3 estrenos de Disney Plus que estoy deseando ver en febrero de 2025, incluido el primer programa de televisión de Pixar

Sin duda, una de las ventajas de Disney+ es su gran oferta de películas y series, y lo mejor de todo es que cada mes nos sorprenden con nuevos estrenos. Por ello, después de ver la lista de contenido que llega en febrero a la plataforma me aventure a destacar algunos títulos.

Hay tres nuevos programas de Disney Plus que me han gustado especialmente. Una de ellas es Marvel's Your Friendly Neighborhood Spider-Man, una serie con la que tengo una relación muy difícil. Pero la incorporación de Colman Domingo me ha hecho volver a Marvel. Además de la primera serie de televisión de Pixar, Win or Lose, la nueva serie dramática de Drew Goddard también se ha colado en mi lista (gracias a Kaitlin Olson).

Queda por ver si estos títulos entrarán en mi resumen de streaming para febrero de 2025, pero tengo esperanzas.

Win or Lose

Win or Lose | Official Trailer - YouTube Watch On

Clasificación por edades : TV-PG

: TV-PG Duración : ~20 minutos

: ~20 minutos Creadores : Carrie Hobson y Michael Yates

: Carrie Hobson y Michael Yates Fecha de estreno: 19 de febrero

Como admirador de casi todas las películas de Pixar (Toy Story 2 es mi favorita), Win or Lose es uno de mis estrenos Disney Plus más esperados para febrero de 2025. Pero esta vez es diferente, ya que por fin podremos ver cómo una producción de Pixar se traslada a la pequeña pantalla para una serie de televisión.

A lo largo de ocho episodios, Win or Lose sigue a un equipo de softball de una escuela secundaria que documenta los preparativos de su partido por el campeonato más importante hasta la fecha. Cada episodio se centra en un miembro diferente del equipo, su familia y su papel dentro del equipo para ofrecer una perspectiva diferente cada vez y mostrar su individualidad.

Your Friendly Neighborhood Spiderman

Marvel Animation’s Your Friendly Neighborhood Spider-Man | Official Trailer | Disney+ - YouTube Watch On

Clasificación por edades : N/A

: N/A Duración : ~28 minutos

: ~28 minutos Creador : Jeff Trammell

: Jeff Trammell Fecha de estreno: 5 de febrero (episodios 3-5)

No puedo decir que sea el mayor fan de todo lo relacionado con Marvel (el último largometraje que recuerdo haber visto en el cine fue Dr. Extraño en el Multiverso de la Locura), por lo que he estado fuera de onda durante un tiempo. Pero cuando vi el nombre de Colman Domingo en los créditos de Your Friendly Neighborhood Spiderman y su animación gráfica estilo cómic, levanté la ceja intrigado.

Volviendo al principio de la historia de Peter Parker, la serie cuenta la historia de cómo Parker pasó de ser un estudiante de instituto normal y corriente a convertirse en el héroe local Spiderman. A diferencia de las historias anteriores, esta serie se desarrolla en una línea temporal diferente en la que Norman Osborn (alias el Duende Verde) asume el papel de mentor de Parker en lugar de Tony Stark (Iron Man).

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

High Potential

High Potential (ABC) Trailer HD - Kaitlin Olson series - YouTube Watch On

Clasificación por edades : TV-14

: TV-14 Duración : ~43 minutos

: ~43 minutos Creador : Drew Goddard

: Drew Goddard Fecha de estreno: 6 de febrero (episodio 4)

Conozco a Kaitlin Olson por la irreverente y divertida comedia It's Always Sunny in Philadelphia, que protagoniza junto a su marido y guionista Rob McElhenney (también protagonista de una de las mejores series de Disney Plus, Made in Wrexham). Si Olson puede hacerme reír como Dee, no me cabe duda de que High Potential será un éxito rotundo.

Morgan (Olson) es una madre soltera de tres hijos que trabaja como limpiadora para el Departamento de Policía de Los Ángeles. Con un alto potencial intelectual y un coeficiente intelectual de 160, hace lo impensable cuando ayuda a resolver un crimen imposible al reorganizar las pruebas durante uno de sus turnos. Cuando su talento se hace notar, se une al equipo como asesora.