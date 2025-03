¡Es oficial! Changan llegó a Europa con grandes sorpresas

¡La expansión sigue! Changan continúa con su plan de expansión global, esta vez al llegar a Europa.

En este contexto, presentó sus tres marcas —Changan, Deepal y Avatr—, y anunció que introducirá ocho modelos 100 % eléctricos antes de 2027, con esto marcará un antes y un después en el mercado de vehículos cero emisiones en Europa.

El anuncio tuvo lugar en Alemania, donde Changan presentó su propuesta para los próximos años. La compañía iniciará operaciones con un modelo eléctrico, y a partir de ahí, acelerará su ofensiva con al menos tres nuevos vehículos en 2026, incluyendo un sedán del segmento C y un SUV del segmento B, adaptados especialmente a las necesidades y expectativas del consumidor europeo.

