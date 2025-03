Malcolm in the Middle se renueva en Disney+ y la serie reúne a su reparto: aquí los personajes que regresan

Malcolm in the Middle regresará muy pronto, pero ¿qué personajes regresan? Aquí todos los detalles.

La serie de cuatro episodios es obra del creador de la serie original, Linwood Boomer, y retomará la historia de Malcolm y el resto de la familia veinte años después de su última aparición en nuestras pantallas.

Para los no iniciados, Malcolm in the Middle, que originalmente se emitió durante siete temporadas - 151 episodios - en Fox en EE.UU. de 2000 a 2006, seguía al niño prodigio Malcolm (Frankie Muniz) y a su familia de clase trabajadora, a menudo disfuncional y siempre cariñosa, incluyendo a sus padres Lois (Jane Kaczmarek) y Hal (Bryan Cranston). Mientras la familia cometía una tontería tras otra, Malcolm rompía a menudo la cuarta pared para hacer comentarios sarcásticos al público.

En la nueva minitemporada, «Malcolm y su hija se ven arrastrados al caos familiar cuando Hal y Lois exigen su presencia para la fiesta de su 40 aniversario de boda». Suena como un gancho perfecto para un corto, pero esperemos que dulce, regreso al universo de Malcolm, sobre todo porque el corazón de la serie original era la relación del personaje titular con el sufrido Hal de Cranston, por lo que será interesante ver al personaje de Muniz en el reverso de esa dinámica, lidiando con la paternidad él mismo.

¿Quién vuelve a Malcolm in the Middle?

Del elenco original, se confirmó que Frankie Muniz, Bryan Cranston y Jane Kaczmarek regresarían a sus respectivos roles cuando se anunció el regreso de la serie, y ahora Variety ha confirmado que más caras familiares se unirán nuevamente al elenco, con Christopher Masterson y Justin Berfield interpretando nuevamente a los hermanos mayores de Malcolm, Francis y Reese.

Sin embargo, los hermanos menores de Malcolm, Dewey y Jamie, han sido recasteados, con Caleb Ellsworth-Clark y Anthony Timpano tomando los roles. Ningún reemplazo resulta ser una gran sorpresa, ya que el actor original de Dewey, Erik Per Sullivan, dejó la actuación después de la conclusión del programa, y Jamie – quien fue introducido en la cuarta temporada – todavía era un niño pequeño cuando terminó la serie.

Mientras tanto, el regreso de la serie introducirá un quinto hermano con el que Malcolm tendrá que lidiar, ya que se ha confirmado que, después de la serie, Lois y Hal finalmente tuvieron una hija, Kelly, quien será interpretada en los nuevos episodios por Vaughn Murrae. Otras noticias de casting revelan que Keeley Karsten interpretará a Leah, la hija de Malcolm, mientras que Kiana Madeira interpretará a su novia, Tristan.

Estamos ansiosos por volver a ver a Malcolm y su pandilla, y la confirmación de que una gran cantidad de caras familiares regresarán nos tiene muy emocionados por el regreso de Malcolm in the Middle en uno de los mejores servicios de streaming. Si estás en Estados Unidos, asegúrate de revisar la oferta del paquete de Disney+ a continuación antes de que expire para ahorrar en tu próxima suscripción.