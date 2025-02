Moana 2 zarpa hacia el streaming con la fecha de lanzamiento confirmada en Disney+.

Moana 2 llega a Disney+ el 12 de marzo.

La secuela fue un gran éxito en taquilla, recaudando $1,050 millones.

La primera película de Moana es la más transmitida en Disney+.

¡La espera está por terminar! Muy pronto podremos disfrutar de Moana 2 desde la comodidad de nuestro hogar. ¿Cuándo? A partir de este 12 de marzo.

Los fans han estado esperando con ansias la llegada de Moana 2, ya que la Moana original es la película más transmitida en los últimos cinco años, y el regreso del querido personaje de Disney ha sido recibido con mucho entusiasmo. Solo en taquilla, la película fue un gran éxito, ganando $1.05 mil millones frente a su presupuesto de $150 millones.

Curiosamente, Moana 2 no logró ganar un lugar en nuestras listas de las mejores películas de Disney Plus porque no alcanzó el 70% en Rotten Tomatoes. La película tiene un 61%, lo que sigue siendo "fresco", pero no lo suficientemente alto para unirse a algunos de nuestros títulos favoritos. Aún así, ha sido un éxito rotundo a nivel mundial, ¡así que puedes ser el juez de lo que piensas! En mi reseña de Moana 2, elogié la película, pero extrañé un rostro familiar.

¿De qué se trata Moana 2?

Moana 2 | Official Trailer - YouTube Watch On

Tres años después de la primera película, Moana se reúne con el semidiós Maui y forma un equipo para encontrar la isla perdida de Motufetu, donde espera romper su maldición y liberar a su pueblo. Como era de esperar, no se ha despedido de sus aventuras oceánicas, y sigue tan decidida como siempre. Hay caras nuevas y conocidas, y el regreso a la bella isla es bienvenido.

La película iba a ser originalmente una serie de televisión para Disney+, pero parece que la decisión de cambiarla por una película ha sido un gran éxito para la compañía.

Las aventuras de Moana no acaban aquí, ya que hay planes para un remake de acción real de la primera película, en la que Dwayne Johnson retomará su papel de Maui, mientras que Catherine Laga'aia encarnará al personaje titular, tomando el relevo de Auliʻi Cravalho.

También puedes leer