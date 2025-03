Se rumorea que otros dos superhéroes aparecerán en Vengadores 5 y 6

La estrella de She-Hulk Tatiana Maslany ha sido vinculada con papeles en una o ambas películas de Marvel

La actriz de Bruja Escarlata Elizabeth Olsen parece haber descartado su participación en la película

¡Que comience el juego de los rumores! Esperamos que estés preparado para un año lleno de "chismes" sobre los castings de Marvel para las siguientes películas. Ya que dos nuevas estrellas han sido relacionadas con papeles para las dos siguientes películas de "Los Vengadores".

El rodaje de Avengers: Doomsday y Vengadores: Secret Wars en un futuro próximo, se especula mucho sobre quién aparecerá en la doble entrega cinematográfica. Y, dependiendo de si decides creer o ignorar las últimas habladurías, She-Hulk y/o Bruja Escarlata podrían aparecer.

Empecemos por esta última, porque tenemos declaraciones de Elizabeth Olsen, la actriz que interpreta a Wanda Maximoff/Bruja Escarlata, sobre su posible participación.

O, mejor dicho, su falta de participación. Hablando con The Hollywood Reporter, Olsen dio a entender que no aparecerá en las películas que probablemente cierren la Saga del Multiverso Marvel, debido a que está rodando el piloto de una nueva serie de televisión de FX llamada Seven Sisters. Ese proyecto se rodará en Los Ángeles, es decir, a medio mundo de distancia del comienzo de la fotografía principal de Doomsday en Londres.

Elizabeth Olsen ha insinuado que no aparecerá en Doomsday y/o Secret Wars (Image credit: Marvel Studios)

Olsen no es la primera estrella del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) que niega formar parte del reparto de una película, aunque luego aparezca (te estoy mirando a ti, Andrew Garfield).

Claro, Maximoff todavía se cree que está muerto, después de haber perecido aparentemente en Doctor Strange 2. Los fans de Marvel no necesitan que se lo recuerden. Sin embargo, los fans de Marvel no necesitan que se les recuerde que nadie permanece muerto en el Universo Marvel, ni en los cómics ni en ninguna otra parte. Tampoco vimos a Bruja Escarlata morder el polvo en la película antes mencionada, y todos sabemos que, a menos que veamos el cuerpo, no hay garantía de que alguien se haya ido para siempre.

Es por estas razones que los devotos del MCU han levantado una ceja colectiva sobre los últimos comentarios de Olsen, con muchos creyendo que está fanfarroneando sobre una posible aparición. Supongo que sabremos si Olsen decía la verdad o no cuando se estrenen en los cines Vengadores 5 y 6.

Verde de envidia

¿Está She-Hulk a punto de debutar en la gran pantalla del MCU? (Image credit: Marvel Studios/Disney Plus)

En cuanto al posible papel de Maslany en uno o ambos proyectos de la Fase 6 de Marvel, también es difícil de cuantificar. Sin embargo, hay pruebas firmes de que la prima de Bruce Banner podría hacer su primera aparición en el MCU desde She-Hulk: Attorney at Law de 2022 en Doomsday y/o su secuela.

El 20 de marzo, un post en la cuenta de Twitter de la Comic-Con Liverpool X confirmó que Maslany, que iba a asistir al evento, tuvo que retirarse debido a "compromisos de rodaje".

Ahora, un rápido vistazo a la página de Maslany en IMDb sugiere que la fotografía principal está a punto de comenzar en uno de los tres nuevos proyectos que va a protagonizar, ninguno de los cuales está relacionado con Marvel. Sin embargo, eso no ha impedido a los fans del MCU sacar conclusiones precipitadas y teorizar que She-Hulk hará su debut en la gran pantalla muy pronto.

Sería fácil burlarse de tales especulaciones. Sin embargo, She-Hulk apareció en un par de imágenes de arte conceptual filtradas para Vengadores 5 y 6 a principios de marzo. ¿Será ese arte el motor de estas habladurías? Tal vez. Por si sirve de algo, los directores de Doomsday y Secret Wars, Joe y Anthony Russo, afirman que el arte conceptual no tiene nada que ver con las dos próximas películas de Los Vengadores.

Por lo tanto, hagan lo que quieran, y muchos lo han hecho. De hecho, ya sea en varios hilos de Reddit, en ResetEra o en otras redes sociales y foros, los fans debaten si la pareja aparecerá. Algunos creen que sí, otros no están tan seguros y algunos simplemente se mantienen a la expectativa. A todos ellos, sin embargo, les une lo mismo: ya están cansados de la cantidad de rumores sobre el reparto que circulan por Internet.

Dicho esto, con la preproducción preparada para dar paso a la fotografía principal en breve, empieza a surgir una imagen más clara de lo que podemos esperar de esta pareja de películas.

En cuanto a la historia, los Russo me han dicho en exclusiva que Doomsday y Secret Wars «se inspirarán» en las dos series de cómics 'Secret Wars'. La pareja tampoco negó que los héroes de las series de televisión de Marvel en Disney+ aparecerán en Vengadores 5 y 6. Ah, y las dos películas anunciarán «un nuevo comienzo» para el MCU en más de un sentido.

En cuanto a otros rumores sobre el reparto, la estrella de Doctor Strange, Benedict Cumberbatch, dijo inicialmente que no aparecería en Doomsday, antes de retractarse de esos comentarios días después. Robert Downey Jr, que interpretará al Doctor Doom, el nuevo villano de la saga del Multiverso, no es el único Vengador original que regresará al MCU, ya que el ex Capitán América Chris Evans también ha sido vinculado a las películas. Sin embargo, Scarlett Johansson ha echado agua fría sobre su regreso como Natasha Romanoff/Viuda Negra.