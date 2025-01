Analizamos cada fotograma de las nuevas imágenes del juego Mario Kart de Nintendo Switch 2, esto es todo lo que he encontrado

Nintendo finalmente reveló los primeros detalles de la Nintendo Switch 2 y algunos juegos que podrían llegar con ella, pero no se preocupen, aquí podrán encontrar todas las novedades a lo largo del día.

Lo que más me ha llamado la atención del tráiler oficial de Nintendo Switch 2, aparte del hardware en sí, por supuesto, ha sido la presentación de un nuevo juego de Mario Kart. Y no, no parece otro port de Mario Kart 8, gracias a Dios.

Como fan incondicional de Mario Kart, me he pasado la última hora analizando las imágenes del juego fotograma a fotograma, y me he llevado una sorprendente cantidad de información. Por supuesto, nada está escrito hasta que no se desvele el juego completo, pero ya hay mucho para especular sobre cómo el nuevo Mario Kart cambiará la fórmula de la serie.

Nintendo Switch 2 – First-look trailer - YouTube Watch On

¿Hasta 24 corredores en un circuito?

(Image credit: Nintendo)

La primera imagen que tenemos del nuevo juego de Mario Kart es una vista aérea de un nuevo circuito: Circuito Mario Bros. También vemos que la línea de salida tiene un total de 24 posiciones marcadas en la pista.

Aunque esto podría no ser más que un elemento de escenografía, tener 24 corredores en cualquier circuito duplicaría la cantidad máxima de Mario Kart 8 Deluxe. Y no solo eso, sería un gran escaparate del aumento de potencia y rendimiento de Nintendo Switch 2.

Es un poco difícil distinguir cuántos corredores hay en la pista en las imágenes del juego, pero en el último fotograma, en el que la cámara retrocede para mostrar una pista con una amplitud y una distancia de dibujado excepcionales, podemos distinguir unos 16 karts corriendo al mismo tiempo. Estoy bastante seguro, por tanto, de que el nuevo juego de Mario Kart será uno de los favoritos entre los suscriptores de Nintendo Switch Online.

Todo el mundo está aquí, y se ven muy retro

(Image credit: Nintendo)

En el nuevo juego de Mario Kart parece haber una buena mezcla de caras conocidas con las que podremos jugar. En la imagen inicial, podemos ver a Mario y Luigi junto a Bowser, Peach, Yoshi, Toad, Daisy, Rosalina, Donkey Kong, Wario, Koopa Troopa y Pauline. Además, podemos ver a Waluigi, Baby Luigi y Shy Guy.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Lo más notable es un cambio significativo en el estilo artístico. Tanto los personajes como los karts tienen un diseño notablemente más redondeado y se parecen mucho a las versiones originales de Super Mario Kart para SNES. Soy un gran fan de este cambio, ya que tenía la sensación de que no había mucho que distinguiera los modelos de Mario Kart 8 Deluxe de otros juegos como Mario Party y similares.

Pistas absolutamente masivas

(Image credit: Nintendo)

Mario Kart 7 introdujo el deslizamiento y las carreras submarinas en la serie, mientras que Mario Kart 8 apostó por la antigravedad. En este sentido, es posible que ya conozcamos la peculiaridad de este nuevo juego de Mario Kart: sus enormes circuitos.

Esto queda patente en los últimos fotogramas de la presentación, donde vemos una enorme autopista de estilo americano con una hamburguesería de Yoshi al lado. La pista es increíblemente ancha y se extiende hasta la lejanía. La distancia de dibujado no se parece a nada de lo visto en entregas anteriores.

También se puede distinguir una larga hilera de cajas de objetos a lo lejos, así como una camioneta amarilla brillante junto a la hamburguesería de Yoshi. No estoy seguro de qué podría ser: un potenciador de supervelocidad o incluso algún tipo de mecánica de combustible en la que tendrás que mantener tu kart lleno para correr de la forma más eficiente posible.

¿Una mejora visual significativa?

(Image credit: Nintendo)

A primera vista, este nuevo Mario Kart no parece un gran salto en fidelidad gráfica con respecto a Mario Kart 8 Deluxe. Pero si se mira más de cerca, este nuevo juego parece ofrecer mucho más en términos de detalle.

Las texturas de las superficies, como la carretera y la arena, son ricas en detalles, y hay un notable aumento en los objetos y escenarios de la pista. Ya he mencionado también la colosal distancia de dibujado, que es probablemente el avance más notable con respecto a los juegos anteriores.

Todo apunta a que Nintendo Switch 2 es bastante más potente que su predecesora. Si no en potencia gráfica bruta, al menos en rendimiento general y optimización.

¿Y ahora?

Es probable que sepamos más sobre el nuevo juego de Mario Kart en la próxima presentación Nintendo Direct. Será el 2 de abril de 2025 y se centrará en Nintendo Switch 2.

Además, Nintendo organizará eventos Switch 2 Experience por las principales ciudades del mundo entre abril y junio. Me parece muy probable que este nuevo juego de Mario Kart sea jugable de alguna manera. Y estaremos atentos para traeros todas las novedades y noticias a medida que se vayan produciendo.