Todo lo que necesitan conocer de Deliver At All Costs

(Crédito de imagen: Konami y Far Out Games)

¡Atención! Les tenemos noticias emocionantes, sobre todo si estaban esperando novedades de Deliver At All Costs, el juego de acción de alto octanaje y narrativa, ya que finalmente conocemos la fecha de lanzamiento.

Deliver At All Costs se lanzará el 22 de mayo para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam, Epic Games Store y GOG.

Deliver At All Costs ya ha despertado el entusiasmo de miles de jugadores que pudieron probar por primera vez su acción impredecible y llena de destrucción tras su explosiva demo en Steam Next Fest.

Caos, misterio y entregas de alto riesgo

En Deliver At All Costs, los jugadores toman el control de Winston Green, un conductor de reparto venido a menos que se abre camino por un mundo inspirado en los años 50 lleno de destrucción, irracionalidad e intriga. Ya sea estrellándose contra las vallas, esquivando a habitantes enfurecidos o desentrañando un misterio más profundo, ¡cada entrega es un completo caos!

Pre-compras ya disponibles

Ya están disponibles los pedidos anticipados digitales, que ofrecen un 10% de descuento para conseguir Deliver At All Costs firmado, sellado y entregado el 22 de mayo.

Gratis en Epic Games Store

Deliver At All Costs estará disponible de forma gratuita en el Epic Games Store. Los jugadores deben inscribirse ahora para recibir una notificación cuando el juego esté disponible para su descarga gratuita, ya que solo dispondrán de una semana tras el lanzamiento para aprovechar esta oportunidad.

Entrega a toda costa

Presentado por los fundadores del estudio Far Out Games, la última entrega de la serie de diarios del desarrollador "Delivering At All Costs" se estrena hoy y se centra en los vehículos y las localizaciones del juego. La edición de hoy de Vehículos y localizaciones ya está en directo. Puedes verla en YouTube aquí . Para ver todos los episodios, visita la lista de reproducción oficial de YouTube aquí .

Jimmy Hulten (director artístico y narrativo) habla de las inspiraciones reales de los vehículos del juego y del coche más complejo de diseñar, mientras que Lars Olsson (diseñador de niveles) comparte su amor por el buggy. Daniel Nielsen (director del juego) explora el proceso creativo que hay detrás de las diversas localizaciones del juego, desde Surburban America hasta una ciudad de inspiración noir e incluso Hawaii. El equipo también revela el número total de vehículos, incluidos los secretos ocultos que esperan ser descubiertos.