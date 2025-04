Lego acaba de lanzar 9 nuevos sets, pero como fan obsesionado con Star Wars, yo compraría estos tres primero

Sí, lo sabemos, aún no es 4 de mayo, pero nunca es demasiado temprano para celebrar nuestro amor por Star Wars, por ello, Lego anunció nueve nuevos sets de Star Wars.

Pronto podrás usar los ladrillos Lego para construir desde el adorable droide Chopper -como se vio en Star Wars: Ahsoka y Star Wars Rebels- hasta una nueva Ultimate Collector Series que hará las delicias de cualquier cazarrecompensas, una nave renovada y, por supuesto, unos cuantos sets para emocionar a los del lado oscuro.

Además de amar todo tipo de tecnología y desglosarla para ti, soy un gran fan de Star Wars y de Lego, así que he hecho el duro trabajo de descifrar el lanzamiento de Lego del 4 de mayo de 2025 y comparto mis tres favoritos de los nueve.

