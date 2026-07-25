GeForce NOW suma nuevos juegos y grandes actualizaciones para cerrar julio

¿Te perdiste el jueves de GeForce Now? De ser así, no te preocupes, aquí tenemos todas las actualizaciones y aventuras, listas para disfrutar.

Zarpa en Path of Exile: Curse of the Allflame y lánzate a la acción en Battlefield 6 Temporada 4, ambos con gran contenido exclusivo para miembros esta semana.

Después, revive leyendas de Capcom como Breath of Fire IV, Dino Crisis y Dino Crisis 2, sumérgete en Halo: Campaign Evolved Advanced Access y descubre nueve títulos que llegan a GeForce NOW.

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La Maldición te llama

Prepárate para desafiar las implacables aguas de Wraeclast. Path of Exile: Curse of the Allflame se lanza el viernes 24 de julio, llevando a los Exiliados a los peligrosos Mares Congelados.

Guiados por la formidable capitana corsaria Valerie y su navegante maldita Vesper, los jugadores deberán reunir mapas de tesoros dispersos, abordar el legendario navío —el Soberano— y trazar un rumbo hacia el abismo. Desciende a las profundidades usando Linternas de la Llama para descubrir valiosas reliquias mientras sobrevives a los peligros que acechan bajo las olas.

La actualización introduce cambios radicales, incluyendo una revisión completa de los engarces y enlaces. El Scion también obtiene la nueva Ascendencia Luminaria, los Mercenarios de Trarthus regresan junto con las misteriosas Anomalías del Atlas, y las mecánicas preexistentes de Abismo, Legión y Talismán reciben una jugabilidad renovada y recompensas exclusivas.

Los miembros de GeForce NOW pueden disfrutar del juego desde su lanzamiento en todos sus dispositivos, sin necesidad de descargas. Descubre más sobre las últimas novedades en el sitio web de Path of Exile.

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Asciende en la jerarquía

(Image credit: NVIDIA)

Battlefield 6 lleva la batalla a otro nivel con la Temporada 4, que incluye nuevos campos de batalla, una progresión ampliada y nuevas formas de jugar.

Lánzate a la acción por tierra, mar y aire con el enorme Arrecife Tsuru y el regreso de la popular Isla Wake, disponible en la fase 2. Ambos incluyen portaaviones con cubiertas de vuelo operativas, nuevos vehículos navales y un sistema de oleadas dinámico que dinamiza cada partida. La actualización también introduce salas personalizadas y el modo espectador, ofreciendo más opciones de juego.

Desde batallas multijugador a gran escala hasta intensos combates con vehículos, GeForce NOW permite a los miembros jugar en prácticamente cualquier dispositivo. Tanto si regresas al frente como si te unes por primera vez, los miembros pueden acceder a la última actualización de Battlefield en cuanto esté disponible en GeForce NOW, sin tener que esperar a los parches.

Dragones y dinosaurios: en cualquier dispositivo