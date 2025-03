Por fin puedes decirle a Disney+ que deje de fastidiarte con esa terrible serie de Marvel que te arrepientes de haber empezado

Sin duda, soy un amante de las plataformas de streaming como Disney+, ya sea para volver a ver películas originales, clásicas o nuevas integraciones, sin embargo, también hay ocasiones en las que abandonó series a medio episodio, lo que genera una lista bastante amplia en "Seguir viendo", sin ningún orden en particular.

También significa que cuando empiezo una nueva serie -tal vez la última de Marvel- y acabo odiándola, lamentablemente se queda ahí. Pero no será así por mucho tiempo: Disney+ está respondiendo a nuestras plegarias colectivas y nos permitirá editar la lista para eliminar ese programa.

Ese lamentable stream pronto no será más que un mal recuerdo, y no perseguirá tus nuevos esfuerzos de contenido en streaming.

