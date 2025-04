Próximas exclusivas de Nintendo Switch 2: calendario de lanzamiento de juegos confirmados como The Duskbloods y Mario Kart World

What's the next Nintendo Switch 2 exclusive planned for 2025? (Image credit: Nintendo) El siguiente exclusivo de Nintendo Switch 2 previsto para 2025 es Mario Kart World, que se lanzará junto a la consola el 5 de junio. Además, Nintendo Switch 2 Welcome Tour y Survival Kids también estarán disponibles el día del lanzamiento. Para asegurarte de que estás preparado y listo para el nuevo Mario Kart, no dejes de consultar nuestra página de reserva de Nintendo Switch 2.

Próximas exclusivas de Nintendo Switch 2

(Image credit: Future)

Actualmente hay bastantes exclusivas de Nintendo Switch 2 planeadas y confirmadas para su futuro lanzamiento en la próxima consola. Los enumeramos a continuación, junto con sus fechas de lanzamiento cuando están disponibles.

Mario Kart World - 5 de junio de 2025 (exclusivo de Nintendo Switch 2)

- 5 de junio de 2025 (exclusivo de Nintendo Switch 2) Nintendo Switch 2 Welcome Tour - 5 de junio de 2025 (exclusivo de Nintendo Switch 2)

- 5 de junio de 2025 (exclusivo de Nintendo Switch 2) Survival Kids - 5 de junio de 2025 (exclusivo de Nintendo Switch 2)

- 5 de junio de 2025 (exclusivo de Nintendo Switch 2) Donkey Kong Bananza - 17 de julio de 2025 (exclusivo de Nintendo Switch 2)

- 17 de julio de 2025 (exclusivo de Nintendo Switch 2) Drag x Drive - Verano de 2025 (exclusivo de Nintendo Switch 2)

- Verano de 2025 (exclusivo de Nintendo Switch 2) Kirby Air Riders - TBC 2025 (exclusivo de Nintendo Switch 2)

- TBC 2025 (exclusivo de Nintendo Switch 2) Hyrule Warriors: Age of Imprisonment - TBC 2025 (exclusivo de Nintendo Switch 2)

Age of Imprisonment - TBC 2025 (exclusivo de Nintendo Switch 2) The Duskbloods - TBC 2026 (exclusivo de Nintendo Switch 2)

- TBC 2026 (exclusivo de Nintendo Switch 2) Civilization 7 - 5 de junio de 2025 (edición Nintendo Switch 2)

- 5 de junio de 2025 (edición Nintendo Switch 2) Rune Factory: Guardians of Azuma - 5 de junio de 2025 (edición Nintendo Switch 2)

- 5 de junio de 2025 (edición Nintendo Switch 2) Breath of the Wild - 5 de junio de 2025 (edición Nintendo Switch 2)

- 5 de junio de 2025 (edición Nintendo Switch 2) Tears of the Kingdom - 5 de junio de 2025 (edición Nintendo Switch 2)

- 5 de junio de 2025 (edición Nintendo Switch 2) Tamagotchi Plaza - 27 de junio de 2025 (edición Nintendo Switch 2)

- 27 de junio de 2025 (edición Nintendo Switch 2) Shadow Labyrinth - 18 de julio de 2025 (edición Nintendo Switch 2)

- 18 de julio de 2025 (edición Nintendo Switch 2) Super Mario Party Jamboree - 24 de julio de 2025 (edición Nintendo Switch 2)

- 24 de julio de 2025 (edición Nintendo Switch 2) Kirby y la tierra olvidada - 28 de agosto de 2025 (Nintendo Switch 2 edition)

- 28 de agosto de 2025 (Nintendo Switch 2 edition) Story of Seasons: Grand Bazaar - 28 de agosto de 2025 (Nintendo Switch 2 edition)

(Image credit: FromSoftware)

The Duskbloods - TBC 2026 New blood

Empecemos esta lista de exclusivas de Nintendo Switch 2 con la que quizá sea la revelación más sorprendente del último Nintendo Direct. The Duskbloods es un nuevo juego del desarrollador de Bloodborne y Dark Souls, FromSoftware. Es una exclusiva de Nintendo Switch 2 y se lanzará en algún momento de 2026. Más allá de eso, no sabemos demasiado sobre él, aparte de que. siendo descrito como un juego multijugador PvPvE. Queda por ver si esto será similar a cómo funcionan las cosas en Elden Ring, con jugadores invadiendo tu partida, o más parecido a lo que Elden Ring: Nightreign va a hacer.

(Image credit: Nintendo)

Mario Kart World - Junio 5, 2025 Fuera de los caminos trillados

El siguiente es Mario Kart World, que parece que evolucionará la fórmula ya probada que a todos nos encanta. Llegará el 5 de junio de 2025 a la consola Nintendo Switch. El gran cambio aquí es que podrás explorar un enorme mapa interconectado, mientras corres entre circuitos y exploras fuera de los caminos trillados. Hasta 24 jugadores podrán enfrentarse en cada carrera, y parece que esta vez habrá muchos más personajes entre los que elegir. Mario Kart World solo estará disponible para Nintendo Switch 2.

(Image credit: Nintendo)

Nintendo Switch 2 Welcome Tour - Junio 5, 2025 Vamos a enseñarte

Nintendo Switch 2 Welcome Tour es otro juego de lanzamiento que ayudará a los jugadores a conocer el nuevo hardware. Parte juego, parte tutorial, Nintendo Switch 2 Welcome Tour te guiará a través de las nuevas características de la consola, destacando la función de ratón, los accesorios Joy-Con magnéticos y mucho más. Curiosamente, no es gratuito con la consola, sino que será exclusivo de Nintendo Switch 2 cuando se lance.

