El tráiler de la segunda temporada de Andor anuncia el regreso de Orson Krennic y mucho más... incluyendo ¿un número de baile de Star Wars?

Disney y Lucasfilm lanzaron por fin el primer tráiler de la segunda temporada de Andor

La aclamada serie regresará con su segunda y última temporada el 22 de abril

Su confiado primer teaser está repleto de acción, drama, humor e incluso un aparente número de baile

¿Ya pudieron ver el primer tráiler de la segunda temporada de Andor? Sí su respuesta fue negativa, no se preocupen, aquí les compartiremos algunos detalles que deben conocer del adelanto de la serie, el cual sugiere que nos espere un viaje salvaje.

Publicado hoy (24 de febrero) en el canal de YouTube y en las redes sociales de Star Wars, el teaser de 90 segundos de duración está repleto de imágenes apasionantes. Antes de que me ponga lírico sobre todo lo que muestra, sin embargo, sólo tienes que envolver tus ojos alrededor de ella a continuación. A partir de aquí se desvelan spoilers importantes de la primera temporada de Andor, así que hazlo bajo tu propia responsabilidad.

Aparte de los fragmentos autocomplacientes de diversas reseñas de la primera temporada (no me amarga que no se cite mi reseña de la primera temporada de Andor, de verdad), el tráiler está repleto de revelaciones de personajes y mucha acción explosiva y melodrama.

De hecho, ya sabíamos que el Orson Krennic de Ben Mendelsohn formaría parte del reparto de la segunda temporada de Andor, ya que Mendelsohn había interpretado al personaje en la secuela cinematográfica de la serie de Disney+, anterior al estreno de la serie: Star Wars: Rogue One. Tampoco era un secreto que el androide K-2SO (al que pone voz Alan Tudyk), amigo de Cassian Andor (interpretado por Diego Luna), iba a aparecer, pero es un placer ver a ambos personajes en las primeras imágenes de la segunda temporada.

Hay mucho más que desvelar en el teaser. Hay algunas imágenes de la Estrella de la Muerte en construcción, el personaje titular llevando a cabo numerosas misiones encubiertas para la naciente Alianza Rebelde, y más personajes que regresan de la primera temporada, como Bix Caleen de Adria Arjona, Saw Gerrera de Forrest Whittaker, Dedra Meero de Denise Gough, Syril Karn de Kyle Soller, Luthen Rael de Stellan Skarsgard y Mon Mothma de Genevieve O'Reilly. La aparición de esta última es especialmente interesante, ya que parece estar disfrutando y/o celebrando una lujosa fiesta. ¿Estamos a punto de ver el primer musical o número de baile en la icónica galaxia muy, muy lejana de Lucasfilm? Sería un paso valiente por parte de Disney y Lucasfilm, pero yo no me opondría.

Habrá mucha más información sobre la segunda temporada de Andor en las semanas previas a su estreno confirmado para el 22 de abril. De momento, esta es la sinopsis de la trama: «La segunda temporada continúa la historia de Cassian Andor y la emergente alianza rebelde durante los cuatro años culminantes que condujeron al descubrimiento de la Estrella de la Muerte y a los acontecimientos de Rogue One... La segunda temporada verá cómo se intensifican las relaciones a medida que se acerca el horizonte de la guerra galáctica. Todo el mundo será puesto a prueba y, a medida que aumenten las apuestas, las traiciones, los sacrificios y las agendas en conflicto serán profundas.»

¿Quieres más detalles sobre el regreso de la exitosa serie? Mi guía dedicada a la segunda temporada de Andor está repleta de otros datos (definitivamente no he recurrido a la ayuda de espías Bothan para conseguirlos), incluido el reparto confirmado, otros detalles de la historia y por qué una de las mejores series de Disney+ no tendrá una tercera temporada.

