No pensamos que simplemente agregar un escudo al arsenal del Doom Slayer mejoraría tanto en Doom: The Dark Ages ni que nos atraparía tanto como lo hizo, pero aquí estamos: es una adición absolutamente brillante que funciona mejor de lo que podrías esperar.

En resumen, Doom: The Dark Ages ofrecerá a los fans más Doom , que es, sin duda, lo que el próximo juego de la serie reiniciada debería ofrecer. Sin embargo, esta vez hay algo más entre bastidores, y The Dark Ages expande un poco las alas de la serie, tanto de forma positiva como un poco sorprendente.

De pie, luchando y lanzando

El combate en Doom: The Dark Ages es tan caótico, brutal y sangriento como siempre, y es genial.

Sin lugar a dudas, en medio de tanto caos y carnicería, la estrella del espectáculo es la nueva sierra escudo.

Un escudo puede no parecer algo que entusiasme, pero déjenme decirles desde el principio que le sienta de maravilla. Es robusto, pesado, espeluznante y añade con éxito una nueva dimensión al combate que ayuda a Doom: The Dark Ages a ofrecer su propio toque a la acción característica de la serie.

Controlar el escudo se siente intuitivo, agresivo y potente con un mando, pero también es engañosamente simple, ya que solo requiere dos botones y algunas indicaciones visuales para sacarle el máximo provecho. Los destellos verdes indican que un ataque o proyectil puede ser parado y devuelto al enemigo, y si se presiona el gatillo izquierdo con la suficiente precisión, se activará un destello que detendrá el ataque directamente hacia el enemigo.

Al presionar el botón izquierdo, la sierra del escudo saldrá volando de tu mano y se clavará en los enemigos, cortándoles la carne, antes de que otra pulsación la devuelva a tu agarre. En este sentido, se asemeja mucho al hacha de Kratos en los juegos recientes de God of Wa . También se puede usar para resolver acertijos, desbloquear puertas al engancharse a sus mecanismos o incluso lanzarla contra un enemigo específico para destrozar su armadura recalentada.

Usar el escudo es una alegría, pero dominarlo es aún más satisfactorio. Poder cronometrar una ataque para infligir el máximo daño a un enemigo nunca se sintió aburrido, y viene acompañado de un agradable "bong" metálico (que incluso cambia ligeramente al realizar varias paradas). Usarlo para atravesar niveles es ingenioso, y combinarlo con otras armas cuerpo a cuerpo como el mayal o armas a distancia, con la misma estética gótica y capaces de disparar cosas como cráneos aplastados, es increíblemente adictivo.

Si bien el desarrollador id Software ha creado Doom: The Dark Ages en torno al concepto de "defenderse y luchar", es importante tener en cuenta que esto (y la incorporación del escudo) no significa que el combate sea estático y, sin duda, no dicta el ritmo de la acción.

Puedes ser una bestia estática, bloqueando y parando ataques enemigos para repelerlos, pero también puedes ser rapidísimo y furioso, lo cual es excelente. Ahora puedes sembrar el caos con un juguete nuevo y genial.

Un pasado gris y oscuro

Otro punto destacado es la ambientación sombría y sucia, así como el diseño ambiental. Ambientado en la época oscura del universo de Doom, parece un escenario excelente y apropiado para que el Doom Slayer se aventure. Es una tierra llena de ruinas, guaridas destartaladas, cuevas y paisajes áridos que crean un escenario muy efectivo. Hay ecos de Warhammer 40,000 , lo cual no es una queja en absoluto.

Jugamos a través de una mezcla de entornos y ubicaciones durante nuestro tiempo con el juego, desde niveles lineales con algo de exploración para encontrar llaves o secretos (algo que recuerda al enfoque clásico de diseño de niveles de Doom ), hasta una gran zona abierta tipo sandbox. Al principio, dudaba de si esta última opción funcionaría en un juego de Doom , dado su enfoque en la acción trepidante, pero la buena noticia es que funciona. Las zonas sandbox son amplias, sí, pero ofrecen diversas maneras de usar tus herramientas con un efecto vigorizante y brutal contra múltiples enemigos, además de encontrar zonas ocultas, tesoros y bonificaciones, y completar una gran cantidad de objetivos.

Los entornos también tienen un enfoque menos vertical que en Doom Eternal, lo que será un alivio para algunos fans. Un efecto positivo es que la acción se centra principalmente en un plano, lo que permite progresar de forma constante de enemigo en enemigo y de punto a punto.

El diseño del entorno y la sensación de lugar se complementan con una historia mucho más destacada y una nueva perspectiva de la historia del universo de Doom . Se hace mucho más hincapié en las cinemáticas y una narrativa más inmersiva que en las simples entradas del códice escritas, como escuchar conversaciones por radio entre PNJ (personajes no jugables).

Mechas y dragones, ¡una locura!

Aunque elogiaremos el combate y la ambientación de Doom: The Dark Ages, salimos de este preview con las cejas levantadas por otras dos partes del juego.

Primero, el tiempo que pasamos jugando con un enorme mecha conocido como el Titán Atlán fue, lamentablemente, demasiado corto como para ofrecerme una visión completa. La sección era muy lineal y estaba muy tutorializada, y el combate se desarrollaba completamente dentro de ambos límites.

El movimiento y el combate del Titán tienen una gran fuerza, lo cual se refleja en su sensación general, pero tengo curiosidad por ver qué tan prominente es esto y cómo se implementa en la versión completa. Si bien presenta algunas similitudes, me parece un poco alejado del combate principal del Doom Slayer.

Aunque la sección de Atlan fue casi demasiado corta para juzgarla por completo, aún no nos convence la sección de dragones voladores de Doom: The Dark Ages. Algo no era propio de Doom. Incluso ver al Doom Slayer subirse a un dragón parecía un poco raro, como un jugador de fútbol americano con protecciones completas subiéndose a la bici de un niño (aunque el dragón es un poco más grande, claro).

La acción y el combate fueron bastante guiados, una vez más, pero las armas integradas resultaron bastante decepcionantes. Parecía una pistola débil, y el apuntado de los objetivos era demasiado brusco y brusco. Esquivar los proyectiles también se sentía muy extraño: los disparos venían de un lado y nuestro dragón los esquivaba por otro, sin que la dirección importara en absoluto.

Esto se ve atenuado de alguna manera por el vuelo decente del dragón, con la bestia capaz de impulsarse rápidamente a través de cavernas y ascender y descender suavemente, pero también girar en un instante.

Sin embargo, la jugabilidad general de la sección también era buena y estaba bien equilibrada: tras destruir las defensas de un barco contra el dragón, tuve que subir a bordo a pie para desactivarlo. Tuve que repetirlo varias veces, añadiendo alguna variación bien lograda.

Si bien la idea de los desarrolladores de Doom de intentar algo nuevo con estas ideas es loable, salimos de la vista previa sintiéndonos como si hubiéramos deseado haber tenido más tiempo de Doom Slayer que el combate demasiado rápido contra dragones y los grandes mechas.

Queremos más del Doom Guy

En general, el tiempo que pasamos jugando nos dejó con ganas de más. Lo mejor es esta nueva versión de Doom Slayer, con una sierra/escudo genial, y solo por eso estamos deseando volver a ponernos el traje.

La acción momento a momento, pelear cuando estás en el meollo del asunto, decidir en un nanosegundo si lanzar el escudo o parar un ataque, si enfrentarte a un gran enemigo mano a mano o esquivarlo y atacarlo con un arma increíble es simplemente Doom en su mejor momento sangriento y brillante.