Por fin sabemos qué personajes de Marvel aparecerán en Vengadores: Doomsday.

Bueno, al menos en su mayor parte. Aunque Marvel anunció un reparto de 27 personajes para Vengadores 5 durante un tortuoso livestream de cinco horas ayer (26 de marzo), el gigante del cómic ha sugerido que en realidad no ha publicado la alineación completa de personajes de la película. En un juguetón intercambio con el icónico actor del MCU Robert Downey Jr en Instagram, Marvel indicó que se harían más anuncios sobre el reparto de Doomsday a su debido tiempo.

Entonces, ¿qué héroes, que no han pasado el corte hasta ahora, podrían aparecer en la película de la Fase 6 de Marvel? Muchos, muchos héroes, en realidad. Sin embargo, para asegurarme de que esta lista no sea increíblemente larga, no incluiré a personajes como la Wanda Maximoff/Bruja Escarlata de Elizabeth Olsen, cuyo destino en el MCU se desconoce. Adoptaré una postura similar con actores como Chris Evans, de quien se rumorea que podría aparecer en Doomsday, pero que siempre ha negado su participación.

Una vez aclarado esto, aquí van 17 personajes que espero (o, mejor dicho, que quiero) ver añadidos a la esperada película del MCU.

1. Spider-Man

Peter Parker parecía uno de los favoritos para aparecer en Avengers 5 (Image credit: Sony Pictures/Marvel Entertainment)

Probablemente la mayor omisión de la revelación inicial del elenco de Doomsday.

Claro, después de los eventos de Spider-Man: No Way Home, nadie sabe que Peter Parker es el civil detrás de la máscara del Hombre Araña. Eso no significa que no sea un Vengador, sin embargo; de hecho, fue nombrado uno por Tony Stark/Iron Man, interpretado por Downey Jr., en Avengers: Infinity War.

Entonces, con Spider-Man siendo un superhéroe de Marvel de gran popularidad y el actual Spider-Man, Tom Holland, siendo una de las figuras más codiciadas del MCU, ¿por qué no está el hombre araña en el elenco? Me sorprendería mucho si Holland no es agregado al elenco de Avengers 5 antes de su estreno en cines el 1 de mayo de 2026, así que no te sorprendas si se une pronto.

Si no lo es, hay una muy buena razón: Spider-Man 4 (lee más sobre eso en mi sección dedicada a Spider-Man 4). Esa película está programada para llegar a los cines el 31 de julio de 2026, es decir, entre Doomsday y su secuela Secret Wars, que llega en mayo de 2027. Es posible, entonces, que las tramas de Doomsday y Spider-Man 4 ocurran simultáneamente, con los eventos de la primera impactando lo que sucede en la segunda.

Si eso resulta ser el caso, Parker tendrá que lidiar con sus propios problemas antes de unirse a los Héroes Más Poderosos de la Tierra para combatir al Doctor Doom y salvar el Multiverso de Marvel.

2. Deadpool y Wolverine

Una de las duplas favoritas de Marvel no aparece en el cast inicial de Doomsday (Image credit: Marvel Studios)

Esta icónica pareja protagonizó la única película de Marvel de 2024, Deadpool y Wolverine, que recaudó más de mil millones de dólares en todo el mundo.

Dado lo popular que es el Merc With a Mouth de Ryan Reynolds, por no mencionar la legendaria interpretación de Hugh Jackman de James 'Logan' Howlett/Wolverine, cabe preguntarse: ¿por qué no están tampoco en Doomsday?

La pregunta se vuelve aún más extraña si tenemos en cuenta que Remy LeBeau/Gambito de Channing Tatum, que finalmente hizo su debut en una película de acción real de Marvel en Deadpool y Wolverine, está en la próxima película de Avengers.

3. Jean Grey y Storm

Cyclops de James Marsden (derecha) está de vuelta para Doomsday, pero sus compañeros X-Men no lo están. (Image credit: 20th Century Fox)

Siguiendo con los X-Men por un minuto, me desconcertó que la Jean Grey de Famke Janssen y la Ororo Munroe/Storm de Halle Berry no participaran también.

