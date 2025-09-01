5 grandes anuncios de Disney en la D23 Expo 2025: Avengers: Doomsday, Toy Story 5, The Mandalorian y Grogu, y mucho más

Toy Story 5, Zootopia 2, The Mandalorian y Grogu fueron algunos de los anuncios más importantes realizados en la D23 2025.

¿Te perdiste la D23? No te preocupes, a continuación las principales novedades de Disney, Marvel, Pixar y Star Wars.

Se avecinan grandes secuelas y, aunque algunas de ellas aún tardarán en llegar, está claro que Disney nos tiene preparadas muchas sorpresas para los próximos meses.

Aunque la mayoría de los anuncios se referían a nuevas películas que se estrenarán dentro de unos años, el año que viene y en adelante habrá muchas novedades en uno de los mejores servicios de streaming. Estos son cinco de los anuncios más importantes de la D23 de este año.

Algunas de las películas más importantes de Disney tendrán secuelas

Ice Age: Boiling Point was just announced at Destination @DisneyD23! Coming to theaters on February 5, 2027, the newest adventure takes the herd to visit never-before-seen corners of the treacherous Lost World! #DestinationD23 pic.twitter.com/5MYYnPAtlfAugust 30, 2025

Cinco años después de la película derivada de Ice Age, Adventures of Buck Wild, tendremos una nueva entrega de la querida serie animada. Ice Age: Boiling Point se anunció en la D23, donde se confirmó que su fecha de estreno está prevista para el 5 de febrero de 2027. La sinopsis oficial promete: «una loca aventura llena de dinosaurios y lava que lleva a Manny, Sid, Diego, Ellie, Scrat y al resto de la manada a visitar rincones nunca antes vistos del traicionero Mundo Perdido». Ray Romano, John Leguizamo, Denis Leary, Simon Pegg y Queen Latifah volverán a interpretar sus papeles como Manny, Sid, Diego, Buck y Ellie.

Por otra parte, en la lista de Disney, Zootopia 2 recibió importantes novedades antes de su fecha de estreno, el 26 de noviembre de 2025. Yvette Nicole Brown y Patrick Warburton se han unido al reparto de la secuela animada, y los fans pudieron disfrutar de algunos clips exclusivos en la exposición.

Aclaremos ese rumor sobre Avengers: Doomsday

#AvengersDoomsday. Now in production. pic.twitter.com/P0odVU7vaGMarch 26, 2025

Con todo el revuelo que ha causado Avengers: Doomsday, no es de extrañar que los fans estén ansiosos por obtener información. Pero, según The Independent, la secuela de Marvel fue objeto de filtraciones falsas.

Según su informe: «Marvel estrenó un tráiler de la nueva película en la convención D23 de Disney el domingo (31 de agosto). Sin embargo, a continuación aparecieron numerosas imágenes retocadas con Photoshop que insinuaban anuncios falsos y citas inventadas de metraje inexistente que se compartieron en las redes sociales.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

La presentación que se publicó estaba llena de citas antiguas de películas anteriores del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) y mostraba una grabación detrás de cámaras de los directores de la película, los hermanos Russo, trabajando duro». Así que los fans pudieron echar un vistazo a la próxima película en la D23, pero hay que tener en cuenta que hay bulos circulando.

Pixar ha dado una actualización sobre Toy Story 5 y ya estoy emocionado

First look at Smarty Pants in ‘TOY STORY 5’Described as a potty training toy voiced by Conan O’Brien.(📸: @TheDBCPod) pic.twitter.com/HAZJNeHcvgAugust 30, 2025

Toy Story 5 llegará el próximo año, el 19 de junio, y los fans pudieron disfrutar de un adelanto del próximo capítulo en la D23. Para muchos de nosotros, Toy Story fue una parte muy importante de nuestra infancia y estamos emocionados con la cuenta atrás para la nueva entrega.

Se presentó por primera vez al personaje de Conan O'Brien, Smarty Pants, así como detalles exclusivos de la historia y un primer vistazo a los tres primeros minutos de la película. El tema de la nueva película se ha adelantado como «Toy Meets Tech» (Los juguetes se encuentran con la tecnología). En la secuela, Buzz, Woody, Jessie y el resto de la pandilla se enfrentan a un reto cuando descubren lo que obsesiona a los niños de hoy en día: ¡la electrónica!

Además, se dieron novedades sobre Los Increíbles 3 y Coco 2, pero aún queda mucho tiempo para verlas, ya que su estreno está previsto para 2028.

Por último, se ha mostrado un adelanto de Hoppers, una nueva película animada que sigue a un castor robótico que intenta frustrar el plan de una empresa constructora para destruir el hábitat animal local. La película se estrenará el 6 de marzo de 2026.

The Mandalorian y Grogu mostraron un clip de Mando actuando como Darth Vader

The Mandalorian and Grogu! We have an exclusive clip! #DestinationD23 pic.twitter.com/CjjfbbCmy7August 30, 2025

The Mandalorian and Grogu se estrenará en cines el 22 de mayo de 2026, y se ha mostrado un clip en la D23.

Según los informes, el clip mostraba a Mando, interpretado por Pedro Pascal, actuando como Darth Vader, además de la ternura de Grogu, que, seamos sinceros, hará que los fans hagan fila para verlo.

Después de ver el clip, IGN dijo: "Las imágenes comienzan con un grupo de Snowtroopers preparándose para defenderse de una amenaza que pronto descubrimos que es Din Djarin. Este utiliza todo tipo de herramientas para acabar con todos con facilidad, desde su lanzallamas hasta cuchillos, pasando por un bláster y mucho más. Fue una escena muy emocionante que se parecía mucho a la icónica escena de Rogue One".

Se confirmó el Ultimate Disney Fan Event 2026

The Ultimate Disney Fan Event returns to Anaheim, CA in August 2026! #D23 pic.twitter.com/UjSWiRKIEQAugust 30, 2025

Por último, Disney ha anunciado las fechas para la edición de 2026 del D23: The Ultimate Disney Fan Event, que se celebrará del 14 al 16 de agosto en el Centro de Convenciones de Anaheim y el Honda Center de California.

D23 ha descrito el evento como «una experiencia única para los fans, de varios días de duración, en la que se mostrará lo mejor de la narrativa creativa y la innovación de todos los mundos de Disney».

«El D23: The Ultimate Disney Fan Event 2026 será más amplio y envolvente que nunca, con tres días repletos de presentaciones llenas de estrellas y narradores, avances y momentos detrás de cámaras, actuaciones emocionantes, compras, sorpresas y mucho más».