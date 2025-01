Daredevil: Born Again: fecha de estreno, tráiler, reparto confirmado, sinopsis de la trama y mucho más

Daredevil: Born Again is a direct continuation of the story told in Netflix's Daredevil TV show

¡La espera está a punto de terminar! Daredevil: Born Again se acerca peligrosamente a la pantalla de Disney+. ¿Están listos para conocer todos los detalles?

El Diablo de Hell's Kitchen tendrá por fin su propia serie de televisión del Universo Cinematográfico Marvel (MCU), que empezará a emitirse el 4 de marzo. Antes de que llegue, querrás tener toda la información sobre lo que sabemos hasta ahora.

A continuación, hemos recopilado todas las noticias y especulaciones que hemos podido encontrar sobre la Fase 5 de la serie de Marvel. Esto incluye el primer tráiler de la serie de Disney Plus, el reparto confirmado, detalles de la historia y mucho más.

Te advertimos de que a continuación encontrarás todos los spoilers de la adaptación televisiva de Daredevil de Netflix. También se comentan posibles spoilers de Daredevil: Born Again, incluyendo elementos de su trama y probables apariciones de personajes, así que procede con precaución si estás evitando activamente los spoilers antes del estreno.

Daredevil: Born Again fecha de lanzamiento

Daredevil: Born Again se estrenará el 4 de marzo (EE.UU.) y el 5 de marzo (Reino Unido y Australia). Ese anuncio, que se produjo en octubre de 2024, llegó unos meses después de que Marvel confirmara que su serie reiniciada de Daredevil se lanzaría el próximo mes de marzo.

Es posible que Daredevil: Born Again podría unirse a Echo, uno de los tres proyectos del MCU en los que ha aparecido Daredevil, en su estreno completo. Sin embargo, dado que Born Again constará de 12 episodios -siete más que Echo-, es muy poco probable que lleguen el mismo día. En su lugar, es de esperar que se estrene con dos episodios, con nuevos episodios lanzando semanalmente en Disney Plus, también conocido como uno de los mejores servicios de streaming del mundo, después de eso.

Daredevil: Born Again tráiler

Tras meses de espera, Daredevil: Born Again estrenó su primer tráiler el 15 de enero, y parece tan descarnado y brutal como su predecesor de Netflix. Antes de esa fecha, no sabíamos cuándo llegaría. De hecho, a principios de mes, la estrella de Daredevil: Born Again, Vincent D'Onofrio dijo que «está al caer», pero el estreno del teaser se retrasó debido a los devastadores incendios forestales de Los Ángeles, que comenzaron el 7 de enero. A menos de dos meses del estreno de la serie, Marvel por fin ha considerado oportuno publicarlo.

Antes de su lanzamiento público, el tráiler nº 1 se mostró en exclusiva a los asistentes a la D23 Expo 2024. Hasta su publicación online, el único metraje que habíamos visto el resto de los mortales eran brevísimos vistazos en un vídeo de celebración del 85 aniversario de Marvel, que incluía primeros vistazos a Daredevil: Born Again, Thunderbolts y Ironheart, y otros 20 segundos de metraje en un vídeo de Marvel de octubre de 2024 en el que el gigante del cómic desvelaba toda su programación televisiva para 2025.

Cast Daredevil: Born Again confirmado y rumoreado

Murdock, Page, and Nelson will be reunited in Born Again (Image credit: Marvel Studios/Disney Plus)

A continuación, spoilers potenciales de Daredevil: Born Again.

Este es el reparto confirmado para Daredevil: Born Again:

Charlie Cox como Matt Murdock/Daredevil

Vincent D'Onofrio como Wilson Fisk/Kingpin

Deborah Ann Woll como Karen Page

Elden Henson como Franklin 'Foggy' Nelson

Jon Bernthal como Frank Castle/The Punisher

Wilson Bethel como Benjamin 'Dex' Pointdexter/Ojo de Toro

Ayelut Zuhrer como Vanessa Fisk

Genneya Walton como B.B. Urich

Margarita Levieva como TBC

Arty Froushan como TBC

Michael Gandolfini como TBC

Zabryna Guevara como TBC

Nikki James como TBC

Clark Johnson como TBC

Antes de enero de 2024, Cox y D'Onofrio eran los únicos miembros del reparto de Daredevil de Netflix de los que se esperaba que dieran el salto a la serie de seguimiento de Disney Plus. Sin embargo, cuando un montón de imágenes de Born Again confirmaron el regreso de dos personajes favoritos de los fans -la Karen de Woll y el Foggy de Henson- y, días después, el Castle de Bernthal, también se confirmó la presencia de este trío. El pasado mes de febrero también se reveló el regreso de Bethel en otras imágenes filtradas de Born Again que hicieron temer a los fans por el destino de un personaje muy querido.

