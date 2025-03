Parece que Marvel sufrió una gran filtración interna por un supuesto concept art de Avengers: Doomsday y Avengers: Secret Wars

Una nueva filtración de Marvel ha revelado imágenes conceptuales de las dos próximas películas de Los Vengadores.

Las imágenes aparecieron por primera vez en Internet el pasado sábado 1 de marzo.

Marvel no ha confirmado si el trabajo es legítimo o no

Todo parece indicar que Marvel sufrió una enorme filtración interna después de que apareciera en internet imágenes conceptuales de las dos próximas películas de Los Vengadores/Avengers.

Las imágenes, que aparecieron por primera vez el pasado sábado (1 de marzo), supuestamente muestran ilustraciones previas a la visualización de Avengers: Doomsday y Avengers: Secret Wars. Como era de esperar, las imágenes fueron retiradas rápidamente de la red, pero no antes de que se hicieran capturas de pantalla que circularon por numerosos foros y plataformas de medios sociales.

Ahora bien, hay que señalar que estas imágenes no revelan necesariamente nada oficial sobre la trama de Vengadores 5 y/o Vengadores 6, o qué personajes de Marvel aparecerán en ellas. La gran mayoría del arte conceptual no se utiliza en el producto final de una película o serie de televisión, por lo que no hay garantía de que lo que se muestra en estas imágenes vaya a aparecer en ninguna de las dos películas. Y eso suponiendo que sean legítimas, que puede no ser el caso.

Robert Downey Jr interpretará al Doctor Victor von Doom en las dos próximas películas de Los Vengadores (Image credit: Marvel Studios)

Dicho esto, existe la posibilidad de que se utilice lo que se muestra en algunas o todas estas imágenes. Por lo tanto, no compartiré aquí el material ni los enlaces a las imágenes, ni tampoco nombraré a la persona responsable o no de la filtración.

Las he visto, sin embargo, y puedo informar de que muestran una variedad de lugares que no hemos visto en el Universo Cinematográfico Marvel (MCU) antes, además de uno que hemos visitado en tres de las mejores películas de Marvel. El material gráfico incluye un montón de caras conocidas con superpoderes y también un par de personajes nuevos que aún no hemos conocido en el gigante cinematográfico de Marvel. Entre ellos, Robert Downey Jr. (sí, el famoso Iron Man) como el Doctor Victor von Doom, uno de los villanos más emblemáticos de Los 4 Fantásticos y el gran villano de las dos próximas películas de Los Vengadores.

Suscripción mensual Marvel Unlimited: costaba 9,99 $ al mes y ahora cuesta 4,99 $ en Marvel La suscripción digital de cómics definitiva para los fans de Marvel ofrece a los clientes nuevos y habituales un 50% de descuento en su primer mes, mucho más barato que una suscripción de streaming para ver las mejores películas de superhéroes. Para acceder a una biblioteca de más de 30.000 cómics, utiliza el código «SPIDEY50» al pagar. Podrás utilizar la aplicación Marvel Unlimited en todos los dispositivos iOS y Android, ¡incluso en la web! Pero date prisa, la oferta caduca mañana (4 de marzo).

¿Es real el arte conceptual filtrado de Doomsday y Secret Wars?

¿Qué podemos deducir de esta obra de arte filtrada? (Image credit: Marvel Studios)

No lo sabemos. Marvel no ha reconocido oficialmente si estas imágenes son auténticas o inventadas, así que nadie sabe si son genuinas. Sin embargo, el hecho de que hayan sido retiradas de la fuente original sugiere que uno o más de los diseños conceptuales podrían ser legítimos.

Me he puesto en contacto con Marvel y Disney para obtener un comentario oficial sobre las filtraciones, pero no había recibido respuesta en el momento de la publicación. Actualizaré este artículo si recibo respuesta.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

No es la primera vez que se produce una filtración en Marvel. No me refiero a los rumores sobre el reparto o la trama que publican a diario en Internet numerosos informadores del sector. No, me refiero a filtraciones válidas, como la revelación anticipada de un tráiler que confirma la programación televisiva de Marvel para 2025 en Disney+, el primer teaser de Thunderbolts* que se filtró en Internet el pasado agosto, y la revelación accidental por parte de Marvel de imágenes en primicia de proyectos como Daredevil: Born Again apenas dos semanas después de la filtración del tráiler de Thunderbolts*.

Las dos próximas películas de Los Vengadores, que forman parte de la Fase 6 de Marvel, llegarán a los cines en mayo de 2026 y mayo de 2027.

La primera de ellas, Avengers: Doomsday, comenzará a rodarse en abril. Los veteranos directores del MCU Joe y Anthony Russo serán los encargados de dirigirla, mientras que el Doctor Doom de Robert Downey Jr es el único miembro del reparto confirmado hasta ahora. Sin embargo, dados sus lazos en los cómics con Los Cuatro Fantásticos, no me sorprendería que la Primera Familia de Marvel no aparezca en ambas películas después de debutar en Los Cuatro Fantásticos: First Steps, que se estrena este mes de julio.

Para más cotilleos sobre Doomsday y Secret Wars, echa un vistazo a la sección de abajo.