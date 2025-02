¿Cuándo estará disponible Capitán América: Brave New World en Disney+?

¡La espera finalmente terminó! Capitán América: Brave New World llegó a todos los cines del mundo. Pero, ¿cuándo podremos disfrutarla en la popular plataforma Disney+? A continuación la respuesta.

Efectivamente, la última película de Marvel ha despegado en los cines a partir de hoy (14 de febrero) pero, si no estás planeando verla en la pantalla más grande posible, querrás saber cuándo podría llegar al principal servicio de streaming de Disney.

Ahora mismo, no puedo decirte cuándo se estrenará en uno de los mejores servicios de streaming del mundo. Sin embargo, puedo utilizar algunas de las fechas de lanzamiento de sus predecesores en Disney Plus para predecir cuándo podría hacerlo. Antes de seguir leyendo, lee mi crítica de Capitán América: Brave New World para ver si merece la pena verla, además de mi hub de Capitán América: Brave New World y la guía de personajes de Capitán América 4 para conocer más detalles sobre el reparto, la historia, los tráilers y mucho más.

¿Cuándo creemos que se estrenará Capitán América en Disney+?

Como era de esperar, Capitán América 4 aún no tiene fecha de estreno confirmada en Disney Plus. Acaba de estrenarse en los cines de todo el mundo, así que pasará un tiempo antes de que esté disponible para verla en casa. Eso no me impide adivinar cuándo se unirá a sus hermanas del Universo Cinematográfico Marvel (MCU) en la plataforma.

Por lo general, las películas de Marvel suelen incorporarse a la filmoteca de Disney Plus tres o cuatro meses después de su estreno en cines. Por ejemplo, Deadpool y Lobezno se estrenó en el servicio el 12 de noviembre de 2024. Dado que llegó a los cines el 25 de julio de ese año, entre ambas fechas transcurrieron 110 días. Otras películas recientes de Marvel, como Los Maravillas y Guardianes de la Galaxia Vol. 3, también se estrenaron en Disney Plus en un plazo similar.

Confío, pues, en que la próxima aventura del Capi se incorpore al catálogo de la plataforma unos 100 días después de su estreno en cines el 14 de febrero. Si no me equivoco, la película de superhéroes debería llegar a la plataforma a finales de mayo o principios de junio.

Dicho esto, no todas las películas del MCU han seguido el formato del calendario de estrenos. Doctor Strange 2 se unió a Disney Plus solo seis semanas después de llegar a los cines. Por su parte, Viuda Negra se estrenó con fecha y día -es decir, simultáneamente en los cines y en la plataforma de streaming- a mediados de 2021 debido a la pandemia. Es posible, pues, que Brave New World llegue antes o después de lo que he predicho. Sospecho, sin embargo, que su estreno en Disney Plus dependerá de la popularidad que demuestre tener entre los espectadores (y del dinero que gane) en sus primeras semanas en la gran pantalla.

¿Cuánto dura Capitán América: Brave New World?

Capitán América: Un mundo feliz es una de las películas del MCU más cortas de todos los tiempos. De hecho, dura una hora y 58 minutos. Eso incluye la secuencia de créditos finales de la cuarta película del Capitán América, y sus escenas intermedia y post-créditos. Hablando de eso...

¿Cómo Capitán América: Brave New World prepara las futuras películas y series de Marvel?

Para responder a eso, permítanme que les dirija a mi Capitán América: Brave New World. En él, descubrirás cómo termina la película de la Fase 5 de Marvel, y si sus escenas intermedias y/o post-créditos sientan las bases para lo que está por venir en futuros proyectos del MCU, incluyendo Vengadores: Doomsday, que llegará a los cines en mayo de 2026.

¿Necesito una cuenta Disney Plus para ver Capitán América: Brave New World?

Sí, tendrás que suscribirte a Disney Plus para ver Capitán América 4 cuando se estrene en el servicio. En nuestra guía de precios de Disney Plus encontrarás información sobre cómo suscribirte y cuál es el mejor nivel para ti.

Si lo haces, tendrás acceso a los mejores programas y películas de Disney Plus. Algunas de las mejores películas de Marvel de todos los tiempos también aparecen en esta lista, incluidas dos de las tres películas del Capitán América protagonizadas por Chris Evans. Para más detalles sobre esas películas y el MCU en su conjunto, no dejes de leer mi guía sobre cómo ver las películas de Marvel en orden.

Para más información sobre Marvel, lee mis guías sobre las próximas películas y series, como Daredevil: Born Again, Los 4 Fantásticos: Primeros pasos y Spider-Man 4.