El nuevo tráiler de la segunda temporada de Andor logró que los fans se hagan preguntas e incluye una llamada al teaser oficial de Rogue One

Lucasfilm publicó el tráiler final de la segunda temporada de Andor

Los fans de Star Wars creen que insinúa una posible aparición de Darth Vader

El teaser también incluye una referencia al tráiler oficial de Rogue One

¿Eres de los que espera con emoción el estreno de la segunda temporada de Andor? De ser así, les tenemos excelentes noticias, pues después de esperar tanto, Lucasfilm nos consintió con dos tráilers seguidos de la serie.

Así es, exactamente un mes (en el momento de la publicación) desde que el primer tráiler de la segunda temporada de Andor hiciera su debut mundial el 24 de febrero, Lucasfilm ha lanzado un último teaser antes del regreso de la serie.

Se trata de un tráiler más cargado de suspense que su predecesor, lo que habla de lo mucho que está en juego a medida que la embrionaria Alianza Rebelde y los principales actores del Imperio Galáctico se posicionan para las batallas que se avecinan.

La duración del tráiler es de 82 segundos, pero hay mucho que descubrir. Por supuesto, hay numerosas escenas y clips del primer tráiler de la segunda temporada de la aclamada serie de Star Wars, pero hay suficiente material nuevo para abrirnos el apetito antes del estreno de la próxima entrega en Disney+.

El tráiler lleva en antena menos de dos horas (una vez más, en el momento de escribir estas líneas), pero hay un fragmento concreto que ha dominado los debates de los fans inmediatamente después de su publicación. En efecto, en el minuto 0:52 se ve a Dedra Meero, uno de los peces gordos de la Seguridad Imperial del Imperio, agarrándose el cuello de la chaqueta, lo que sugiere que está luchando por respirar.

Los devotos de Star Wars no necesitan una segunda invitación para adivinar lo que está pasando. De hecho, como muchos han señalado en un par de hilos de Reddit, parece que Meero está siendo estrangulada por... alguien.

Orson Krennic no es el tipo del que estoy hablando. (Image credit: Lucasfilm/Disney+)

Eso nos lleva a preguntarnos: si Meero está siendo estrangulado, ¿quién es el probable culpable? Sólo hay un individuo que es famoso por exprimir el aire de la garganta de la gente: Darth Vader.

¿Hará el legendario Lord Sith de la franquicia Star Wars un breve cameo en la segunda temporada de Andor? Tal vez. Después de todo, hizo un revelador cameo en una de las mejores series de Disney+, que pronto será la secuela de la película Star Wars: Rogue One, que en realidad se estrenó en 2016, pero que continuará donde termina la historia de la segunda temporada de Andor. Vader está dando vueltas en este punto de la línea temporal de Star Wars, así que no descartaría una aparición del hombre anteriormente conocido como Anakin Skywalker.

Dicho esto, otros fans creen que Meero simplemente está teniendo un ataque de pánico. Esa también es una posibilidad, sobre todo si se produce un suceso muy traumático que la involucre. Cualquiera que haya sufrido un ataque de pánico sabe que puede dejarte sin aliento o dificultarte la respiración, así que quizá sea eso lo que está ocurriendo aquí.

The critically acclaimed series returns for its final season.Don’t miss the three-episode premiere of Andor, streaming April 22 only on @DisneyPlus. pic.twitter.com/D5KyqZ2VMfMarch 24, 2025

Pero estoy divagando. El último tráiler de la segunda temporada de Andor también contiene una ominosa llamada a los tráilers de Rogue One, y no, no me refiero a los numerosos personajes que aparecerán en la segunda temporada y que también aparecen en Rogue One.

De hecho, me refiero a la escalofriante sirena que puede oírse durante los casi 90 segundos de duración de este teaser. Vale, la sirena sólo se oye en el tráiler oficial de Rogue One (en el minuto 1:10, para ser exactos), pero no deja de ser un divertido huevo de Pascua que refuerza aún más los lazos entre Andor y su hermana cinematográfica.

¿Cuándo se estrenará la segunda temporada de Andor? ¿Y quién forma parte de su reparto?

The revolution will be televised in late April (Image credit: Lucasfilm/Disney+)

La fecha de estreno de la segunda temporada de Andor se anunció el pasado mes de septiembre. Se estrenará en Disney+, uno de los mejores servicios de streaming del mundo, el 21 de abril (EE.UU.) y el 22 de abril (Reino Unido, Australia y México). En esas fechas también se estrenará la tercera temporada, así que tendrás mucho que ver el día del estreno.

Los nuevos episodios se emitirán en tres tandas adicionales de tres episodios cada semana. Así, los episodios 4 a 6 se estrenarán el 28 de abril (EE.UU.) y el 29 de abril (Reino Unido y Australia), y así sucesivamente.

En cuanto al reparto, Diego Luna, Stellan Skarsgard, Adria Arjona, Kyle Soller, Genevieve O'Reilly y Denise Gough son sólo seis de las caras que regresan de la primera temporada. Las nuevas incorporaciones al reparto incluyen a Ben Mendehlson, que retoma su papel de Orson Krennic de Rogue One, y Alan Tudyk, que también vuelve como su personaje de Rogue One en K-2SO. Puedes leer más sobre el resto del reparto, así como otros detalles importantes, en mi espacio dedicado a la segunda temporada de Andor.