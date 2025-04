La fecha de lanzamiento del OnePlus Watch 3 ya está aquí

¡La espera está por terminar! Después del retraso de dos meses en su lanzamiento debido a un "horror" ortográfico, el OnePlus Watch 3 verá la luz los próximos días, de acuerdo con información del sitio web oficial.

Como informamos hace unas semanas, el OnePlus Watch 3 parece estar llamado a ser uno de los mejores smartwatches Android de 2025, gracias a la impresionante duración de su batería. Sin embargo, su fecha de lanzamiento original de febrero tuvo que ser descartada porque los primeros modelos decían "Meda in China" en lugar de "Made in China" en la parte posterior.

Como mencionamos en su momento, hay buenas noticias: los clientes obtendrán un pequeño descuento y posiblemente incluso un juego de auriculares gratis, dependiendo de la ubicación. Ahora, el sitio web de OnePlus indica que los primeros pedidos anticipados empezarán a llegar el 15 de abril.

