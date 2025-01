Nintendo Switch 2 Direct: 5 cosas que nos gustaría ver

Como sabemos, Nintendo Switch 2 es una realidad, esto después de que la gran N por fin diera noticias al respecto. Sin embargo, aún tenemos muchas dudas alrededor que esperamos se resuelvan el 2 de abril de 2025.

En esa fecha se celebrará el Nintendo Direct de Switch 2, tal y como se confirma en el tráiler de presentación de la consola. Espero que sea una presentación más larga que los 40 minutos habituales, dado que probablemente se trate de una gran inmersión en el hardware.

Aparte de las especificaciones y características, espero que Nintendo dedique algo de tiempo en el Direct a los juegos de Switch 2 que se lanzarán en 2025, así como a lo que deberíamos esperar en términos de precio y fecha de lanzamiento. Habrá mucho que contar, así que aquí van cinco cosas que espero ver en el Nintendo Switch 2 Direct.

Demostración de nuevas funciones

Puede que su aspecto sea muy similar al de la Switch original, pero la Nintendo Switch 2 tiene un montón de nuevos trucos bajo la manga de los que estoy ansioso por saber más. Sobre todo, quiero saber más sobre las funciones de ratón de los nuevos Joy-Con. ¿Qué tipo de experiencias de juego ofrecerá? Imagino que podría usarse para navegar por los menús y la eShop, pero ¿podríamos ver también un nuevo Super Mario Maker con este control de ratón?

La función es una jugada bastante inteligente. Muchos usuarios de Switch tienen su consola en un escritorio conectada a un monitor, en gran parte debido a que el tamaño más pequeño de la pantalla se adapta mejor a la resolución relativamente más baja de la consola. Un Joy-Con similar a un ratón se adaptaría mejor a una superficie plana como un escritorio, lo que sin duda convencerá a muchos de mantener esa configuración de escritorio para su nueva consola.

También siento curiosidad por el todavía rumoreado botón «C». En el tráiler de presentación no se aprecia dónde podría estar este botón, lo que me lleva a preguntarme si va a existir. Pero si, como dicen los rumores, se trata de un portal a una nueva función de redes sociales del Campus, tengo muchas ganas de saber más al respecto y de comparar esta función con Miiverse, por ejemplo.

Especificaciones de hardware

No han faltado especulaciones sobre la potencia de la Nintendo Switch 2. En rumores anteriores se hablaba de todo, desde 8 GB de RAM y una frecuencia de refresco de 120 Hz hasta la posibilidad de que la consola siguiera dependiendo de un sistema Nvidia Tegra personalizado en un chip. Pero por el momento no hay nada concreto, ni siquiera el aparente desarrollo por parte de la propia Nintendo de la tecnología AI upscaling.

Nintendo no suele entrar demasiado en detalles con el desglose de especificaciones, al menos durante sus presentaciones Nintendo Direct. Y eso es por una buena razón: al jugador medio no muy conectado no le importarán demasiado los números concretos; solo querrá saber que es una mejora notable con respecto a la Switch original.

Aun así, un vistazo a las especificaciones -por breve que sea- debería ser una prioridad a tener en cuenta por Nintendo. Hay tanta especulación que la compañía debería estar dispuesta a acabar con ella antes del lanzamiento de Nintendo Switch 2, aunque solo sea para ofrecer a los interesados datos concretos y combatir cualquier tipo de desinformación en el periodo previo al lanzamiento.

Por mi parte, no espero que la Nintendo Switch 2 esté a la altura, en cuanto a rendimiento, de competidoras de la actual generación como la Xbox Series S. Preferiría que Nintendo se centrara en suavizar los principales problemas del hardware original para ofrecer una experiencia más fiable a los juegos más exigentes de la consola.

Fecha de lanzamiento concreta así como detalles de costos

Nintendo ha confirmado oficialmente que el Nintendo Switch 2 se lanzará en 2025, aunque aún no sabemos exactamente cuándo. Es casi seguro que el próximo Direct acotará esa ventana de lanzamiento a un mes e incluso a un día específico. Al observar la cronología de los eventos relacionados con el Nintendo Switch 2, incluidos los eventos donde los usuarios pudieron probarlo, no creo que tengamos que esperar mucho después de que se transmita el Direct.

Si no te has enterado, Nintendo organizará eventos presenciales del Switch 2 Experience a los que podrás inscribirte de forma gratuita, y los participantes serán seleccionados aleatoriamente. Estos eventos se llevarán a cabo en ciudades principales de todo el mundo entre abril y junio. Como resultado, creo que podríamos estar viendo una ventana de lanzamiento a finales de junio o principios de julio para el Nintendo Switch 2, aunque esto es, por supuesto, una pura especulación.

En cuanto al precio, este es un aspecto que Nintendo deberá manejar con mucho cuidado. El aumento en los costos de las consolas en los últimos años ha dejado a muchos consumidores insatisfechos, especialmente con el precio absurdo de $700 / £700 del PS5 Pro.

