Una de mis atracciones favoritas de Disney World va a recibir una importante actualización tecnológica, y he podido echarle un vistazo

¿Sabías que este año la película original de Toy Story cumple 30 años? Así como lo lees, por ello, no hay mejor momento para que una de sus atracciones más emblemáticas tendrá una importante remodelación en Disney World.

Confirmado en marzo de 2025, Buzz Lightyear's Space Ranger Spin, ubicado en Tomorrowland, en Magic Kingdom, en el complejo turístico de Orlando, Florida, está siendo sometido a una importante renovación.

¿El objetivo? Una mayor inmersión y un aumento del nivel de diversión. La atracción ya permite subir a un vehículo, girarlo y unirse al Star Command en la lucha contra Zurg. Desde su inauguración, los visitantes han utilizado pistolas integradas para disparar a una variedad de objetivos, pero las próximas actualizaciones llevarán las cosas a un nivel superior. Disney anunció en primavera que las pistolas serían extraíbles en lugar de fijas, y que los discos objetivo se rediseñarían por completo.

En un evento mediático de Disney World a finales de julio, pudimos echar un primer vistazo a la nueva experiencia, probando los blásters actualizados y siendo de los primeros en ver los nuevos vehículos de la atracción.

Ya estaba emocionado por los cambios que se avecinaban en una de mis atracciones favoritas, pero después de probarlos, estoy convencido: Disney está utilizando la tecnología práctica de la forma más inteligente posible para aumentar la inmersión.

Como hemos visto en proyectos recientes como el Haunted Mansion Parlor en el barco Disney Treasure o el audio-animatronic de Walt Disney en Disneyland, el objetivo final de Disney no se limita a las especificaciones y el rendimiento.

Tomemos como ejemplo los nuevos blásters. Pude manejar una versión de preproducción y las mejoras son evidentes. Son más ergonómicos, con un diseño más pequeño que ahora permite moverse libremente en cualquier dirección. Eso significa que puedes apuntar donde quieras sin girar todo el vehículo, lo que debería ser una gran ventaja para la precisión. Antes, estos blásters estaban atornillados y no se podían levantar, solo se podían mover hacia la izquierda, la derecha, arriba o abajo.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

(Image credit: Future/Jacob Krol)

También hay otras mejoras: la tecnología háptica integrada proporciona retroalimentación cuando se alcanza un objetivo, los LED se iluminan al apretar el gatillo en la parte delantera y trasera, y cada bláster de un vehículo tiene ahora su propio color para facilitar su identificación. Se puede elegir entre rojo o verde, y los objetivos también se transforman con este tono. Como alguien que antes perdía la cuenta de sus disparos en un mar de LED rojos, esto supone una gran mejora.

Imágen 1 de 2 (Crédito de la imagen: Future/Jacob Krol) (Crédito de la imagen: Future/Jacob Krol)

Los objetivos también están cambiando. En lugar de los discos luminosos originales, las nuevas versiones cuentan con pantallas LED circulares con elementos físicos. La conocida «Z» amarilla y naranja de Zurg se mantiene, pero el fondo ahora es dinámico, con efectos hiperespaciales animados, y existe la posibilidad de superponer imágenes temáticas. Como es de esperar, si se da en el blanco, el objetivo reacciona con efectos visuales, sonidos y retroalimentación del bláster perfectamente sincronizados.

Disney también ha presentado los vehículos rediseñados, inspirados en el traje de Space Ranger de Buzz Lightyear. Son más estrechos, pero siguen teniendo capacidad para dos pasajeros.

Imágen 1 de 2 (Crédito de la imagen: Jacob Krol/Future) (Crédito de la imagen: Future/Jacob Krol)

Y sí, el sistema de puntuación también se está renovando. Las antiguas pantallas LED con un límite de 999 999 para el estatus de «Héroe Galáctico» se están sustituyendo por pantallas que registrarán puntuaciones mucho más altas.

Aunque no pude sentarme en el vehículo actualizado ni ver las nuevas pantallas en acción, creo que son la guinda del pastel de la experiencia general. Los blásters mejorados se manejan mucho mejor, y la libertad de quitar el soporte debería ampliar considerablemente el número de objetivos que se pueden alcanzar, además de aumentar la competencia.

Las mejoras tecnológicas bajo el capó, que incluyen motores hápticos, un gatillo más suave y LED integrados, junto con los discos de objetivos rediseñados, realmente llevan esta atracción a la era moderna. Estoy deseando probar la versión completa cuando se estrene en 2026.

Una vez que Disney World confirme la fecha de apertura, compartiremos la información. También esperamos con interés la nueva escena prometida, esencialmente las imágenes que se verán a lo largo del recorrido, y el debut de un nuevo animatrónico que Imagineering ha estado desarrollando.

Mientras tanto, a la espera de la inauguración oficial, puedes volver a ver Toy Story en Disney+, uno de los mejores servicios de streaming que existen. Quién sabe, tal vez el día del lanzamiento se publique un vídeo con la perspectiva completa del recorrido.