Lego consiente a los fans de Star Wars con su nuevo set Death Star, y es diferente a todo lo que hemos visto hasta ahora

La tan rumoreada Lego UCS Death Star ya es oficial.

Mide más de 50 centímetros de alto y está construida con más de 9000 piezas.

En lugar de ser un modelo completo de la nave, es una sección que destaca los momentos más importantes de la franquicia.

¡Gracias Lego! Como sabemos, la popular compañía ya ha abordado la "Estrella de la Muerte" (Death Star), la infame estación de combate del tamaño de una luna, pero ninguna de ellas ha estado a la altura ni se ha parecido a su última creación.

La serie Lego Star Wars Death Star Ultimate Collector ya es oficialmente oficial, con un elevado precio de 999,99 dólares / 899,99 libras esterlinas / 1499,99 dólares australianos.

Se ha rumoreado durante mucho tiempo, e incluso se ha filtrado, pero en las imágenes oficiales publicadas por Lego se puede apreciar el enorme tamaño del último set Star Wars Ultimate Collectors. Aunque, para ser claros, no es la Estrella de la Muerte completa; el equipo de diseño de Lego ha optado básicamente por ofrecernos una parte de la icónica figura y destacar momentos dentro de ella.

El set sigue siendo bastante grande, con 52 cm de alto, 48 cm de ancho y 38 cm de profundidad. Las 9023 piezas se aprovechan muy bien, y Lego incluye 38 minifiguras en la caja, de las que hablaremos más adelante.

(Image credit: Lego)

Dentro de la sección circular de la Estrella de la Muerte que construirás, verás más de un par de momentos icónicos del universo de Star Wars. Entre ellos se incluyen el compactador de basura, donde quizá quieras colocar a Han, Luke, Leia y Chewbacca; el trono del emperador Palpatine; una nave Imperial Shuttle completa con la nave; una celda digna de una princesa, así como el gigantesco rayo tractor y sus controles.

Esta serie Ultimate Collector está diseñada para ser exhibida, y podrás disfrutar de una buena visión de los seis niveles, dependiendo de cómo los cuentes, y de las 14 o 15 habitaciones que hay en su interior.

Aunque se trata de una sección circular de la Estrella de la Muerte, construirás una placa de respaldo y los laterales que la rodean. Asegúrate de tener una buena estantería o consola para colocarla, tanto si quieres construirla como si prefieres guardarla en la caja.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

En cuanto a las minifiguras, obtendrás seis soldados imperiales y mucho personal imperial, así como el reparto icónico, que incluye a Han Solo, la princesa Leia, Darth Vader, el emperador Palpatine y Luke Skywalker como Jedi y como soldado imperial. Podrás jugar con ellos o colocarlos en cada escena única a bordo de la Estrella de la Muerte. Si eres como nosotros y te gustan los videojuegos de Lego Star Wars, te alegrará saber que también incluye un soldado imperial listo para darse un chapuzón en un jacuzzi.

(Image credit: Lego)

No hay forma de evitar el elevado costo de la Estrella de la Muerte. Se mire como se mire, 999,99 $ / 899,99 £ / 1499,99 AU$ es una suma enorme y un costo realmente alto para un Lego. Sin embargo, es la última serie Ultimate Collector dentro de la línea Star Wars de Lego, y me gusta que su objetivo sea destacar momentos de las películas. Sin embargo, también me gustaría que costara un poco menos y que capturara más detalles de la nave y permitiera construirla un poco más.

En cualquier caso, la serie Ultimate Collector de Lego Star Wars Death Star estará disponible para su pedido el 1 de octubre de 2025 para los miembros de Lego Insiders, un programa de recompensas gratuito, y para el resto del público el 4 de octubre de 2025, directamente a través de Lego. Será exclusivo de las tiendas de la marca durante un buen tiempo, pero finalmente debería llegar a Amazon.

Si buscas un set de Lego Star Wars que sea un poco más asequible o más fácil de conseguir sin tener que esperar, aquí tienes algunos de nuestros favoritos. Probaremos la serie Star Wars Death Star Ultimate Collector Series cuando se acerque su lanzamiento.

Lego Set Star Wars Halcón Milenario Una nueva esperanza Edición 25.º aniversario: was US$84.99 now US$67.99 at Amazon Lego ha producido muchos sets del Halcón Milenario, pero este más pequeño, que salió al mercado con motivo del 25.º aniversario de Star Wars: Una nueva esperanza, es un modelo excelente y aún mejor con un descuento del 20%. Actualmente está disponible a un precio casi sin precedentes, 67,99 dólares, y es una pieza de exposición magnífica (verifica disponibilidad en tu país).

Lego Star Wars R2-D2 set de construcción: was US$99.99 now US$79.99 at Amazon R2-D2 es el droide más emblemático que existe y, ahora mismo, puedes construir tu propia versión de esta épica pieza de Star Wars con 1050 ladrillos por solo 79,99 $. Eso supone un descuento del 20 % sobre el precio de venta recomendado de 99,99 $, y los miembros Prime disfrutan de envío rápido gratuito. Este set está inspirado en el 25.º aniversario de Lego Star Wars e incluye un mini R2-D2, una placa de exposición y una minifigura de Darth Malak.

Lego Star Wars: Las guerras clon. Set del interceptor Jedi de Ahsoka.: was US$44.99 now US$35.99 at Amazon The Clone Wars es una de mis series favoritas de Star Wars y, además de verla en Disney+, uno de los mejores servicios de streaming, quizá me compre este set para construirlo mientras la veo. La nave Jedi Interceptor de Ahsoka tiene un 20 % de descuento en Amazon por solo 35,99 $ y viene con una minifigura de Ahsoka y Anakin, además de un droide R7-A7.