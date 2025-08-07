El nuevo servicio de streaming económico de Roku, Howdy, se ha lanzado en Estados Unidos, pero por ahora solo es accesible a través de la plataforma Roku

Roku ha lanzado un nuevo servicio de streaming de pago.

Howdy está disponible desde el 5 de agosto de 2025 en Estados Unidos.

Cuesta 2,99 dólares al mes y, por ahora, solo se puede acceder a él a través de la plataforma Roku.

¿Más de 10,000 horas de películas y programas de televisión por solo 2.99 dólares al mes? Así como lo lees y todo gracias al nuevo servicio de streaming sin anuncios de Roku.

El nuevo servicio está disponible en Estados Unidos desde el 5 de agosto de 2025 y, aunque Roku opera su servicio de streaming gratuito con publicidad (FAST), The Roku Channel, en otras regiones del mundo, aún no está claro si la versión sin anuncios se lanzará en otros lugares.

El nuevo servicio de streaming «cuesta menos que una taza de café», afirmó el fundador y director ejecutivo de Roku, Anthony Wood, en un comunicado junto con el anuncio, en el que también aclaró que, aunque es más barato que Netflix, Disney+ y otros competidores, está «diseñado para complementar, no para competir con, los servicios premium».

A pesar de los comentarios de Wood, el precio agresivamente barato de la plataforma sin anuncios significa que, técnicamente, sí compite con los mejores servicios de streaming. Con contenido de Lionsgate, Warner Bros. Discovery y FilmRise, junto con títulos seleccionados de Roku Original, el nuevo servicio tiene una oferta competitiva a un precio atractivo.

Por supuesto, muchos aún pueden acceder a The Roku Channel para ver canales de televisión en vivo y su biblioteca de películas y programas a la carta a través de dispositivos compatibles con Roku o la aplicación o el sitio web de Roku. Como uno de los mejores servicios de streaming gratuitos, es uno de los servicios FAST más populares que existen. Pero Howdy ofrece una forma de acceder a este mismo contenido y más sin tener que soportar anuncios.

Cómo ver películas y programas en Howdy

Howdy estará disponible en la plataforma Roku desde su lanzamiento, lo que significa que si tienes uno de los mejores dispositivos de streaming o una de las mejores TVs que usen el sistema operativo de Roku, podrás acceder al nuevo servicio.

Roku ha dicho que planea lanzar el servicio en móviles y otras plataformas en un “futuro cercano”, aunque no ha especificado exactamente cuándo, por lo que por ahora solo estará disponible en dispositivos seleccionados.

Aún no he podido probar el servicio personalmente para confirmar qué contenido está disponible, pero Roku ha mencionado que el catálogo de Howdy incluirá contenido original, así como películas y series de Lionsgate, Warner Bros. Discovery y FilmRise.

Entre los títulos mencionados están Mad Max: Fury Road, que solo se puede ver en streaming a través de Netflix en EE.UU., y The Blind Side, que actualmente no está disponible en ningún servicio de streaming. Roku también dijo que series como Weeds y Kids in the Hall estarán disponibles en Howdy —ambas están disponibles actualmente en The Roku Channel.

No está claro si más títulos de su servicio FAST migrarán a Howdy, pero tendría sentido, considerando que este nuevo servicio permite ver películas y series sin anuncios.

Roku también señaló que el catálogo de Howdy incluirá “rom-coms icónicas, dramas médicos, comedias de los 90, clásicos reconfortantes y más”, así que podemos esperar una mezcla variada de géneros.

Solo podrás acceder a Howdy pagando una suscripción al servicio, ya que Roku ha confirmado que no habrá promociones de introducción ni periodos de prueba gratuitos, aunque podrás cancelar en cualquier momento si decides que no es lo que estás buscando.