Daredevil: Born Again episodio 3 esconde otro huevo de Pascua de Spider-Man a plena vista.

Esta vez, hace referencia a la posible llegada de Miles Morales al MCU.

Aún no sabemos cuándo debutará Morales en la serie de acción real.

¡Atención! Este articulo podría tener spoiler sobre Daredevil: Born Again, la nueva serie de Marvel en Disney+. así que continua bajo tu propio riesgo.

Daredevil: Born Again ha dejado caer la mayor pista hasta ahora de que Marvel se está preparando para llevar a Miles Morales al Universo Cinematográfico Marvel (MCU).

El tercer episodio de la serie de Disney+, titulado «The Hollow in His Hand» (El hueco en su mano), parece contener una sigilosa referencia a Morales que puede que se te haya pasado por alto en el primer visionado. Sin embargo, algunos fans del MCU, entre los que me incluyo, se dieron cuenta de inmediato del huevo de Pascua y, como era de esperar, ha hecho que las lenguas se muevan sobre cuándo Morales podría hacer su debut en acción real como el segundo Spider-Man de la franquicia.

La referencia en cuestión surge cuando Matt Murdock (Charlie Cox) intenta convencer al jurado de que su cliente, Héctor Ayala (el fallecido Kamar de los Reyes), es inocente de los cargos que se le imputan. Recordemos que Ayala está siendo juzgado por el presunto asesinato del agente de policía de Nueva York (NYPD) Shanahan en el segundo episodio de la Fase 5 de la serie de televisión de Marvel.

Durante esta escena, Murdock menciona los nombres de otros detectives de la policía de Nueva York que, según sus informes escritos, pueden dar fe del buen carácter de Ayala. Y es que Ayala ha rescatado a muchos neoyorquinos en momentos de necesidad con su alias de superhéroe Tigre Blanco.

Hasta el episodio 3, nadie - bueno, Murdock y su investigador privado Cherry (Clark Johnson) no obstante - sabe que Ayala es Tigre Blanco. Sin embargo, el propio Murdock revela públicamente esa revelación en el tribunal, en una maniobra milagrosa para demostrar la inocencia de Ayala cuando el plan de defensa anterior de Murdock y Kirsten McDuffie (Nikki M James) se viene abajo.

Pero volviendo al tema. Mientras Murdock enumera los nombres de los agentes de la policía de Nueva York que han avalado que Tigre Blanco (y, por poder, Ayala) ha hecho más bien que mal, menciona a alguien llamado «Agente Davis».

Para los no iniciados, esto sólo suena como otro policía empleado para mantener seguras las calles de Nueva York. Sin embargo, para los devotos de los cómics de Marvel, o para cualquiera que haya visto una o las dos películas animadas del Spider-Verse de Sony - Spider-Man: Into the Spider-Verse y Spider-Man: Across the Spider-Verse - ese nombre les resultará familiar.

¿Por qué? El padre de Miles Morales no solo es policía, sino que también se apellida Davis. Su nombre completo es Jefferson Davis, nació en Brooklyn, se casó con una puertorriqueña llamada Río Morales y tuvo un hijo al que llamaron Miles. En las películas de Spider-Verse, Jefferon Davis tiene la voz de Bryan Tyree Henry. En los videojuegos Spider-Man 1 y Spider-Man: Miles Morales de Sony Studios, lo interpreta Russell Richardson.

Miles Morales y Jefferson Davis han aparecido en películas de animación, cómics de Marvel y videojuegos desarrollados por Sony. (Image credit: Sony Pictures)

Ahora bien, es posible que haya otro oficial que se apellide Davis en el MCU. Eso anularía todo lo que he escrito hasta ahora. Aunque sería una increíble coincidencia que Murdock no estuviera hablando de Jefferson Davis en una de las mejores series de Disney+.

También hay más pruebas que sugieren que el debut de Miles Morales en el MCU podría no estar demasiado lejos. Hablando con Inverse en junio de 2023 sobre su nuevo programa de Apple TV+ The Crowded Room, Tom Holland, que actualmente interpreta a Peter Parker/Spider-Man en el MCU, dijo que estaría «honrado» de ayudar a marcar el comienzo de la llegada de Morales.

Parker ha sido mentor de Morales en los cómics, videojuegos y películas de Spider-Man. Y, teniendo en cuenta que Holland no estará para siempre en el papel del legendario lanzarredes de Marvel, es inevitable pasar la antorcha. ¿Qué mejor manera de mover la aguja en el MCU que presentando a Morales y convirtiéndolo en el nuevo Spider-Man de este universo una vez que Holland cuelgue su propio traje de licra?

Hablando de Spider-Man, no es la primera vez que Born Again hace referencia al trepamuros. He aquí por qué Daredevil: Born Again episodio 2 me dio esperanzas sobre un potencial team-up entre los dos héroes, aunque uno que no va a suceder en Disney +, también conocido como uno de los mejores servicios de streaming del mundo.