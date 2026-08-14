Deepal acelera su expansión global con más de 14 mil vehículos vendidos en 2026

¡Increíble! Deepal gana terreno fuertemente fuera de China, y sus ventas el primer semestre de 2026 lo demuestran, ya que alcanzaron las 14,164 unidades.

Este es un gran logro, sobre todo en comparación con cifras del año pasado donde el fabricante asiático logra colocar 11,787 unidades en mercados internacionales durante todo 2025.

Este desempeño forma parte de una trayectoria ascendente que llevó a Deepal de 5,637 unidades en 2024 a 11,787 en 2025 y, tan sólo en los primeros seis meses de 2026, a 14,164 vehículos. En total, la marca acumula 31,588 unidades comercializadas en 17 mercados internacionales desde 2024.

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De esta manera, Deepal ya superó en sólo seis meses de 2026 el volumen de ventas internacionales registrado durante todo 2025, una señal del creciente dinamismo de la marca y de la aceptación de su propuesta de movilidad basada en tecnologías de nueva energía.

El líder de ventas internacionales

Tailandia se mantiene como el principal mercado internacional de Deepal, con 19,235 vehículos entregados desde el inicio de sus operaciones en ese país. Esta cifra representa 61% del volumen total de vehículos comercializados internacionalmente por la marca.

El mercado tailandés se ha convertido en uno de los principales pilares de la estrategia global de Deepal, al concentrar por sí solo más de la mitad de sus ventas internacionales acumuladas.

Israel ocupa la segunda posición, con 4,227 unidades y una participación de 13% del volumen total. Reino Unido y España representan, cada uno, 6% del acumulado internacional, consolidándose como mercados relevantes para la expansión de la marca.

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La presencia de Deepal en estos mercados refleja una estrategia de internacionalización que abarca distintas regiones y perfiles de consumidores, con una oferta enfocada en vehículos de nueva energía y soluciones tecnológicas orientadas a una movilidad más eficiente.

Un crecimiento que toma mayor velocidad

El desempeño registrado durante 2026 destaca especialmente por la aceleración de las ventas. Las 14,164 unidades comercializadas durante el primer semestre representan aproximadamente 20% más que las 11,787 unidades vendidas durante todo 2025.

En apenas dos años y medio, Deepal pasó de comercializar 5,637 vehículos internacionales en 2024 a superar las 14 mil unidades en sólo seis meses de 2026. Esta evolución evidencia el crecimiento de la demanda por sus modelos y el avance de la estrategia global de Changan para llevar sus tecnologías de nueva energía a un mayor número de mercados.

México, parte de la estrategia global

La expansión internacional de Deepal también encuentra en México un mercado estratégico dentro de América Latina. Como parte de la estrategia de Changan en nuestro país, la marca continúa fortaleciendo su presencia nacional y acercando a los consumidores mexicanos nuevas alternativas de movilidad electrificada.

Actualmente la marca de nuevas energías de Changan comercializa en territorio azteca tres modelos Deepal, el primero es el S07 en versión BEV y REEV, y el S05 y el G318 en una solo configuración de rango extendido.

Con presencia en 17 mercados internacionales, más de 31 mil unidades comercializadas y un crecimiento que se ha acelerado durante 2026, Deepal avanza en la consolidación de su estrategia global y fortalece su posición como una de las marcas de nueva energía con mayor crecimiento dentro de Changan.