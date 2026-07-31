Disney+ acaba de perder la compatibilidad con 4K y todo el soporte HDR en algunas partes de Europa, así que uno se pregunta cuál es el sentido de una suscripción Premium
¿Qué pasa cuando pagas un extra por 4K y HDR y tu proveedor de streaming deja de ofrecerlo?
- Los suscriptores de Disney+ en algunos países europeos han perdido la compatibilidad con 4K y HDR, incluyendo tanto el HDR10 básico como Dolby Vision.
- Es muy probable que esto sea consecuencia de una disputa por patentes, que ya había provocado anteriormente que Disney+ perdiera Dolby Vision, pero Disney aún no lo ha confirmado.
- Los clientes Premium están pagando más a cambio de muy pocas ventajas en este momento, pero hasta ahora no se ha dicho nada sobre un reembolso o una compensación.
Hace unos meses, Disney+ eliminó Dolby Vision en algunas partes de Europa después de que un tribunal de patentes fallara en contra de la empresa de entretenimiento, aunque volvió a incorporar Dolby Vision al mes siguiente. Pero ahora hay una eliminación mucho más grave: el 4K y el HDR10 han desaparecido para muchos clientes europeos, al igual que Dolby Vision, y estas son características fundamentales por las que pagas si tienes Disney+ Premium.
Parece tratarse de otro problema relacionado con las patentes. En una declaración a FlatpanelsHD, The Walt Disney Company Nordic & Baltic dijo: «Tras un fallo judicial reciente que afecta la tecnología que utilizamos para ofrecer 4K UHD y HDR, hemos eliminado temporalmente el soporte para 4K UHD y HDR en Disney+. Estamos decepcionados y compartimos la frustración de nuestros clientes. Estamos trabajando arduamente para restablecer el soporte lo más rápido posible».
Aún no sabemos con exactitud qué países se ven afectados, pero no incluye al Reino Unido (ni a EE. UU.); actualizaremos con una lista completa cuando podamos, pero es probable que sean los mismos países afectados por la eliminación de Dolby Vision. La lista de países reportada en ese caso fue: Austria; Bélgica; Alemania; Dinamarca; Finlandia; Francia; Italia; Países Bajos; Portugal; Rumania; Suecia.
Esto no solo es frustrante. Ha eliminado una razón clave para suscribirse al plan Premium más caro (aunque seguirás teniendo Dolby Atmos y la posibilidad de transmitir a cuatro dispositivos).
Pero, aun así, si estás pagando un precio más alto específicamente para pasar de 1080p a 4K HDR, en este momento estás pagando de más para nada; hasta ahora no hay indicios de que se vaya a ofrecer alguna compensación a los clientes.
Quizás todos deberíamos volver al Blu-ray
No es de extrañar que muchos aficionados al cine estén volviendo al Blu-ray. Entre los aumentos de precios, la eliminación digital de títulos que ya se pagaron y problemas externos —como las disputas por patentes que te quitan la calidad de imagen a la que tenías acceso hasta hace dos días—, no es un buen momento para depender exclusivamente del streaming.
Este problema actual no es culpa de Disney. Todos los principales servicios de streaming han sido objeto de demandas por parte de propietarios de patentes que alegan una violación de su propiedad intelectual, y todo indica que este es otro caso similar; de ser así, probablemente se resolverá con relativa rapidez.
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Sin embargo, esto me hace pensar en un panorama más amplio, porque creo que el streaming corre el riesgo de perder aquello que lo hizo tan popular, mientras pagamos precios cada vez más altos por funciones que antes venían incluidas de forma estándar.
En este caso en particular, la pérdida del soporte para 4K y HDR se debe a un problema externo. Pero las opciones de mayor calidad llevan un par de años migrando a los planes más caros, por lo que, a menos que pagues una suscripción premium, ya no obtienes la mejor calidad.
Eso significa que lo que antes era una oferta única para todos ahora es mucho más complejo y más caro cada año. Por ejemplo, en Reino Unido, donde vivo, Disney+ ofrece tres planes y solo uno incluye Dolby Atmos y 4K. Netflix también tiene tres planes y, una vez más, limita el 4K al nivel de suscripción más costoso.
Mi suscripción a Prime Video, que antes no tenía anuncios, ahora está tan saturada de publicidad que la experiencia resulta absurdamente frustrante, al grado de que mis hijos y yo terminamos gritándole a la pantalla. Además, Dolby Vision y Dolby Atmos pasaron a ser funciones de pago hace dos años.
Apuesto a que, si estás leyendo esto, probablemente estés suscrito o uses la versión con anuncios de algún servicio de música en streaming; son tan convenientes que buscar canciones pirateadas implica más esfuerzo del que vale la pena. Pero ¿se puede decir lo mismo de las plataformas de streaming de películas y series?
No apoyo la piratería de ninguna manera. Pero como alguien que ha cubierto la piratería digital desde los tiempos en que Metallica ni siquiera sabía qué era Napster, he visto cómo la piratería ha aumentado y disminuido tanto en la música como en el cine. Y está muy claro que, por mucho dinero que inviertas o por muchos abogados que contrates, no puedes detener la piratería digital. Lo que sí puedes hacer —y eso fue precisamente lo que hizo Netflix, el pionero del streaming— es ofrecer una alternativa mejor que haga que piratear deje de ser atractivo.
En un mundo donde copias digitales perfectas de películas y series están a solo unos clics de distancia, la única forma de evitar que la gente recurra a la piratería es ofrecer un producto mejor, uno que convenza a los usuarios de pagar por él o, al menos, de aceptar la publicidad que lo financia.
Y, desde mi punto de vista, solo una de las grandes plataformas está haciendo eso: Apple TV+. Lo que me gustaría ver es que los demás servicios siguieran ese ejemplo. Lo que me preocupa —y considero más probable— es que Apple TV+ termine haciendo lo mismo que ellos.