En un comunicado de prensa de Disney, también se anunciaron otros miembros del reparto, algunos procedentes de la serie Daredevil de Netflix y otros recién llegados para la adaptación televisiva de Marvel. Zurer retoma su papel de Vanessa, la mujer de Fisk, mientras que Walton interpreta a B.B. Urich (según Deadline), la hija de Ben Urich -asesinado por Wilson Fisk en la segunda temporada de la serie de Netflix- que ha seguido los pasos de su padre y se ha convertido en periodista. La identidad de los personajes de Gandolfini, Froushan y Leiveia sigue siendo un misterio, incluso después de la publicación del primer tráiler.

Por otro lado, The Wrap afirma que el Yusuf Khan de Mohan Kapur -sí, el padre de Kamala Khan/Ms Marvel- hará un cameo, lo que supondrá su tercera aparición en el MCU tras Ms Marvel y The Marvels. DanielRPK y MyTimeToShineHello sugieren que el Jack Duquesne de Tony Dalton, alias Espadachín de Ojo de Halcón, también tendrá un papel como invitado.

Otros personajes que se esperan son Jeremy Earl como el policía corrupto North Cole (según Inverse) y el fallecido Kamar de los Reyes, que al parecer interpretará a uno de los compañeros de Daredevil en White Tiger (según Forbes). De los Reyes falleció el pasado diciembre a causa de un cáncer, por lo que este será su último papel como actor.

Por último, el tráiler inicial de Born Again confirmó que Muse, un asesino en serie silencioso y reciente incorporación a la galería de pícaros de Daredevil en los cómics, será uno de los principales antagonistas de la serie. No está claro qué actor lo interpretará, pero D'Onofrio dijo al medio brasileño Legado TV que Muse «tiene un apetito que no es divertido», lo que sugiere que le veremos realizar algunos crímenes realmente sangrientos en la serie.

Daredevil: Born Again sinopsis de la historia y rumores

Born Again begins five years after Netflix's Daredevil series ended (Image credit: Marvel Studios/Disney Plus)

A continuación, spoilers completos de la serie Daredevil de Netflix y Echo en Disney Plus. También siguen posibles spoilers de Daredevil: Born Again.

Esta es la sinopsis de Daredevil: Born Again: «Matt Murdock (Charlie Cox), un abogado ciego con habilidades aumentadas, lucha por la justicia a través de su bullicioso bufete de abogados, mientras que el ex jefe de la mafia Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio) persigue sus propios esfuerzos políticos en Nueva York. Cuando sus identidades pasadas empiezan a salir a la luz, ambos hombres se encuentran en una inevitable trayectoria de colisión.»

Eso suena muy similar a la toma de Netflix en el vigilante superpoderoso ciego - y eso es deliberado. Daredevil: Born Again es una «continuación de la serie de Netflix», dijo Cox a la revista Empire.

No siempre fue así. Originalmente, Marvel decidió que una reinvención al por mayor -incluso con la participación de Cox y D'Onofrio- era necesaria para llevar a Daredevil al MCU. Sin embargo, en octubre de 2023, Daredevil: Born Again estaba en serios problemas, ya que Marvel quería rehacer toda la serie. Los insiders sugirieron que la filial de Disney no estaba contenta con su dirección narrativa y, con las huelgas de Hollywood de 2023 en plena vigencia en ese momento, el titán del cómic no solo optó por contratar a un nuevo guionista principal y directores que renovaron nuestra fe en el reinicio de Daredevil, sino que también continuaron la historia contada en la adaptación de Netflix.

Explicando el porqué del cambio, el Jefe de TV y Streaming de Marvel, Brad Winderbaum, dijo al Podcast Oficial de Marvel (como TechRadar informó en su momento): «Daredevil [:Born Again] es increíble. Es similar en cierto modo a X-Men 97 porque está reviviendo algo que los fans adoran, pero lo está llevando en una nueva dirección. Estos personajes han madurado [y] el universo es diferente de lo que era. Las cosas han cambiado, la sociedad ha cambiado, Matt [Murdock] y Wilson [Fisk] han cambiado, y sus personajes van a chocar de formas que nunca hemos visto antes. Ya no basta con intentar asesinarse mutuamente; hay todo un juego de política en juego».

