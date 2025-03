La película live-action de The Legend of Zelda se estrenará en 2027

La adaptación cinematográfica live action de The Legend of Zelda tiene una fecha de estreno.

Los usuarios de la aplicación Nintendo Today vieron el anuncio el viernes 28 de marzo.

Los fanáticos del videojuego pueden esperar ver un estreno en cines en marzo de 2027.

Nintendo anunció oficialmente cuándo se estrenará en los cines la adaptación live-action de la franquicia de videojuegos deThe Legend of Zelda.

Sony Pictures Entertainment, que está coproduciendo la película con Nintendo, estrenará la película el 26 de marzo de 2027, según un anuncio en Nintendo Today, una nueva aplicación de contenido que se presentó durante Nintendo Direct.

Eso significa que los fanáticos tendrán que esperar dos años para ver lo que el director de la película, Wes Ball, conocido por éxitos de taquilla como El reino del planeta de los simios y la trilogía de Meze Runner, ha estado preparando.

Según se informa, Ball está produciendo la película con Joe Hartwick Jr bajo su compañía de producción llamada Oddball Entertainment, junto con Shigeru Miyamoto, quien creó la serie de juegos con Takashi Tezuka, y el ex fundador de Marvel, Avi Arad.

Miyamoto dijo cuando se anunció por primera vez la adaptación cinematográfica en 2023 que había estado trabajando en una adaptación de acción real de The Legend of Zelda "durante muchos años con Avi Arad".

"Le pedí a Avi-san que produjera esta película conmigo, y ya hemos comenzado oficialmente su desarrollo con la participación activa de Nintendo. Su finalización llevará tiempo, pero espero que la tengan ganas", escribió Miyamoto en una publicación en X.

¿Qué sabemos hasta ahora sobre la adaptación cinematográfica de The Legend of Zelda?

Lamentablemente, al momento de escribir esto, no hay muchos detalles sobre lo que podemos esperar, ya que el elenco y la trama aún no se han revelado, pero es probable que podamos esperar que haya una princesa llamada Zelda, un espadachín aventurero llamado Link y un villano malvado llamado Ganondorf.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

La franquicia The Legend of Zelda, que existe desde 1986, ha visto más de 20 videojuegos diferentes lanzados a lo largo de los años, todos con historias variadas, por lo que hay muchas direcciones diferentes en las que podría ir.

Es comprensible que muchos fanáticos de los juegos (yo incluido) tengan sentimientos encontrados de aprensión y emoción sobre cómo podría ser una adaptación en acción real; oye, ¿quién podría culparnos con tantos fracasos críticos como la película de Assassin's Creed?

Avi Avrad, al menos, tiene un historial fantástico haciendo buenas producciones como Spider-Man: Into the Spider-Verse, pero también está esa adaptación de Borderlands de la que no hablamos...

Esperemos que esto no quede en la segunda categoría y que la película de acción real de The Legend of Zelda sea un éxito, pero tendremos que esperar. Mientras tanto, disfrutemos de la última entrega de la serie, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom , para saciar nuestra sed de Zelda.