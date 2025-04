El presidente de "Nintendo of America" dice que "los aranceles no se tuvieron en cuenta en el precio" de la Switch 2

El precio de venta al público de Nintendo Switch 2 ha resultado polémico

Algunos han especulado con que el coste se debía en parte a los posibles aranceles estadounidenses

Doug Bowser, de Nintendo of America, ha declarado que no es así.

¿Qué opinas del precio de Nintendo Switch 2, te parece justo? Sin duda, desde su anuncio oficial es algo que ha causado opiniones divididas, sin embargo, el presidente de Nintendo of America finalmente ha hablado al respecto.

Algunos, entre ellos varios analistas importantes del sector, han especulado con que el precio inicial de 429,99 dólares se decidió teniendo en cuenta los posibles aranceles estadounidenses.

En una nueva entrevista con The Verge, Doug Bowser ha aclarado que no es así. «Los aranceles previos no se han tenido en cuenta en el precio», ha dicho sin rodeos.

Esto ayudaría a explicar por qué Nintendo ha tomado la decisión sin precedentes de retrasar los pedidos anticipados de Nintendo Switch 2 en Estados Unidos. En una declaración proporcionada a TechRadar, Nintendo afirmó que esto se debía al «impacto potencial de los aranceles y la evolución de las condiciones del mercado.»

Bowser añadió que «la noticia [de los aranceles] está fresca, y como muchas compañías en este momento, [Nintendo] está evaluando activamente cuál puede ser el impacto.»

A continuación, trató de explicar las razones del precio, citando sus especificaciones mejoradas y sus nuevas características. También dijo que "quieres considerar el precio en relación con Switch, ya que todavía tenemos que en la distribución, pero, en realidad, la consideración fue impulsada más por lo que es una parte de esta experiencia de juego en particular en comparación con lo que es en relación con el Switch".

Los variados precios de los juegos, por ejemplo el Mario Kart World de 79,99 $ / 74,99 €, también han sido controvertidos. Bowser dijo que "cada juego, creemos, es una experiencia única, y por lo tanto puede tener un precio distinto".