Vale, quizá no les pidieron que volvieran, o alguna de las dos actrices rechazó la oportunidad de volver. Si lo primero es cierto, es una decisión aún más extraña cuando Marvel ha optado por traer de vuelta a numerosos personajes de la primera trilogía de X-Men de 20th Century Fox (lee más sobre eso en nuestra guía de películas de X-Men por orden) para Doomsday.

La filial de Disney ha llamado a Rebecca Romijn y Alan Cumming para que retomen sus papeles de Mística y Rondador Nocturno en esas tres películas. Así que, ¿por qué no incluir también a Jansen y Berry?

4. Hulk y She-Hulk

Bruce Banner y Jennifer Walters tampoco estuvieron presentes en la revelación del reparto original. (Image credit: Marvel Studios)

Con los rumores que vinculaban a Jennifer Walters/She-Hulk con un supuesto papel importante en Doomsday, fue un poco sorprendente que no se anunciara ayer el regreso de Tatiana Maslany como She-Hulk.

Uno de los seis personajes originales de Los Vengadores, Bruce Banner/Hulk, también conocido como el primo de Walters, tampoco forma parte del reparto de Avengers 5. Mark Ruffalo ha tenido cameos y papeles secundarios en el MCU desde Vengadores: Endgame, así que está claro que tiene un papel importante en la saga del Multiverso. La ausencia de estas dos máquinas verdes y malvadas, por lo tanto, también es bastante desconcertante.

5. Hawkeye (Clint Barton y Kate Bishop)

Justice for bow and arrow-wielding heroes! (Image credit: Hawkeye)

Dos arqueros son mejor que uno pero, en el momento de escribir estas líneas, Marvel no ha considerado oportuno traer a uno o a ambos Ojos de Halcón al redil de Doomsday.

A pesar de su casi fatal accidente con la máquina quitanieves, el Clint Barton de Jeremy Renner debería regresar para una última aventura en el MCU antes de pasar oficialmente la antorcha de Ojo de Halcón a la Kate Bishop de Hailee Steinfeld. Al igual que Banner, Barton es un Vengador original, así que es una pena que él y Hulk no se unan al único miembro fundador que queda (Thor) en esta película.

En cuanto a Steinfeld, su estrella sigue creciendo tras sus papeles en Dickinson en Apple TV+, la precuela de Transformers Bumblebee y su papel de Spider-Gwen en las películas animadas Spider-Verse de Sony. Tal vez la estén reteniendo para Secret Wars y/o el proyecto en desarrollo de Marvel sobre los Jóvenes Vengadores junto a Kamala Khan/Ms Marvel. Hablando de eso...

6. Ms Marvel

¿Dónde está el superhéroe adorador de superhéroes favorito de todos? (Image credit: Marvel Studios)

La versión de acción real de Iman Vellani de Ms Marvel ha sido uno de los puntos brillantes más notables de la era post-Endgame. Estuvo fantástica en la serie homónima de Disney+ y se robó el show en la muy denostada película The Marvels. Por lo tanto, habría tenido sentido que Khan se uniera a Doomsday.

Al igual que Bishop, Khan no aparece por ningún lado en el reparto. Pero, oye, con Daredevil: Born Again, episodio 5, en el que se insinúa lo que Ms Marvel ha estado haciendo desde Los Maravillas -que probablemente sea la formación de los Jóvenes Avengers -, puede que la Khan de Vellani también esté ausente debido a sus próximos compromisos en otra producción del MCU.

7. Photon y Binary

Binary y Photon deberían ser parte de la transición, pero aún no lo son (Image credit: Marvel Studios)

De los numerosos proyectos que componen el MCU, The Marvels, que es una de las películas peor valoradas en mi lista de mejores películas de Marvel, parece ser la gran perdedora de todo esto.

De hecho, no solo Ms Marvel no forma parte de la lista de reparto de Doomsday, sino que tampoco están la Monica Rambeau/Photon de Teyonah Parris y la Maria Rambeau/Binary de Lashana Lynch.

