Los hermanos Russo revelan una nueva imagen de Avengers: Doomsday, y los fans de Marvel se apresuran a descifrar su significado

Se ha publicado en Internet una nueva imagen de Avengers: Doomsday.

Los directores de la película subieron la imagen borrosa a su cuenta de Instagram.

Los fans de Marvel están tratando de descifrar qué es lo que insinúa sobre la película del MCU.

¡Marvel lo ha vuelto a hacer! Los fans tienen una tormenta y todo gracias a una nueva imagen de Avengers: Doomsday que aunque está increíblemente borrosa, despertó una ola de teorías por parte de los fans.

La imagen, que se subió hoy (9 de septiembre), apareció en la cuenta de Instagram de Joe y Anthony Russo, también conocidos como los directores de la película. Desafortunadamente para los ávidos seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), no revela absolutamente nada sobre la próxima película de la Fase 6 de Marvel debido a lo frustrantemente borrosa que es.

A post shared by The Russo Brothers (@therussobrothers) A photo posted by on

Sin embargo, eso no ha impedido que los devotos del MCU se conviertan en detectives para intentar averiguar qué muestra. De hecho, los hilos de varias páginas de Reddit, incluyendo r/marvelstudios y r/marvelstudiosspoilers, están llenos de comentarios sobre la críptica imagen, ya que los fans se apresuran a determinar qué es lo que intenta decirnos.

Hasta ahora, la teoría predominante es que se trata de una foto desenfocada de la pizarra de Reed Richards, de Los Cuatro Fantásticos. El elástico líder de facto de la Primera Familia de Marvel fue visto garabateando todo tipo de ecuaciones en dicha pizarra a lo largo de Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos. Y, dada la relación directa de la película con Doomsday (lee mi artículo «Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos, el final explicado» para más detalles), no es descabellado suponer que esta pizarra llena de ecuaciones es lo que los hermanos Russo están insinuando.

Hay otras posibilidades. Algunos fans creen que se trata de un primer plano de un monitor de la Autoridad de Variación Temporal (TVA). La TVA hizo su debut en el MCU en Loki, en Disney+, y, si hay que creer en los rumores, será un lugar clave en Avengers: Doomsday.

Otras sugerencias de los fans creen que tiene que ver con una revelación inminente sobre el resto del elenco de personajes de Avengers 5. Para una película que celebrará la amplitud de las películas de Marvel que se han estrenado en los últimos 30 años, no es descabellado pensar en una presentación similar a la transmisión en vivo de varias horas de duración que tuvo lugar en marzo, en la que se reveló al mundo el elenco inicial de 27 personajes de Doomsday.

Incluso hay quien afirma que el pie de foto de la imagen teaser, #DoomsdayIsComing, no solo es una referencia a la frase «Thanos is coming» pronunciada por Bruce Banner, interpretado por Mark Ruffalo, en Avengers: Infinity War, sino que también es una pista de que el gran villano de la Saga del Infinito aparecerá en la próxima película de Los Vengadores. ¡Oye, cosas más extrañas han pasado en la actual Saga del Multiverso Marvel!

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Pero, ¿qué opinas? ¿Es algo que deberíamos analizar con lupa? ¿O los fanáticos del MCU se están emocionando por nada? Cuéntamelo en los comentarios.

Para más información sobre la próxima película de Marvel, que llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026, echa un vistazo a mi guía dedicada a Avengers: Doomsday.