"Lo sacaron de contexto!: Director de la película de Minecraft responde a críticas visuales de la cinta, por parte de fanáticos

El director de A Minecraft Moviue ha defendido sus efectos visuales en medio de feroces críticas de los fanáticos.

La gente ha reaccionado negativamente al estilo artístico de la película en varios tráilers.

Jared Hess dijo que las audiencias de las pruebas de detección respondieron de manera más positiva a su apariencia.

Jared Hess ha lanzado una férrea defensa del aspecto visual de A Minecraft Movie tras las feroces críticas de los fans sobre su estilo artístico.

En declaraciones exclusivas a TechRadar, Hess admitió que siempre le preocupó que la película híbrida de acción real y animación corriera el riesgo de tener su propio "momento Ugly Sonic".

El incidente al que se refiere, por supuesto, es la revelación, que provocó una pesadilla, de un Sonic the Hedgehog con aspecto humanoide en el primer tráiler de la primera película de la mascota de Sega. Siguió una reacción violenta, y después de que Paramount Pictures entrara en razón y se apresurara a corregir el aspecto de Sonic en su debut en la gran pantalla, los fans de Blue Blur quedaron mucho más satisfechos con el resultado final.

Los fanáticos de Minecraft formaron una multitud en línea después de que se lanzó el primer avance de A Minecraft Movie (Image credit: Warner Bros. Pictures/Mojang Studios)

Tras el lanzamiento del primer avance de A Minecraft Movie en septiembre de 2024 , una campaña de fans igualmente feroz para revisar las horribles imágenes de la película producida por Warner Bros. ganó rápidamente fuerza en línea.

De hecho, algunos fans veteranos del videojuego más vendido del mundo se encargaron de corregir su estilo artístico. Numerosos vídeos creados por fans, incluyendo los del usuario de X/Twitter Alumio y el usuario de Reddit JustinIsNotWeird , rehicieron el avance con el característico pixel art de la franquicia.

Desafortunadamente, las peticiones de los fans de Minecraft para modificar la estética de la película no fueron escuchadas. Ahora, Hess explicó por qué no se revisaron las imágenes de "Una Película de Minecraft " en los siete meses transcurridos entre el lanzamiento del primer tráiler y el estreno de una de las nuevas películas de 2025, el 4 de abril.

No, mátalo con fuego, gracias. (Image credit: Warner Bros. Pictures/Mojang Studios)

"Sabes, es muy gracioso porque, desde que me uní a este proyecto, la gente no paraba de decir: 'Oye, tenemos que evitar un momento como el de Ugly Sonic'", me dijo Hess. "Era algo de lo que hablábamos constantemente.

Y luego, cuando salió el primer avance, había muchísimas cosas fuera de contexto. Los avances suelen ser cortos y te bombardean visualmente con contenido sin mucho contexto.

La gente seguía diciendo: "Oye, tenemos que evitar un momento Ugly Sonic" Jared Hess, director de "Una película de Minecraft"

"Que conste que había mucho material [en el avance] sin terminar", continuó Hess. "Muchos tráilers dan la impresión de una película incompleta. Aún quedan meses de trabajo, así que, cuando recibimos esas reacciones, dijimos: 'Ah, esa [reacción negativa] es algo que tenemos que gestionar'".

Pero teníamos muchísima fe en la película que estábamos haciendo. Empezamos a proyectarla y, por las reacciones del público, sabíamos que íbamos por buen camino. Es una locura ser cineasta, ya que, incluso en las proyecciones de prueba, aún quedan tomas de efectos visuales sin terminar, así que le estás pidiendo al público que use su imaginación mientras la ve.

Es increíble verlo una vez terminado y ver todo el trabajo invertido para dar vida a este mundo. Poder compartirlo con la gente y verlos disfrutarlo y pasárselo en grande es un sueño hecho realidad para cualquier cineasta.

