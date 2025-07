Parece que se han revelado algunos de los villanos de Spider-Man: Brand New Day

Una publicación de Instagram, ahora eliminada, adelantaba a quién se enfrentaría el trepamuros interpretado por Tom Holland en la película de Marvel

También ofrece nuevas esperanzas sobre posibles cameos de Daredevil y Venom

¡Atención fans de Marvel, especialmente de Spider-Man! Aparentemente se habrían revelado a dos de los villanos de la próxima entrega del amigable vecino "Spider-Man": Brand New Day.

A pocos días del inicio del rodaje del esperado proyecto de Marvel, un asistente del director de la película, Destin Daniel Cretton, parece haber desvelado algunos de los villanos con los que se enfrentará el hombre araña interpretado por Tom Holland.

Ayer (29 de julio), una publicación subida a la cuenta de Instagram de Hiyo Cao mostraba dos portadas específicas de cómics de Spider-Man que daban algunas pistas importantes sobre dichos villanos. De hecho, las obras literarias en cuestión, «The Amazing Spider-Man #134» de 1974 y «The Amazing Spider-Man #345» de 1991, muestran a Spidey enfrentándose a Tarantula y Boomerang.

Esto no confirma que estos miembros de la extensa galería de villanos del trepamuros vayan a debutar en la acción real en Brand New Day. Sin embargo, el hecho de que Cao borrara rápidamente su publicación —aunque no lo suficientemente rápido, como demuestran las capturas de pantalla obtenidas por cuentas de fans de X/Twitter, incluida @cosmic_marvel (véase más abajo)— indica que podría haber algo de verdad en la aparición de la pareja en Spider-Man 4.

Los comentarios recientes del presidente de Marvel, Kevin Feige, también sugieren que Tarántula y Boomerang aparecerán en la cinta. En entrevista con Collider, Feige mencionó que Cretton tiene “ocho o nueve portadas de cómics colgadas en la pared de su departamento de arte, que está trayendo a la vida en esta película, lo cual está padrísimo”. Esto implica que Cretton recreará esas portadas en formato live-action.

Con base en la publicación —ya eliminada— de Cao, es muy probable que Tarántula y Boomerang hagan su debut en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) en la próxima aventura de Spider-Man en la pantalla grande.

No es la primera vez que Boomerang se vincula con un papel en la película que formará parte de la Fase 6 de Marvel. En mayo, se reportó que Boomerang sería uno de los tres villanos que aparecerán en Brand New Day, junto con Tombstone y Scorpion. Si Tarántula se suma a ese grupo, junto a otros antagonistas rumoreados como Mister Negative, podría ser que algunos tengan papeles menores dentro de la historia.

Otra posibilidad es que Marvel esté preparando una alineación preliminar de Los Seis Siniestros, es decir, el famoso grupo de supervillanos que se une para enfrentar al icónico trepamuros en los cómics.

Las posibles apariciones de Boomerang y Tarántula no son las únicas que estos cómics insinúan. De hecho, The Amazing Spider-Man #134 también presenta a Daredevil como personaje secundario, mientras que The Amazing Spider-Man #345 incluye el regreso de Venom.

Los fans llevan años esperando ver una alianza entre Spider-Man y Daredevil en el cine. Además, al final de Spider-Man: No Way Home (2021), se reveló que una parte del simbionte —que estaba unido a Eddie Brock, interpretado por Tom Hardy, en el universo Spider-Man de Sony— quedó en el MCU tras su breve viaje multiversal.

¿Veremos a Matt Murdock/Daredevil, interpretado por Charlie Cox, reunirse con el Peter Parker de Tom Holland después de su breve escena juntos en No Way Home? ¿Y obtendrá Spidey su icónico traje negro si el simbionte perdido se une a él en Brand New Day? Nadie lo sabe aún, pero considerando que Frank Castle/The Punisher, interpretado por Jon Bernthal, también aparecerá en Brand New Day —como lo hace en The Amazing Spider-Man #134, lo cual refuerza la posibilidad de que aparezca Tarántula— no se puede descartar oficialmente ninguno de estos escenarios, es decir, que Daredevil y Venom hagan acto de presencia.

Con el rodaje de Spider-Man 4 por comenzar muy pronto, espero que se filtren algunas imágenes detrás de cámaras que confirmen (o desmientan) todo esto. Mientras tanto, puedes seguir leyendo más sobre Brand New Day a continuación.