La exclusión de este dúo resulta aún más confusa si se tiene en cuenta que Kelsey Grammer forma parte de la lista de 27 actores de Doomsday. De hecho, puso voz a la Bestia de una realidad alternativa en la escena post-créditos de The Marvels. A menos que Grammer esté interpretando a la Bestia de la trilogía original de X-Men de Fox, es desconcertante que la Bestia del universo en el que habitan Photon y Binary esté en Avengers 5, pero no la segunda pareja.

8. Captain Marvel

Carol Danvers no es la heroína más popular de Marvel, pero sigue siendo una de las más poderosas. (Image credit: Marvel Studios/Disney)

Por último, de the Marvels, la Carol Danvers/Capitana Marvel de Brie Larson también estuvo notablemente ausente.

La Captain Marvel ha demostrado ser una figura controvertida tanto para los fans del MCU como para los cinéfilos en general. El fracaso de Marvel en la taquilla mundial tampoco ayudó a mejorar la imagen de acción real del personaje.

Aun así, la Captain Marvel es una de las superheroínas más poderosas del MCU. Con toda la existencia del Multiverso Marvel en juego en Doomsday y Avengers: Secret Wars, a sus compañeros les vendría bien alguien como ella para evitar su destrucción total....

9. Doctor Strange y Wong

Los dos Maestros de las Artes Místicas no fueron anunciados como parte del reparto inicial de Doomsday (Image credit: Marvel Studios)

Hablando de personajes cuyas habilidades resultarían increíblemente útiles para preservar la estabilidad del Multiverso, los dos hechiceros más famosos del MCU también brillan por su ausencia.

Benedict Cumberbatch ya ha declarado que el Doctor Extraño no aparecerá. Independientemente de que aparezca o no, no me parece lógico que el Wong de Benedict Wong, alias el actual Hechicero Supremo del MCU, no lo haga. Al igual que Bruce Banner, ha aparecido en múltiples películas y series de televisión de Marvel desde Endgame, por lo que su aparente omisión de Doomsday es sorprendente.

10. Star-Lord

Nos dijeron que Star-Lord de Chris Pratt aparecería en futuros proyectos del MCU, así que ¿por qué no Doomsday? (Image credit: Marvel)

Tengo mis dudas de que volvamos a ver a los Guardianes de la Galaxia, sobre todo porque el guionista y director de la trilogía cinematográfica de ese grupo, James Gunn, supervisa ahora el Universo DC (DCU) para Warner Bros.

Sin embargo, uno de los antiguos miembros del equipo formará parte del MCU en el futuro, Peter Quill/Star-Lord de Chris Pratt. Marvel confirmó que regresaría en algún momento después de los eventos de Guardianes de la Galaxia Vol. 3, y una o ambas de las próximas películas de Avengers sería el momento perfecto para que lo hiciera.

Ahora mismo no forma parte del reparto de Doomsday, pero no me extrañaría que lo anunciaran más adelante.

11. Daredevil

¡Pon a Daredevil en una película de Marvel, por el amor de Dios! (Image credit: Marvel Studios)

Esta es la oportunidad más remota de todas. Aparte de un breve cameo en No Way Home, el Hombre sin Miedo solo ha aparecido en la pequeña pantalla, ya sea en Netflix o Disney+, dos de los mejores servicios de streaming del mundo.

Sin embargo, ¿qué guay sería ver al Daredevil de Charlie Cox aparecer en un papel mucho más grande en una película de Marvel? Es cierto que las posibilidades son escasas, ya que Daredevil: Born Again 2 se está rodando actualmente en Nueva York.

También se espera que la segunda temporada de una de las mejores series de Disney+ se estrene en algún momento de 2026. Al igual que Spider-Man 4, se sitúa entre Avengers 5 y Avengers 6, por lo que es muy poco probable que el Diablo de la Cocina del Infierno aparezca en Doomsday. Si ese resulta ser el caso, esperemos que Marvel le compense dándole un papel secundario en Secret Wars. Pero, oye, ¡yo vivo con la esperanza de ver a Daredevil en Avengers 5 igualmente!