El Switch original se lanzó a $259.99 / £259.99, y el Nintendo Switch OLED llegó algunos años después con un precio de $349.99 / £309.99. Creo que es razonable esperar que el Nintendo Switch 2 sea más caro que esto, dado las (probables) mejoras generales en el hardware y el rendimiento. Estimo un precio de alrededor de $400 / £400 para el Switch 2, lo cual es ligeramente más caro que el modelo base del Steam Deck.

Más detalles sobre la pantalla del dispositivo

Según el video oficial de revelación, sabemos que el Nintendo Switch 2 contará con una pantalla más grande en la versión portátil. Sin embargo, aunque los rumores han mencionado un tamaño de aproximadamente ocho pulgadas, Nintendo aún no ha dado un número concreto. Creo que lo sabremos durante el Direct de abril, pero si realmente tiene ocho pulgadas, ¿acaso es un poco excesivo?

La pantalla del Nintendo Switch OLED es de siete pulgadas, lo que ya representaba un aumento considerable en comparación con las 6.2 pulgadas del modelo original. Si la pantalla del Switch 2 fuera una pulgada más grande, eso podría afectar su factor de portabilidad. Sin embargo, parece que el bisel del Switch 2 ocupa menos espacio, lo que podría tener un impacto positivo en el tamaño general del dispositivo.

También desconocemos qué tecnología de pantalla empleará el Switch 2. Como mencionó Matt Bolton de TechRadar en nuestra cobertura en vivo del Nintendo Switch 2, volver a una pantalla LCD, como la del Switch original, sería un retroceso en comparación con OLED. Sin embargo, las pantallas LCD son más económicas y podrían permitirle a Nintendo producir más unidades (hasta 20 millones, según un informe reciente de Bloomberg).

Una pantalla IPS podría ser un buen término medio. Aunque las pantallas IPS no pueden alcanzar los negros profundos que las OLED logran (y tienen tiempos de respuesta algo más lentos), ofrecen una mejora respecto a las pantallas LCD tradicionales y también presentan un menor riesgo de quemado de pantalla en comparación con las OLED.

Obviamente juegos

No sería un Nintendo Direct sin una gran cantidad de nuevos juegos que nos emocionen, y parece razonable esperar que el Direct de Switch 2 cumpla con esa expectativa. Espero que se presenten varios anuncios de nuevos juegos que formarán parte de la alineación de lanzamiento del Switch 2, así como un vistazo a los que llegarán más adelante en 2025 y más allá.

Hablando de eso, parece una apuesta segura esperar un vistazo más profundo a Metroid Prime 4: Beyond. Revelado oficialmente en el Nintendo Direct anterior, Prime 4 tiene previsto su lanzamiento en 2025 y sería un excelente título de lanzamiento para el Switch 2. Sin embargo, no necesariamente uno que impulse las ventas de consolas.

No hay mejor juego posicionado para lograr eso que el próximo título de Mario Kart, que fue brevemente insinuado en el video de revelación del Switch 2. Sería una jugada muy inteligente como título de lanzamiento, dado el éxito monumental de Mario Kart 8 Deluxe, que, como el juego más vendido del Switch, ha superado los 60 millones de unidades vendidas.

Pero, ¿qué otros juegos podríamos esperar ver? En cuanto a títulos de primera parte, parece poco probable que tengamos otro juego completo de Zelda pronto. Un juego 3D de Mario podría estar en el horizonte, pero al igual que Super Mario Odyssey, parece poco probable que sea un juego de lanzamiento si el nuevo Mario Kart ocupa ese lugar. Personalmente, me encantaría ver un nuevo juego de F-Zero. La serie, que ha estado inactiva por mucho tiempo, siempre ha sido un gran escaparate para los gráficos y el rendimiento de cada consola en la que ha aparecido, por lo que podría ser una excelente opción para mostrar las mejoras del Switch 2.

Creo que existe la posibilidad de que Pokémon Legends Z-A sea un juego para el Switch 2 y, sin duda, podría ser otro título que impulse las ventas si llega en la ventana de lanzamiento de la consola. Actualmente también está programado para su lanzamiento en 2025, pero no hemos visto nada de él desde su teaser inicial. Lamentablemente, ha habido rumores de que el juego no recibirá un port dedicado para Switch 2, pero aún no hay nada oficial al respecto.

En cuanto a los juegos de terceros, hemos escuchado rumores sobre títulos como Final Fantasy 7 Remake y Metal Gear Solid Delta: Snake Eater llegando al Switch 2. Lo creeré cuando lo vea, ya que estos juegos son bastante exigentes a nivel visual. Aún así, el soporte confiable de terceros será imprescindible para el Switch 2, y la consola tendrá que mejorar en este aspecto, especialmente considerando que los ports para el Switch original eran, por lo general, la peor versión de cada juego.