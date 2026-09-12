Volvo Cars y Lynk & Co formalizan su alianza comercial para Europa

¡Es oficial! Volvo Cars y Geely Auto Group formalizaron una alianza comercial con Lynk & Co en Europa, pero ¿de qué se trata? A continuación todos los detalles.

Como parte de este acuerdo, a partir de enero de 2027, Volvo Cars asumirá la distribución exclusiva de los vehículos de Lynk & Co en Europa y estará a cargo de las operaciones comerciales de la marca en la región. Para ello, aprovechará su infraestructura comercial consolidada, que incluye su red de concesionarios y servicios, con el objetivo de fortalecer la presencia y operación de Lynk & Co en el mercado europeo.

Esta alianza con Lynk & Co permitirá a Volvo Cars y a sus socios comerciales ampliar su oferta de productos y servicios, fortaleciendo su alcance y generando nuevas oportunidades de negocio. Al mismo tiempo, Lynk & Co se beneficiará de una mayor presencia y de un acceso más amplio a consumidores en distintos mercados de Europa, respaldada por la infraestructura comercial consolidada de Volvo Cars.

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"Este acuerdo permite a Volvo Cars y a nuestros socios comerciales llegar a más clientes con una cartera de vehículos más amplia y diferenciada, además de generar mayores oportunidades de venta y servicio", afirmó Erik Severinson, Director Comercial de Volvo Cars.

"Esta asociación combina la infraestructura comercial consolidada de Volvo Cars con la propuesta de marca y producto distintiva de Lynk & Co. Trabajaremos en estrecha colaboración con Volvo Cars para convertir esta alianza en un crecimiento sostenible a largo plazo", señaló Mo Wang, Director Ejecutivo (CEO) de Lynk & Co International.

La división de Lynk & Co dentro de Volvo Cars estará encabezada por Martin Persson, quien reportará directamente a Erik Severinson, Director Comercial de Volvo Cars.

Este acuerdo fortalece la colaboración que Volvo Cars y Lynk & Co han mantenido durante años en Europa, donde ambas marcas ya cuentan con presencia a través de algunos puntos de venta compartidos.

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Si bien Volvo Cars supervisará las operaciones comerciales de Lynk & Co en Europa, la marca continuará diseñando, desarrollando y certificando su portafolio global de productos como parte de Geely Auto Group, manteniendo sus valores fundamentales y una propuesta de marca caracterizada por un enfoque moderno, dinámico y personal.

Para Lynk & Co, esta alianza representa un paso estratégico en su operación europea, al adoptar un modelo comercial con mayor capacidad de crecimiento y respaldado por la experiencia, infraestructura y red consolidada de Volvo Cars.