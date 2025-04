¡Es oficial! Sabrina Carpenter llega a Fortnite Festival temporada 8

¡Es oficial! Sabrina Carpenter, ganadora de dos premios GRAMMY llega a Fortnite Festival temporada 8 a partir del 8 de abril y aquí tenemos todos los detalles.

Desbloquea sus Pistas de Improvisación «Juno» y «Nonsense» en el Pase Musical de la Temporada 8 y encuentra más canciones suyas en la Tienda de Objetos. Además, podrás encontrar atuendos y objetos de Sabrina Carpenter tanto en el Pase Musical como en la tienda.

Pase musical

Aunque no puedas seguirle el ritmo a Sabrina, al menos puedes intentarlo con el Pase Musical de la Temporada 8. Desbloquea recompensas gratuitas y premium del Pase Musical al ganar PE en cualquier experiencia de Fortnite, no solo en Festival. Compra el pase por solo 1,400 monedas V y consigue las recompensas premium a medida que ganes PE, o consíguelo a través de Club de Fortnite.

Después de comprar el Pase Musical, desbloquearás de inmediato el atuendo Sabrina Carpenter (con un estilo LEGO incluido). Este atuendo incluye un babydoll amarillo decorado y está inspirado en el diseño de Victoria's Secrets que usó en su gira más reciente, en colaboración con el diseñador Jared Ellner, además de joyería creada por Maison Raksha.

Al final del pase, ¡desbloquearás otro estilo del atuendo Sabrina Carpenter! Este estilo tiene un traje amarillo inspirado en el que usó en su gira más reciente. ¡La versión real del traje tuvo los mismos diseñadores que el vestido corto!

Sabrina trae los mejores pasos de baile

A partir de esta temporada, la mayoría de los gestos de Fortnite que incluyan pasos o baile ahora se llamarán "Gestos de Baile" en el Casillero. Mientras uses un Gesto de Baile, cualquier jugador podrá unirse y hacer el mismo baile contigo con solo presionar un botón, ¡incluso si no cuenta con el gesto! Los fans podrán conseguir dos nuevos Gestos de Baile inspirados en Sabrina esta temporada: el Gesto Taste y el Gesto Please Please Please, cada uno con coreografía basada en sus respectivas canciones y que reproduce fragmentos de la pista.

Disfruta y juega como nunca antes

Consigue los temas musicales "Please Please Please", "Taste", "Juno" y "Nonsense" en el Pase Musical de la Temporada 8 y descubre aún más canciones de Sabrina en la Tienda, incluyendo el regreso de "Espresso" y "Feather".

Más objetos en la tienda durante toda la Temporada 8