabeza de telaraña podrían aparecer en la película del MCU

No está claro si hay algo de cierto en este rumor particular sobre la Fase 6 de las películas de Marvel

¡Otra vez! Así como lo lees, pocos días después de que aparecieran numerosos rumores del reparto del reboot de la película de X-Men, ahora, tenemos especulaciones sobre los villanos que podría enfrentar el amigable hombre araña en Spider-Man: Brand New Day.

Se espera que la película de superhéroes, cuyo estreno está previsto para julio de 2026, comience a rodarse en agosto. No es del todo inesperado, por tanto, que haya rumores sobre qué miembros de la galería de pícaros de la cabeza de red aparecerán en la película co-desarrollada por Marvel y Sony Pictures.

Sin embargo, lo que es sorprendente es la fuente que ha filtrado qué villanos aparecerán en la película de la Fase 6 de Marvel. Sí, al parecer habrá varios villanos a los que se enfrentará el Peter Parker de Tom Holland.

Sin embargo, antes de profundizar en dicha filtración, conviene tener en cuenta un par de cosas.

En primer lugar, hay que tomar estos rumores con pinzas: hasta que Marvel y/o Sony no digan lo contrario, o hasta que una publicación especializada de fama mundial con contactos sólidos en la industria, como Deadline o The Hollywood Reporter, sugiera que esto es cierto, es mejor tratarlo como una conjetura. ¿Otra cosa? A continuación se publican spoilers de la próxima aventura de Spider-Man en la gran pantalla, así que procede con extrema precaución.

Uno de los tres villanos que aparecerán en Brand New Day fue anunciado por primera vez en Spider-Man: Homecoming. (Image credit: Sony Pictures/Marvel Entertainment)

Muy bien, vayamos al grano. A primera hora de hoy (20 de mayo), el usuario de Instagram trusthigashi ha revelado en las redes sociales que ha asistido a la 2025 edición del evento de Productos de Consumo de Disney. La presentación de este año tuvo lugar en Las Vegas, e incluyó el anuncio de un acuerdo entre Disney y la F1, así como el casting de Conan O'Brien como un nuevo personaje llamado Smarty Pants en Toy Story 5.

Pero volvamos a Brand New Day. Como parte de dicha presentación, trusthigashi afirma que Disney confirmó que tres villanos aparecerían en Spider-Man 4. Scorpion, cuyo debut en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) fue bromeado en Spider-Man: Homecoming de 2017 -también conocida como la 15ª entrada en nuestra lista de mejores películas de Marvel- está entre ese trío. Según trusthigashi, a Mack Gargan le acompañarán como villanos Lonnie Lincoln/Tombstone y Frederick Meyers/Boomerang.

Curiosamente, Steven Yeun (The Walking Dead, Invencible), que fue contratado originalmente para interpretar a Sentry en la película Thunderbolts* de Marvel antes de que los conflictos de agenda le obligaran a abandonar, fue vinculado (por el informante de la industria MyTimeToShineHello, cuyo historial se describe mejor como mixto), con el papel de un villano en Spider-Man 4 el 19 de mayo.

Sin embargo, mientras que algunos observadores asumieron que había sido elegido para interpretar a Martin Li/Mister Negativo en la película de cómics, otros fans de Marvel tomaron Reddit para señalar que contratar a un actor coreano como Yeun para interpretar a un personaje chino sería un movimiento controvertido por parte de Marvel y Sony. Así que muchos sospechan que si Yeun está en conversaciones para aparecer en Brand New Day, no será como uno de los villanos creados más recientemente por el trepamuros.

Entonces, ¿qué probabilidades hay de que la filtración de trusthigashi tenga algo más que un aire de legitimidad?

Es difícil saberlo. Por un lado, la sección de pie de foto de su publicación en Instagram contiene pruebas de que estuvieron presentes en la presentación de Disney Consumer Products 2025. Sería muy sorprendente, por tanto, que se hubieran inventado lo de los villanos de Brand New Day.

Se espera que Zendaya (izquierda) retome su papel de MJ junto al Spider-Man de Tom Holland en Brand New Day (Image credit: Sony Pictures/Marvel Entertainment)

Sin embargo, también sería extraño que Disney revelara cuál de los antagonistas más conocidos del trepamuros aparecerá en Spider-Man 4. Sony posee los derechos de acción real del personaje, así que, a menos que Disney recibiera luz verde de su otro estudio para revelar esta información en el evento, dudo que Sony estuviera contenta de saber que un rival reveló este detalle clave de la historia antes que ella.

Dicho esto, Marvel (y, por poder, Disney) posee los derechos de los acuerdos de merchandising de Spider-Man. Dado que esta presentación tuvo lugar durante un evento de tres días dedicado a los productos de consumo -de los cuales el merchandising es una de sus ramas-, Disney parece tener derecho a hablar de todo lo relacionado con Spider-Man como mejor le parezca.

Independientemente de si crees o no la filtración de trushigashi, con la fotografía principal a punto de comenzar en Brand New Day, no pasará mucho tiempo hasta que tengamos confirmación oficial de quién aparecerá realmente en una de las nuevas películas más esperadas de 2026. Eso incluye el aparente papel que Sadie Sink tiene en Spider-Man 4, con la estrella de Stranger Things supuestamente preparada para coprotagonizar junto a Holland y Zendaya, que también se espera que regrese como MJ.

Spider-Man: Brand New Day llegará a los cines el 31 de julio de 2026.