La decisión de convertir Born Again en la cuarta temporada de Daredevil (excepto en el nombre) es acertada. Después de todo, con el episodio 8 de She-Hulk confirmando que la serie Daredevil de Netflix era canon en el MCU, los fans estaban desconcertados ante la perspectiva de una serie de televisión de Daredevil que no estaba conectada -fuera del Murdock de Cox y el Fisk de D'Onofrio- a la serie de Netflix. Afortunadamente, Born Again respetará todo lo anterior, retomará los hilos argumentales sueltos de la tercera y última temporada de su predecesora y será más violenta de lo previsto inicialmente.

Wilson Fisk has appeared in two other MCU TV shows: Hawkeye and Echo (Image credit: Marvel Studios/Disney Plus)

En declaraciones a TechRadar en diciembre de 2022, Cox reveló inicialmente que el reinicio de Marvel no sería totalmente para adultos. Sin embargo, en una conversación con Rotten Tomatoes en la D23 Expo 2024, D'Onofrio insinuó que la ultraviolencia «irá más allá» que en la serie original de Netflix. Con Winderbaum diciendo a Entertainment Weekly (EW) que contará con «algunas de las escenas de acción más brutales» que Marvel Studios haya hecho nunca, además de Cox revelando (vía Collider) que Murdock dirá la palabra con «f», no es de extrañar que Disney haya confirmado que tendrá una calificación TV-MA en los EE.UU. (18-plus en el Reino Unido y MA 15-plus en Australia).

Bien, ¿de qué trata Born Again? Para empezar, se sitúa cinco años después de la adaptación de Netflix (según Collider) y, según el showrunner Dario Scardapane, «ha sido concebida más como un procedimiento legal, y realmente la hemos llevado de nuevo hacia una historia de acción basada en el crimen de Nueva York» (según EW).

Cox's Murdock and Woll's Page will eventually star in an official trailer (Image credit: Marvel Studios/Disney Plus)

Como D'Onofrio dijo a PopVerse, también se ha inspirado en la historia del «Reinado del Diablo» de los cómics. Sin spoilear demasiado de esa serie de novelas gráficas, Fisk se convierte en alcalde de Nueva York, un cargo al que, según lo que ocurre en Echo, se presentará como candidato en Dardevil: Born Again. En el episodio final de Echo, el personaje titular utiliza sus superpoderes para intentar curar el trauma y la ira de su padre sustituto. Confundido y furioso a partes iguales por lo que le había hecho, el desconcertado jefe del crimen huye del lugar antes de que llegue la policía. Más tarde, en una escena a mitad de los créditos, vemos a un Fisk aún conmocionado viendo un reportaje de noticias -en su jet privado- sobre la falta de opciones genuinas para que la gente vote antes de las elecciones a la alcaldía de Nueva York.

Si Fisk gana las elecciones -y, dado que la trama de la serie confirma que se presentará a las elecciones, es probable que lo haga-, podría ocurrir una de dos cosas. Si realmente es un hombre cambiado tras los sucesos de Echo, puede que sorprendentemente empiece a trabajar con superhumanos (Murdock/Daredevil incluido) para hacer frente a las empresas criminales de la ciudad, aunque Cox confirmó (vía Collider) que Murdock y Fisk/Kingpin no compartirán mucho tiempo en pantalla en Born Again. Alternativamente, dado lo que su hija adoptiva Maya le hizo, podría usar su odio hacia los individuos superpoderosos y los vigilantes, además de sus nuevos poderes gubernamentales, para reprimir, o incluso erradicar, a los autoproclamados agentes de la ley como Daredevil y Frank Castle.

