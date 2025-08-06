Spider-Man: Brand New Day contará con balanceo práctico con telarañas

Es la primera vez que se utiliza en una de las películas en solitario del lanzaredes del MCU

Los fans de Marvel creen que un enemigo de Wolverine podría unirse al extenso elenco de villanos de la película

¡Las noticias sobre Spider-Man: Brand New Day no paran! Esta vez se habla de que recuperará uno de los mejores aspectos de las películas protagonizadas por Andrew Garfield, sin embargo, muchos están preocupados por otro villano que podría aparecer en la película de Marvel.

Con el rodaje en pleno apogeo en Glasgow, que se utiliza como sustituto de la ciudad de Nueva York (NYC), los devotos de Spider-Man han acudido en masa a la ciudad escocesa para ver al superhéroe favorito de los fans. A pocos días del inicio del largo rodaje de la película de la Fase 6 de Marvel, tenemos la confirmación de que contará con el tan esperado regreso de las telarañas prácticas.

Como se puede ver en el video grabado por un fan (gracias a Movie Effects por recopilarlo en un solo video), al menos una de las escenas de Brand New Day incluirá a Spidey balanceándose físicamente por Nueva York.

Aquí hay otro ángulo, cortesía del usuario de YouTube Jack Lewis, de una de las secuencias de acción que se están filmando para Spider-Man 4:

El balanceo práctico con telarañas se utilizó en las dos apariciones de Garfield como el icónico hombre araña. Sin embargo, eso cambió cuando se introdujo la versión del personaje interpretada por Tom Holland en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) en Capitán América: Civil War, de 2016.

Desde entonces, las películas en solitario de Spider-Man y sus apariciones en las dos últimas películas de Los Vengadores han contado con recreaciones CGI del alter ego de Peter Parker balanceándose por su ciudad natal. Afortunadamente, el director de Brand New Day, Daniel Destin Cretton, quiere recuperar esa sensación de Spidey atravesando Nueva York de la forma más realista posible. Eso dista mucho de la postura de Jon Watts al respecto, ya que el cineasta responsable de las tres primeras películas del héroe en el MCU declaró a Collider que balancearse con telarañas físicas es "aburrido" y "parece tonto".

¿Spider-Man 4 está insinuando la aparición de Silver Samurai o de Mr. Negative con armadura?

El icónico mutante interpretado por Hugh Jackman se enfrentó a una versión de Silver Samurai en la película The Wolverine, estrenada en 2013. (Image credit: Marvel Studios)

Como era de esperar, la mayoría de los fans de Marvel están encantados de ver el regreso del práctico balanceo con telarañas en Brand New Day. Sin embargo, hay un pequeño grupo que está debatiendo acaloradamente la posible aparición de Silver Samurai, un villano más comúnmente asociado con el icónico personaje de X-Men, Wolverine, en la cuarta película independiente de Spider-Man en el MCU.

Ayer (5 de agosto), las capturas de pantalla de la cuenta de Pinterest de la diseñadora de vestuario de Brand New Day, Monica Avitto, mostraban un álbum de imágenes titulado "Spider-Man". En él se pueden ver numerosas fotografías de atuendos japoneses antiguos, incluyendo armaduras de samurái, hachi-gane del periodo Edo y trajes inspirados en los ninjas.

Como era de esperar, algunos observadores sugirieron inmediatamente que Silver Samurai aparecería. Después de todo, este villano es el personaje más reconocible influenciado por el shogunato en Marvel Comics, así que tiene que ser él, ¿no?

Si creemos a un buen número de comentaristas de este hilo de Reddit, sí, pero no todo el mundo piensa que ese será el caso. De hecho, algunos creen que Mister Negative, una incorporación relativamente reciente a la galería de villanos de Spider-Man y que, según los rumores, debutará en imagen real en Brand New Day, es el motivo de la investigación de Avitto. Como señala acertadamente el usuario de Reddit Strong_Salad3460 en el hilo mencionado: «No podría tener nada que ver con Mister Negative y los Inner Demons [el nombre de la banda de Mister Negative], que son conocidos por llevar máscaras inspiradas en los samuráis y empuñar katanas».

Hasta que Marvel y/o Sony nos den más detalles oficiales, o aparezcan más filtraciones en Internet, este debate seguirá candente durante un tiempo. Pero, ¿qué opinas tú? ¿Podríamos ver a Silver Samurai en Spider-Man 4? ¿O aparecerá en su lugar un Mr. Negative con armadura? Cuéntamelo en los comentarios.

Por ahora, lee mi guía dedicada a Spider-Man: Brand New Day y echa un vistazo a la sección siguiente para conocer las últimas noticias sobre una de las películas más emocionantes del próximo año, que llegará a los cines el 31 de julio de 2026.