Survival Kids - Junio 5, 2025 No vayas solo

Survival Kids es el tercer exclusivo de Nintendo Switch 2 que se lanzará junto a la nueva consola el 5 de junio de 2025. Se trata de una reedición de un título de GameBoy de hace 26 años, que añade juego cooperativo sin interrupciones en una serie de islas desiertas. Junto a otras tres personas, tendrás que pescar, reunir materiales y cocinar mientras exploras y resuelves puzles. Sin duda, un juego divertido para jugar con amigos, usando el nuevo botón de chat de Nintendo Switch 2.

(Image credit: Nintendo)

Donkey Kong Banaza - Julio 17, 2025 Go bananas!

Los fans de DK están de enhorabuena, por fin hay un nuevo juego de plataformas en 3D de Donkey Kong, y tiene un aspecto absolutamente precioso. Como Donkey Kong, explorarás un mundo subterráneo repleto de enemigos a los que aplastar y secretos que desvelar. Junto a nuevos aliados, Donkey Kong trabaja para frustrar los planes de VoidCo, un nuevo y misterioso grupo que tiene sus ojos puestos en las Bananas Doradas que están enterradas bajo tierra. Hasta ahora, parece una gran mezcla de Super Mario Odyssey y el caos de los carros de minas de los mejores juegos de Donkey Kong. Tampoco tenemos que esperar mucho, ya que Donkey Kong: Bananza se lanza el 17 de julio de 2025 en exclusiva para Nintendo Switch 2.

(Image credit: Nintendo)

Drag x Drive - verano 2025 Un juego totalmente nuevo

Drag x Drive es un juego de deportes 3v3 que hace uso de la nueva función de ratón de los Joy-Con. Arrastrando los Joy-Con arriba y abajo por una superficie, controlarás la silla de ruedas del personaje. Podrás hacer piruetas, lanzar la pelota y anotar puntos, e incluso jugar contra otros jugadores online. Todavía no hay una fecha de lanzamiento concreta para este juego, solo se habla del verano de 2025. Drag x Drive será exclusivo de Nintendo Switch 2 cuando se lance.

(Image credit: Nintendo)

Hyrule Warriors: Age of Imprisonment - TBC 2025 De vuelta al punto de partida

Hyrule Warriors: Age of Imprisonment es un juego de acción en tercera persona que sirve de precuela a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Todo se desarrolla al estilo clásico de Dynasty Warriors, con una historia que gira en torno a la Guerra de los Prisioneros, que inicia el viaje de Link para salvar Hyrule con la ayuda de los Zonai. Por lo que parece, podremos luchar como la princesa Zelda contra grandes grupos del ejército de Ganon. También hay otros personajes jugables, como los campeones enmascarados de Tears of the Kingdom. Este aún no tiene fecha de lanzamiento, solo que se lanzará en algún momento de 2025, en exclusiva para Nintendo Switch 2.

(Image credit: Nintendo)

Kirby Air Riders - TBC 2025 La secuela de una joya oculta de GameCube

Kirby Air Riders, un título completamente nuevo originado a partir del clásico juego de carreras y acción Kirby Air Ride de Nintendo GameCube, llegará a Nintendo Switch 2 este año, dirigido por Masahiro Sakurai. Todavía no sabemos mucho sobre él, aunque seguro que será un juego de carreras voladoras protagonizado por Kirby y sus amigos. El original incluía objetos que transformaban a Kirby, dándole habilidades como la espada de Link. Esperemos que esta mecánica vuelva cuando el juego se lance en 2025.

Exclusivas de Nintendo Switch 2: nuevas versiones de los juegos de Switch

(Image credit: Nintendo)

Además de las exclusivas de Nintendo Switch 2 enumeradas anteriormente, también hay versiones de Switch 2 de juegos existentes y futuros de Switch a los que enfrentarse. Estos son los juegos que se actualizarán y recibirán ediciones independientes para Switch 2:

Nintendo Switch 2 FAQ sobre las exclusivas

(Image credit: Nintendo)

¿Está The Duskbloods solo en Nintendo Switch 2? The Duskbloods solo está previsto para Nintendo Switch 2, tal y como están las cosas. Esto significa que no es probable que llegue a ninguna otra plataforma, ni siquiera a Nintendo Switch. Por lo que parece, se trata de una colaboración entre FromSoftware y Nintendo, así que tendrás que hacerte con la nueva consola para jugarlo en 2026.

¿Serán todos los nuevos juegos de Nintendo exclusivos de Switch 2? Aunque algunos de los nuevos juegos de Nintendo, como Mario Kart World, son exclusivos de Nintendo Switch 2, sigue habiendo juegos que llegarán a Nintendo Switch. En concreto, Metroid Prime 4 y Pokémon Legends Z-A saldrán para ambas consolas. Es probable que esto continúe durante un tiempo, hasta que finalmente, las cosas pasen a ser solo para Switch 2. Aunque pronto se lanzará una nueva consola, es probable que puedas jugar a nuevos juegos en tu vieja Switch durante un tiempo, aunque te perderás los títulos más grandes como Donkey Kong: Bananza y The Duskbloods.

¿Será Pokemon Z-A exclusivo de Switch 2? Pokémon Legends Z-A no es exclusivo de Nintendo Switch 2. En el momento del lanzamiento, habrá versiones separadas para Nintendo Switch y Nintendo Switch 2. En la nueva consola, funcionará a mejor velocidad de fotogramas y tendrá mejores gráficos. En la nueva consola, funcionará a una mejor tasa de imágenes por segundo y tendrá mejores efectos visuales, pero el juego será funcionalmente el mismo en ambos dispositivos.