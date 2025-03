¡Anota la fecha! La actualización de Samsung One UI 7 finalmente se extenderá a sus dispositivos Galaxy más antiguos

Tenemos más detalles sobre el despliegue de One UI 7

La actualización del Galaxy S23 debería aparecer en torno al 17 de abril

Las fechas pueden variar en función de tu ubicación

Hasta ahora no se sabía cuándo llegaría One UI 7 (la versión de Samsung de Android 15) a los dispositivos Galaxy más allá de la serie Samsung Galaxy S25, pero Samsung ha aclarado un poco el asunto.

Lo último que supimos fue que One UI 7 empezaría a desplegarse el lunes 7 de abril, con los teléfonos Samsung Galaxy S24, además del Galaxy Z Fold 6 y el Galaxy Z Flip 6, los primeros de la fila (esos fueron los teléfonos insignia que Samsung lanzó en 2024).

Ahora, por cortesía de Samsung Czechia (vía SamMobile), parece que podemos esperar que la actualización de software aparezca en el Samsung Galaxy S24 FE, los teléfonos Samsung Galaxy S23, el Galaxy Z Fold 5 y el Galaxy Z Flip 5 a partir del jueves 17 de abril.

El comunicado de prensa (a través de Google Translate) también dice que el Galaxy S23 FE y la serie Galaxy S22 recibirán One UI 7 en las «próximas semanas», mientras que el despliegue de la serie Galaxy Tab S10 está previsto para «mediados de abril», y las actualizaciones de Galaxy Tab S9 aparecerán una semana después. Los dispositivos Galaxy Tab S8 deberían empezar a ver el software a finales de abril.

Una larga espera

El Samsung Galaxy S24 es el próximo en recibir One UI 7

Hay que tener en cuenta algunas advertencias: la actualización en la República Checa no comienza hasta el jueves 10 de abril, por lo que las fechas de despliegue en el resto del mundo pueden variar. Además, por lo que sabemos, los comunicados de prensa de Samsung de sus otras salas de prensa internacionales no son tan específicos en lo que respecta a las fechas.

Aun así, nos da una idea más concreta de cuándo van a empezar a aparecer estas actualizaciones de software, y no sería normal que Samsung lanzara las actualizaciones para estos dispositivos más antiguos en la República Checa y en ningún otro lugar.

Ha sido todo un viaje para llegar a este punto, con un montón de retrasos y lanzamientos beta en el camino, y es un recordatorio de que si quieres actualizaciones de Android antes que nadie, necesitas uno de los mejores teléfonos Pixel - los teléfonos Pixel 9 obtuvieron Android 15 en octubre de 2024.

Entre las nuevas características de One UI 7 están la Now Bar, para llevar actualizaciones importantes en tiempo real a la pantalla de bloqueo, y el Now Brief, un resumen de tu día impulsado por IA - aunque Samsung no ha confirmado si todas las características de One UI 7 llegarán a todos los dispositivos.