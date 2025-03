El creador de Star Wars: Andor se posiciona en contra de la IA cancelando sus planes de publicar sus guiones

(Crédito de imagen: Lucasfilm/Disney Plus)

El creador de Star Wars Andor, Tony Gilroy, ha cancelado los planes de publicar los guiones de la serie

Los guiones de la primera temporada iban a salir a la luz, pero la IA es la causa de que no se publiquen

Es parte de una tendencia creciente de los contenidos con los que se están entrenando los modelos de IA

¿Tú qué opinas de la IA en el mundo del entretenimiento? Parece que el creador de Star Wars Andor no está muy convencido, y a continuación te dejamos todos los detalles.

Las empresas de IA harán lo que sea para hacerse con material con el que entrenar modelos de IA; no hay más que ver lo que está ocurriendo con los servicios de streaming de música. Es solo cuestión de tiempo que estas empresas empiecen a apuntar a otras áreas de la industria del entretenimiento, pero el creador de una de las mejores series de Disney Plus ya se está posicionando en contra del inminente reinado de la IA.

Tony Gilroy, el creador de Andor, la serie derivada de Star Wars, ha cancelado sus planes iniciales de publicar los guiones de la primera temporada de la serie por miedo a que su trabajo pueda ser utilizado como material para entrenar modelos de IA. En una entrevista con Collider, Gilroy dijo: «Yo quería hacerlo. Lo hicimos juntos. Es genial. Lo he visto y me ha encantado. La IA es la razón de que no la hagamos».

La decisión de echarse atrás no es fácil para Gilroy, que ya en 2023 anunció sus planes de lanzar una página web en la que mostraría no sólo los elementos escritos de Andor, sino también una selección de arte conceptual.

Sin embargo, a pesar de esta difícil decisión antes del inminente estreno de la segunda temporada de Andor el 22 de abril, está claro que Gilroy está muy preocupado por la amenaza que la IA supone para los individuos creativos, y me alegra ver que más artistas están tomando medidas para protestar por el lugar de la IA en la industria del entretenimiento.

(Image credit: Lucasfilm/Disney)

Lo diré otra vez, estamos presenciando un genocidio cultural

Para la IA, «permiso» es una palabra que deja de existir. Gilroy es sólo una de las muchas figuras preocupadas que han expresado activamente la necesidad de proteger su trabajo en una cultura en la que la IA se infiltra a diario en los servicios de streaming, principalmente por razones de experiencia de usuario. Sin embargo, las películas y los programas de televisión siguen siendo objetivos abiertos para que la IA los robe con fines de entrenamiento.

Aunque figuras notables como Christopher Nolan han pedido restricciones más estrictas para la IA, esta es la primera vez que veo que la amenaza de la IA haga que un guionista tome medidas como esta desde las huelgas del SAG. Pero la IA no ha hecho más que arañar la superficie del cine y la televisión.

La campaña Make It Fair ha presionado al gobierno británico para que garantice la protección de los derechos de los creadores en medio de su amenazadora propuesta sobre la IA.

Un buen ejemplo es el álbum de protesta silencioso «Is This What We Want?» (¿Es esto lo que queremos?), publicado a raíz de una propuesta del gobierno británico que permitía a las empresas de inteligencia artificial utilizar música con derechos de autor para entrenar modelos y algoritmos.

Artistas de la talla de Kate Bush o Annie Lennox se unieron para compilar un álbum silencioso de pistas ambientales de espacios creativos vacíos. Aunque esta iniciativa no conseguirá que el gobierno cambie de opinión sobre la propuesta, sí ha logrado mostrar lo que podría significar para el futuro de la industria musical, al tiempo que ha utilizado los beneficios del streaming para recaudar fondos para organizaciones benéficas dedicadas a la música.

Tanto los guionistas como los músicos deberían poder compartir y publicar su trabajo sin miedo a que se utilice para mejorar los modelos de inteligencia artificial. A algunos nos gusta leer los guiones de nuestras series favoritas.

No me cabe duda de que los desarrolladores de IA acabarán aburriéndose de utilizar los guiones y la música existentes para mejorar los algoritmos y encontrarán la forma de infiltrarse en el proceso creativo.

Aunque ya hay muchos programas de música con IA capaces de crear un ritmo rápido (gracias, Suno), ¿cuánto tiempo pasará antes de que los álbumes de música generados por IA se conviertan en la corriente dominante o de que las películas generadas por IA se conviertan en una realidad?