Will Matt Murdock and Wilson Fisk end up working together? (Image credit: Marvel Studios/Disney Plus)

Sea cual sea el camino que siga Fisk, alguien no estará contento. Podría ser el agente de policía corrupto North Cole, que al parecer empieza a usar el símbolo de Castle/The Punisher basado en una calavera para hacer justicia a su manera. Podría ser el propio Castle, que se enfurece porque esos policías usan su símbolo para hacer justicia sin su consentimiento. Podrían ser Castle y Murdock si Fisk decide utilizar a la policía para acabar con el vigilantismo. Incluso podría ser Bullseye, siempre y cuando se recupere por completo de las heridas en la columna vertebral que le infligió Daredevil en el final de la tercera temporada de la serie de Netflix. Sabe que la forma más fácil de hacer daño a Murdock es ir a por Page y/o Nelson, así que podríamos ver a uno de ellos gravemente herido o incluso morir. Como mencionamos en nuestra sección de reparto, los fans de Marvel ya están preocupados por el bienestar del dúo, así que no apuestes en contra de uno de estos resultados.

Debería haber otras referencias a Daredevil, así como nuevas líneas argumentales y arcos personales, que afectan a los personajes de Born Again. Como era de esperar, el reparto es reacio a revelar demasiado por miedo a estropear algo importante. Sin embargo, en declaraciones a EW, Bernthal bromeó: «[Hay] enormes saltos [en la trama y el desarrollo de nuestros personajes], y no de una manera fácil. Si hubiera cosas muy diferentes, no serían simplemente diferentes y te verías obligado a aceptarlo. Se hizo por una razón y de forma muy intencionada. No eran saltos enormes. Me sigue sorprendiendo lo respetuoso que es este grupo y lo mucho que la gente que dirige este programa exige que seamos respetuosos con los fans». Si el franco (¿ves lo que hemos hecho?) Bernthal afirma que es así, nos inclinamos a creerle.

¿Qué debería ver antes de Daredevil: Born Again?

What Marvel movies and shows do you need to stream before Daredevil: Born Again? (Image credit: Marvel Studios)

¿Quieres saber qué programas tienes que ver en streaming antes de que llegue Daredevil: Born Again? Sigue leyendo para saber qué tres proyectos de Marvel son de visionado obligatorio antes de su estreno el 4 de marzo:

Daredevil

Netflix's live-action Daredevil series is one of the best comic book TV adaptations of all-time (Image credit: Marvel Television)

Echo

Echo directly ties into Daredevil: Born Again through Kingpin's appearance (Image credit: Marvel Studios)

She-Hulk: Attorney at Law

She-Hulk's standalone MCU TV series featured a couple of appearances from Daredevil (Image credit: Marvel Studios)

¿Cómo impactará Daredevil: Born Again en MCU?

Could we see a Spider-Man and Daredevil team up in the future? (Image credit: Sony Pictures/Marvel Entertainment)

Aún no estamos seguros, pero la imagen se va aclarando a medida que se acerca la fecha de lanzamiento de Daredevil: Born Again.

Para empezar, la segunda temporada de Daredevil: Born Again ya está en desarrollo. En la D23 Expo de 2024, el presidente de Marvel, Kevin Feige, confirmó que la temporada 2 comenzaría a "filmar pronto", pero desde entonces, no se ha dicho mucho sobre cuándo comenzarán las grabaciones.

Sin embargo, la segunda temporada no será el único lugar donde veremos a Murdock/El Diablo de Hell's Kitchen. En una entrevista con Brandon Davis de Phase Zero, Winderbaum reveló que Born Again podría durar varias temporadas y que ya se han realizado conversaciones sobre proyectos futuros del MCU en los que Daredevil podría aparecer. En la misma entrevista, Winderbaum también mencionó que hay planes para que el personaje de Bernthal, Frank Castle/El Castigador, aparezca en otras producciones del MCU.

Born Again podría ser el punto de partida para una parte más pequeña y urbana del MCU. Claro, personajes como Hawkeye y Echo ya han establecido algo de esto, pero el reinicio de Daredevil por parte de Marvel podría realmente despertar el interés de los fanáticos por una porción más oscura y dura del gigante cinematográfico de Marvel.

Incluso si no lo hace, Marvel claramente está invirtiendo muchos recursos en Daredevil como personaje. El insider del MCU, DanielRPK (según Cosmic Marvel), afirma que tendrá un pequeño papel en Avengers: Doomsday, mientras que ha aumentado la especulación de que un equipo entre Daredevil y Spider-Man de Tom Holland – algo a lo que Cox (según Collider) está definitivamente abierto – podría ocurrir en Spider-Man 4 o en otra película o serie de televisión. Hazlo posible, Marvel.