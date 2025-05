Marvel revela el primer tráiler de la serie de Ironheart, pero su rumoreado formato episódico me tiene preocupado

Finalmente se publicó el primer tráiler de Ironheart

La próxima serie de televisión de acción real de Marvel debutará en Disney+ a finales de junio

Hay rumores de que tendrá un formato de estreno por episodios único, aunque preocupante.

¡Por fin tenemos el primer tráiler de la esperada serie "Ironheart", aunque la incertidumbre por su calendario de episodios permanece.

El teaser, que puedes ver a continuación, llega poco más de un mes antes de que Ironheart aterrice en Disney+. Anteriormente supimos que la fecha oficial de lanzamiento de Ironheart era octubre de 2024, y que la serie se emitiría el 24 de junio en Estados Unidos y el 25 de junio en el Reino Unido y Australia (Nota: Ironheart también se estrenará en estas fechas en otros países y territorios).

El tráiler confirma un par de rumores que han circulado por Internet en los últimos meses. El principal, sin embargo, es que la Riri Williams de Dominique Thorne formará equipo inicialmente con The Hood, un antagonista de la magia negra interpretado por Anthony Ramos, para ayudarla a crear un supertraje "icónico" que rivalice con el de Iron Man de Tony Stark.

Sin embargo, dadas las moralmente cuestionables payasadas del Encapuchado, que se muestran a lo largo del metraje, parece que Williams acabará enfrentándose a él y a sus secuaces. Parece que recibirá algo más que ayuda del Joe McGillicuddy de Alden Ehrenreich, que tiene que ser un nombre falso, ¿no? Nadie se pasearía por las calles de Chicago con un apellido así.

Antes de la presentación del tráiler, las únicas imágenes que habíamos visto eran cortesía del vídeo de celebración del 85 cumpleaños de Marvel el pasado mes de agosto y una featurette detrás de las cámaras de Ironheart que se publicó ayer (13 de mayo) para crear expectación ante la llegada del tráiler oficial.

Ryan Coogler, director de Black Panther y Black Panther: Wakanda para siempre, forma parte del equipo de producción ejecutiva de Ironheart, que incluye al jefe de televisión de Marvel, Brad Winderbaum. Chinaka Hodge, de Snowpiercer, es la guionista, directora y productora ejecutiva.

Por qué me preocupa la supuesta estructura episódica de Ironheart

El proyecto independiente de Ironheart para el MCU se ha hecho esperar (Image credit: Marvel Studios/Disney+)

Por muy intrigante que parezca y suene la historia basada en la ciencia frente a la magia de Ironheart, me preocupan las especulaciones sobre cómo se estrenarán sus episodios.

Ayer, Marvel reveló que Ironheart tendría un estreno de tres episodios, lo que normalmente sería sorprendente por sí mismo. Ninguna otra serie de televisión de Marvel se ha estrenado antes en Disney+, también conocido como uno de los mejores servicios de streaming del mundo, con tres episodios. De hecho, la segunda temporada de Andor, la serie de Star Wars aclamada por la crítica y cuyas dos temporadas han terminado hoy (14 de mayo), es la única otra serie en la que puedo pensar que haya debutado en Disney+ con tres episodios.

Mi principal preocupación, sin embargo, se refiere al estreno de los otros tres capítulos de Ironheart.

Según Nexus Point News, que ya tiene experiencia en revelar información antes de tiempo, los episodios cuarto, quinto y sexto de esta serie del Universo Cinematográfico Marvel (MCU) no se estrenarán individualmente semana a semana. De hecho, el medio sugiere que se estrenarán el mismo día, una semana después del estreno de Ironheart. Por ejemplo, el 1 de julio en Estados Unidos y el 2 de julio en el Reino Unido y Australia.

Se espera que "The Hood" de Anthony Ramos sea uno de los principales antagonistas de la serie de televisión (Image credit: Marvel Studios/Disney+)

Disney y Marvel aún no han confirmado que esto vaya a ser así, por lo que las tres entradas finales de Ironheart podrían llegar semanalmente tras su estreno.

Si el informe de Nexus Point News es cierto, ¿por qué querrían Disney y Marvel apresurar el estreno de Ironheart? No puede ser porque otras series muy esperadas, como Alien: Earth, se estrenan al mismo tiempo. Dicha serie no llega hasta el 13 de agosto. Mientras tanto, la cuarta temporada de The Bear se estrenará íntegramente el 26 de junio, por lo que es probable que no canibalice la audiencia de Ironheart.

Para mí, hay dos factores potenciales en juego. El primero es que Ironheart no cumpla las expectativas de Disney y Marvel. Si no están contentos con su calidad o les preocupa su rendimiento, estrenar los seis episodios seguidos garantizaría que la serie no sufriera grandes caídas de audiencia semanales. Pero si están tan preocupados, ¿por qué no lanzan toda la serie de una vez, como hicieron con Echo?

La otra posibilidad tiene que ver con el tiempo que Ironheart lleva en desarrollo.

Inicialmente concebida como una película, se rediseñó como serie de televisión antes de que la Williams de Thorne debutara en acción real en Wakanda Forever en 2022. Para aprovechar su potencial popularidad a raíz de esa película, Ironheart se rodaría con el objetivo de estrenarse poco después de Black Panther 2.

Han pasado dos años y medio desde la llegada de Wakanda Forever, y está claro que eso no ha sucedido. Dados los aparentes problemas de desarrollo que ha tenido, el lanzamiento en dos partes de Ironheart parece ser la forma que tienen Disney y Marvel de ponerla a disposición de los suscriptores de Disney+ lo antes posible. Una vez más, ¿por qué no lanzarla completa si ese es el objetivo?

Cualquiera que sea la razón (de nuevo, si las fuentes de Nexus son creíbles), el hecho de que Ironheart se publique con prisas me preocupa mucho. Espero que mis suposiciones sobre el proyecto final de la Fase 5 de Marvel sean erróneas. Pero, si Marvel confirma que los otros tres episodios se emitirán el mismo día, desconfiaría enormemente del formato de estreno truncado de Ironheart, y no podría evitar la sensación de que la serie está siendo proverbialmente arrojada a los lobos.